સુરેન્દ્રનગરમાં જમીનના ભાવ વધારવા GIDCની જાહેરાતનો કોંગ્રેસનો આક્ષેપ, નૌશાદ સોલંકીએ કહ્યું- અનેક ઉદ્યોગો બંધ થયા
વાઇબ્રન્ટ કોન્ફરન્સમાં સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના વિકાસ માટે સુરેન્દ્રનગર સહિત 7 જિલ્લામાં 13 નવી GIDC બનાવવાની જાહેરાત કરવામાં આવી
Published : January 13, 2026 at 2:18 PM IST
રાજકોટ: રાજકોટમાં યોજાયેલી વાઇબ્રન્ટ કોન્ફરન્સમાં સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના વિકાસ માટે સુરેન્દ્રનગર સહિત 7 જિલ્લામાં 13 નવી GIDC બનાવવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. બીજી તરફ દસાડાના પૂર્વ ધારાસભ્યએ આ જાહેરાત જમીનોના ભાવ વધારવા માટે કરવામાં આવી હોવાનો આરોપ લગાવ્યો છે.
સુરેન્દ્રનગરમાં 8 વર્ષથી GIDCમાં ઉદ્યોગો જ આવતા નથી
રાજકોટમાં વાઇબ્રન્ટ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં વડાપ્રધાન મોદીએ પણ હાજરી આપી હતી. આ દરમિયાન સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છનો વિકાસ થાય તે માટે ગુજરાતમાં 7 જિલ્લામાં 13 નવી GIDC બનાવવાની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી જેમાં સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ,મોરબી,કચ્છ,જામનગર,ભાવનગર અને અમરેલીનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. સુરેન્દ્રનગરમાં GIDC બનાવવાની જાહેરાત બાદ કોંગ્રેસના દ્વારા ગંભીર આક્ષેપ કરવામાં આવ્યા છે.
સુરેન્દ્રનગરમાં ઉદ્યોગો બંધ
દસાડાના પૂર્વ ધારાસભ્ય નૌશાદ સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે, સુરેન્દ્રનગરમાં વઢવાણ GIDC વિસ્તાર આવેલો છે ત્યાં પણ ઔદ્યોગિક એકમો બંધ થતા જઈ રહ્યા છે. પ્રાથમિક સુવિધાઓ ન મળતી હોવાના કારણે અને રોડ રસ્તા પાણી અને સ્ટ્રીટ લાઈટ સહિતની સુવિધાઓ ન હોવાના કારણે અને કાચો મટીરીયલ્સ આવે ત્યારે તેને નુકસાન પહોંચી રહ્યું હોવાના કારણે આ વિસ્તારના ઉદ્યોગોબંધ થતા જઈ રહ્યા છે. બીજી તરફ સુરેન્દ્રનગરના વણોદમાં 2017માં GIDC સ્થાપિત કરવામાં આવી છે પરંતુ ત્યાં આ જ દિન સુધી એક પણ ઉદ્યોગો આવ્યો નથી. 8 વર્ષ થઈ ગયા રોડ રસ્તાઓ બનાવી નાખવામાં આવ્યા પરંતુ આજ દિન સુધી ત્યાં કોઈ પણ પ્રકારનો ઉદ્યોગ શરૂ કરવામાં આવ્યો નથી. ગ્રામજનોની કીમતી જમીનો ઉદ્યોગિક એકમોને ફાળવી દેવામાં આવી છે પરંતુ તેનાથી ગામને કોઈ પણ પ્રકારનો લાભ નથી થઈ રહ્યો
કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા ગંભીર આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે નવી GIDC બનાવવા માટે જાહેરાતો કરવામાં આવે છે અને બેનરો પણ લગાવી દેવામાં આવે છે પણ ઉદ્યોગો આવતા નથી. વિસ્તારમાં આસપાસ આવેલી રાજકીય આગેવાનોની જમીનોના ભાવ બમણા થાય અને તેમને લાભ થાય તેવા આશ્રય સાથે GIDCની રચનાઓ કરવામાં આવી રહી છે.
