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ગાંધીનગર મનપા ચૂંટણીમાં પોલીસ દબાણના કોંગ્રેસના આક્ષેપો, 'ફોર્મ પરત ખેંચાવવા ઉમેદવારોને ધમકાવાય છે'

વોર્ડ નં. 6 અને 7ના ઉમેદવારોના ઘરે પોલીસ પહોંચ્યાનો દાવો, LCB PI સહિતના પોલીસ કર્મચારીઓ સામે ચૂંટણી પંચમાં રજૂઆત

ગાંધીનગર મનપા ચૂંટણીમાં પોલીસ દબાણના કોંગ્રેસના આક્ષેપો
ગાંધીનગર મનપા ચૂંટણીમાં પોલીસ દબાણના કોંગ્રેસના આક્ષેપો (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 28, 2026 at 1:17 PM IST

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ગાંધીનગર: મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં ઉમેદવારી પત્રો પરત ખેંચવાની પ્રક્રિયા શરૂ થાય તે પહેલાં જ રાજકીય ગરમાવો વધ્યો છે. કોંગ્રેસે ગાંધીનગર લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર સહિત સ્થાનિક પોલીસના કેટલાક કર્મચારીઓ સામે ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે. કોંગ્રેસનો દાવો છે કે વોર્ડ નં. 6 અને 7ના કોંગ્રેસના ઉમેદવારો તેમજ તેમના પરિવારજનો અને સગા-સંબંધીઓને પોલીસ દ્વારા ફોર્મ પરત ખેંચવા માટે ધમકાવવામાં આવી રહ્યા છે.

આ મામલે ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ કમિટી દ્વારા આજે રાજ્ય ચૂંટણી આયોગ સમક્ષ તાત્કાલિક રજૂઆત કરવામાં આવી છે. કોંગ્રેસે આક્ષેપ કર્યો છે કે LCBના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર તથા અન્ય પોલીસ કર્મચારીઓ ઉમેદવારોનો સંપર્ક કરી રહ્યા છે અને કેટલાક કિસ્સામાં ઉમેદવારોના ઘરે જઈને નામાંકન પત્રો પરત ખેંચવા માટે દબાણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. કોંગ્રેસના જણાવ્યા મુજબ, આ પ્રકારની કામગીરીથી ઉમેદવારોની સ્વતંત્ર રીતે ચૂંટણી લડવાની પ્રક્રિયા ઉપર સીધી અસર પડી શકે છે.

ગાંધીનગર મનપા ચૂંટણીમાં પોલીસ દબાણના કોંગ્રેસના આક્ષેપો (Etv Bharat Gujarat)

કોંગ્રેસે વધુમાં આક્ષેપ કર્યો છે કે ચૂંટણી જીતવા માટે ભાજપ દ્વારા વહીવટી તંત્રનો દુરુપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે. કોંગ્રેસના નેતાઓનું કહેવું છે કે જો ઉમેદવારો પોતાની સ્વેચ્છાથી ચૂંટણી મેદાનમાં ઉતર્યા છે તો તેમને ફોર્મ પરત ખેંચવા માટે પોલીસ તંત્રનો ઉપયોગ કરીને દબાણ કરવાની જરૂર કેમ પડી રહી છે તે મોટો પ્રશ્ન છે.

કોંગ્રેસે એવો પણ દાવો કર્યો છે કે જનતા ભાજપને જાકારો આપવાની છે તેવી ભીતિને કારણે આવા હથકંડા અપનાવવામાં આવી રહ્યા છે. જોકે, ભાજપ તરફથી આ ચોક્કસ આક્ષેપો અંગે સત્તાવાર પ્રતિક્રિયા હાલ સામે આવી નથી. અગાઉ પણ કોંગ્રેસ દ્વારા ઉમેદવારોને ઉમેદવારી પરત ખેંચાવવા દબાણ થવાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી અને ઉમેદવારોને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવામાં આવ્યા હોવાના અહેવાલો સામે આવ્યા હતા.

કોંગ્રેસે રાજ્ય ચૂંટણી આયોગ પાસે સમગ્ર મામલે તાત્કાલિક અને નિષ્પક્ષ તપાસ કરાવવાની માંગ કરી છે. સાથે જ ઉમેદવારો તથા તેમના પરિવારજનોને સુરક્ષા આપવા, કોઈપણ પોલીસ અધિકારી કે કર્મચારી ઉમેદવારી પાછી ખેંચાવવા માટે ઉમેદવાર અથવા તેમના સગા-સંબંધીઓનો સંપર્ક ન કરે તેવી સ્પષ્ટ સૂચના આપવા અને આક્ષેપો સાચા જણાય તો સંડોવાયેલા પોલીસ કર્મચારીઓ સામે વિભાગીય તથા જરૂરી હોય તો ફોજદારી કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે.

ગાંધીનગર મનપાની 11 વોર્ડની 44 બેઠકો માટે 26 સપ્ટેમ્બરે ઉમેદવારી ભરવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ છે. 28 સપ્ટેમ્બરે ફોર્મની ચકાસણી અને 29 સપ્ટેમ્બરે ઉમેદવારી પરત ખેંચવાની અંતિમ તારીખ છે, જ્યારે 11 ઓક્ટોબરે મતદાન યોજાવાનું છે.

કોંગ્રેસે સ્પષ્ટ ચેતવણી આપતાં જણાવ્યું છે કે ઉમેદવારી પરત ખેંચવાની સમગ્ર પ્રક્રિયા કોઈપણ પ્રકારના સરકારી કે પોલીસ દબાણ વિના થાય તે સુનિશ્ચિત કરવાની જવાબદારી ચૂંટણી આયોગની છે. જો તાત્કાલિક કાર્યવાહી નહીં થાય તો પક્ષે ગુજરાત હાઈકોર્ટનો સંપર્ક કરવાનો અધિકાર અનામત રાખ્યો છે.

રાજ્યસભાના પૂર્વ સાંસદ અમીબેન યાજ્ઞિકે કહ્યું હતું કે અમારા દ્વારા રાજ્ય ચૂંટણી આયોગમાં રજૂઆત કરવામાં આવી છે, જે એજન્સીના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ અમારા ઉમેદવારોને ધમકાવી રહ્યા છે તેમના પુરાવા આપવામાં આવ્યા છે.

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CONGRESS POLICE COMPLAINT
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ગાંધીનગર મનપા ચૂંટણી
પોલીસ દબાણ
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