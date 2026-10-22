સૌરાષ્ટ્રને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરવાની માગ પર ભાજપનો જવાબ: ‘કોંગ્રેસ પાયાવિહોણા આક્ષેપ કરી રહી છે’
ગુજરાત ભાજપના પ્રદેશ મુખ્ય પ્રવક્તા ડો. અનિલ પટેલે આરોપ લગાવ્યો હતો કે કોંગ્રેસ લોકોને ભ્રમિત કરી રહી છે અને જુઠાણું ફેલાવી રહી છે
Published : October 22, 2026 at 5:29 PM IST
અમદાવાદ: સૌરાષ્ટ્રને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરવાની માગણી અને કોંગ્રેસના નેતા રણદીપ સૂરજેવાલાના નિવેદનને લઈને ગુજરાતમાં રાજકીય નિવેદનબાજી તેજ બની છે. આ મુદ્દે ગુજરાત ભાજપના પ્રદેશ મુખ્ય પ્રવક્તા ડો. અનિલ પટેલે કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહાર કરતાં જણાવ્યું હતું કે, કોંગ્રેસ પાયાવિહોણા આક્ષેપો કરી રહી છે. તેમણે આરોપ લગાવ્યો હતો કે કોંગ્રેસ લોકોને ભ્રમિત કરી રહી છે અને જુઠાણું ફેલાવી રહી છે.
ડો. અનિલ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, પરંપરાગત પદ્ધતિ અનુસાર ચોમાસાની ગણતરી 15 ઓક્ટોબર સુધી કરવામાં આવે છે. સૌરાષ્ટ્ર સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદની સ્થિતિ અંગે સરકાર ચકાસણી કરી રહી છે. તેમણે સ્વીકાર્યું હતું કે બે-ત્રણ જિલ્લામાં વરસાદ ઓછો થયો છે, પરંતુ સમગ્ર પરિસ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવી રહ્યું છે. વરસાદની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને તંત્ર દ્વારા સર્વેની કામગીરી પણ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
ભાજપના પ્રદેશ મુખ્ય પ્રવક્તાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, વર્ષ 2016થી 2026 દરમિયાન ભાજપ સરકારે 16થી 17 વખત ખેડૂતો માટે વિવિધ પેકેજ જાહેર કર્યાં છે. અતિવૃષ્ટિની પરિસ્થિતિ દરમિયાન પણ સરકારે 10 હજાર કરોડ રૂપિયાથી વધુનું પેકેજ જાહેર કર્યું હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું. તેમના મતે, ખેડૂતોને મુશ્કેલીના સમયે સહાય પૂરી પાડવાની ભાજપ સરકારની નીતિ રહી છે.
ખેડૂતોને પાણી અને વીજળીની ઉપલબ્ધતા અંગે ડો. અનિલ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની સરકારના મંત્રીઓ તેમજ સંબંધિત કમિટી દ્વારા પણ પરિસ્થિતિની સમીક્ષા કરવામાં આવી રહી છે. સરકાર પાણી અને વીજળી સહિતના પ્રશ્નો અંગે જરૂરી માહિતી મેળવી રહી છે અને પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહી છે.
ખેડૂતોને પાણી અને વીજળીની ઉપલબ્ધતા અંગે ડો. અનિલ પટેલે જણાવ્યું હતું કે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની સરકારના મંત્રીઓ તેમજ સંબંધિત કમિટી દ્વારા પણ પરિસ્થિતિની સમીક્ષા કરવામાં આવી રહી છે. સરકાર પાણી અને વીજળી સહિતના પ્રશ્નો અંગે જરૂરી માહિતી મેળવી રહી છે અને પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહી છે.
ખેડૂતોને મળતી આર્થિક સહાયનો ઉલ્લેખ કરતાં ડો. અનિલ પટેલે જણાવ્યું હતું કે પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના હેઠળ રાજ્યના ખેડૂતોને કેન્દ્ર સરકાર તરફથી 70 હજાર કરોડ રૂપિયાથી વધુની સહાય આપવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત, ખેડૂતોને શૂન્ય ટકા વ્યાજે ધિરાણ આપવાની નીતિ પણ ભાજપ સરકારની ખેડૂતલક્ષી નીતિનો ભાગ હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું.
સૌરાષ્ટ્રમાં દુષ્કાળની સ્થિતિ અંગે કોંગ્રેસની માગણીના જવાબમાં ડો. અનિલ પટેલે કહ્યું હતું કે જો વાસ્તવમાં દુષ્કાળ જેવી સ્થિતિ સર્જાશે તો ભાજપ સરકાર ખેડૂતોને સહાય પૂરી પાડશે. હાલ સરકાર પરિસ્થિતિની ચકાસણી કરી રહી છે અને તંત્ર દ્વારા સર્વે કરવામાં આવી રહ્યો છે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે સરકાર ખેડૂતોના હિતમાં જરૂરી પગલાં લેશે, જ્યારે કોંગ્રેસ આ મુદ્દે પાયાવિહોણા આક્ષેપો કરીને લોકોને ભ્રમિત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.
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