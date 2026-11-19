ગાંધીનગરમાં સફાઈ ટેન્ડરમાં ભ્રષ્ટાચારનો કોંગ્રેસનો આક્ષેપ, વિજિલન્સ તપાસની માંગ
ટેન્ડરની શરતો મુજબ 1,000થી વધુ સફાઈ કામદારો રાખવાના હોવા છતાં સ્થળ પર માત્ર 50 ટકા જેટલા જ કામદારો હાજર રહેતા હોવાનો કોંગ્રેસે દાવો કર્યો છે.
Published : November 19, 2026 at 2:15 PM IST
ગાંધીનગર: મહાનગરપાલિકાના સેક્ટરોમાં આંતરિક અને મુખ્ય રસ્તાઓની સફાઈ માટે આપવામાં આવેલા કોન્ટ્રાક્ટમાં મોટા પાયે ગેરરીતિઓ થતી હોવાનો કોંગ્રેસે ગંભીર આક્ષેપ કર્યો છે. ટેન્ડરની શરતો મુજબ 1,000થી વધુ સફાઈ કામદારો રાખવાના હોવા છતાં સ્થળ પર માત્ર 50 ટકા જેટલા જ કામદારો હાજર રહેતા હોવાનો દાવો કરી કોંગ્રેસે મ્યુનિસિપલ કમિશનરને લેખિત રજૂઆત કરી છે. ગેરહાજર કામદારોના નામે બિલો બનાવી સરકારી નાણાંનો દુરુપયોગ થતો હોવાના આક્ષેપ સાથે સમગ્ર પ્રકરણની તટસ્થ વિજિલન્સ તપાસ કરાવવાની માંગ ઉઠી છે.
ટેક્સના નાણાંનો યોગ્ય ઉપયોગ ન થવાનો આરોપ
વોર્ડ નંબર-6ના કોંગ્રેસી કાઉન્સિલર અને વિપક્ષ નેતા કર્મજીતસિંહ વાઘેલા, કોંગ્રેસના કોર્પોરેટર મેહુલ રાઠોડ તથા શહેર કોંગ્રેસના પ્રવક્તા ફેનીલ પટેલે કમિશનરને કરેલી રજૂઆતમાં જણાવ્યું છે કે, સફાઈ કામગીરીના નામે નાગરિકોના ટેક્સના નાણાંનો યોગ્ય ઉપયોગ થતો નથી. ટેન્ડરની શરતો પ્રમાણે અંદાજે 1,000 કે તેથી વધુ સફાઈ કામદારોની ફાળવણી થવી જોઈએ, પરંતુ વાસ્તવિક સ્થળ પર તેની સામે માત્ર 50 ટકા જેટલા જ કામદારો કામ કરતા હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. બાકીના કામદારોની ગેરહાજરી છતાં તેમના નામે બિલો બનાવી નાણાકીય ગેરરીતિ આચરવામાં આવતી હોવાની આશંકા પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
કોંગ્રેસના જણાવ્યા પ્રમાણે નિયમિત રીતે રસ્તાઓની દૈનિક સફાઈ થવી જોઈએ, પરંતુ અનેક સેક્ટરોમાં અઠવાડિયામાં માત્ર એક જ વાર સફાઈ થતી હોવાના કારણે ઠેરઠેર કચરાના ઢગલા અને ગંદકી જોવા મળે છે. એક તરફ નાગરિકો સ્વચ્છતા માટે ટેક્સ ચૂકવી રહ્યા છે, તો બીજી તરફ તેમને યોગ્ય સુવિધા મળતી નથી.
લોકોને નિયમિત સફાઈની સુવિધા મળતી નથી
વિપક્ષ નેતા કર્મજીતસિંહ વાઘેલાએ જણાવ્યું હતું કે, મનપા દ્વારા રહેણાંક વિસ્તારના પ્રતિ ઘર વાર્ષિક રૂ.183 અને કોમર્શિયલ વિસ્તાર માટે રૂ.1,020 સફાઈ ટેક્સ વસૂલવામાં આવે છે. આમ છતાં લોકોને નિયમિત સફાઈની સુવિધા મળતી નથી. કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા કામદારોને નિયમિત અને સંપૂર્ણ પગાર ચૂકવવામાં આવે છે કે કેમ તેમજ તેમના પીએફ અને ઈએસઆઈસીના નાણાં જમા કરાવવામાં આવે છે કે કેમ તેની ચકાસણી કર્યા વગર જ કોન્ટ્રાક્ટરના બિલો મંજૂર કરી દેવામાં આવતા હોવાનો પણ આક્ષેપ કરાયો છે.
મસ્ટર રોલની તપાસથી લઈને કોન્ટ્રાક્ટ રદ કરવાની માંગ
કોંગ્રેસે સમગ્ર સફાઈ ટેન્ડર પ્રકરણની તટસ્થ વિજિલન્સ તપાસ, કામદારોની વાસ્તવિક સંખ્યા અને હાજરીની બાયોમેટ્રિક તથા મસ્ટર રોલના આધારે ચકાસણી કરવાની માંગ કરી છે. આ ઉપરાંત ઓછી હાજરી હોવા છતાં પૂરા બિલો મંજૂર કરનારા અધિકારીઓની જવાબદારી નક્કી કરી તેમની સામે શિક્ષાત્મક કાર્યવાહી કરવા, ખોટા કામદારોના નામે ચૂકવાયેલી રકમ કોન્ટ્રાક્ટર પાસેથી વસૂલવા અને નિયમોનો ભંગ કરનાર એજન્સીને બ્લેકલિસ્ટ કરી કોન્ટ્રાક્ટ રદ કરવાની માંગ પણ કરવામાં આવી છે.
સફાઈના મુદ્દે કોંગ્રેસ આક્રમક અંદાજમાં
શહેર કોંગ્રેસના પ્રવક્તા ફેનીલ પટેલે આક્ષેપ કર્યો હતો કે, આ સમગ્ર મામલે કમિશનર તરફથી યોગ્ય જવાબ આપવામાં આવતો નથી. સફાઈ કામગીરી કરતી એજન્સીનું નામ પણ જાહેર કરવામાં આવતું નથી. આગામી દિવસોમાં આરટીઆઈ કરીને એજન્સી અને કામગીરીને લગતી વિગતો મેળવવામાં આવશે તેમજ આ મામલે ઉચ્ચ સ્તરે રજૂઆત કરવામાં આવશે. તેમ છતાં કોઈ કાર્યવાહી નહીં થાય તો કોંગ્રેસ દ્વારા આંદોલનનું શસ્ત્ર ઉગામવામાં આવશે તેવી ચીમકી પણ ઉચ્ચારવામાં આવી છે. આમ, ગાંધીનગરમાં સફાઈ ટેન્ડર અને તેની કામગીરીને લઈને કોંગ્રેસે સવાલો ઉઠાવતાં હવે મહાનગરપાલિકાનું તંત્ર આ આક્ષેપો અંગે શું સ્પષ્ટતા કરે છે , અને તપાસના આદેશ આપે છે કે કેમ તેના પર સૌની નજર મંડાઈ છે.
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