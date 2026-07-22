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રાહુલ ગાંધીની અટકાયતનો ગુજરાતમાં વિરોધ: ગાંધીનગરમાં રાજભવનનો ઘેરાવ, રાજકોટમાં અનેક કાર્યકરોની અટકાયત

રાહુલ ગાંધીના સમર્થનમાં ગુજરાત કોંગ્રેસ અને વિવિધ સંગઠનો દ્વારા ગાંધીનગર અને રાજકોટમાં વિરોધ પ્રદર્શનો યોજવામાં આવ્યા હતા.

રાહુલ ગાંધીની અટકાયતનો ગુજરાતમાં વિરોધ
રાહુલ ગાંધીની અટકાયતનો ગુજરાતમાં વિરોધ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 22, 2026 at 8:00 AM IST

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ગાંધીનગર: દિલ્હીના જંતર-મંતર ખાતે NEET પેપર લીક અને કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રીના રાજીનામાની માંગ સાથે થઈ રહેલા પ્રદર્શન દરમિયાન રાહુલ ગાંધીની કરાયેલી અટકાયતના ઘેરા પ્રત્યાઘાતો ગુજરાતમાં પણ પડ્યા છે. રાહુલ ગાંધીના સમર્થનમાં ગુજરાત કોંગ્રેસ અને વિવિધ સંગઠનો દ્વારા ગાંધીનગર અને રાજકોટમાં વિરોધ પ્રદર્શનો યોજવામાં આવ્યા હતા. ગાંધીનગરમાં રોડ પર હાથમાં પ્લે-કાર્ડ્સ સાથે રાજભવનનો ઘેરાવ કરવા પહોંચેલા કોંગ્રેસ કાર્યકરો અને પોલીસ વચ્ચે ઉગ્ર ઘર્ષણ સર્જાયું હતું તો બીજી તરફ, રાજકોટના બહુમાળી ભવન ચોક ખાતે પણ મોટી સંખ્યામાં સમર્થકો એકઠા થઈ સૂત્રોચ્ચાર કરતા પોલીસે કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા અનેક આગેવાનો તથા કાર્યકરોને ડિટેઇન કર્યા હતા.

ગાંધીનગર રાજભવન ખાતે કોંગ્રેસના દેખાવ

ગાંધીનગરમાં શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ શક્તિ પટેલની આગેવાનીમાં રાજભવન ખાતે કોંગ્રેસ દ્વારા દેખાવ કરવામાં આવ્યા હતા. ગાંધીનગરમાં રાજ ભવન ખાતે કોંગ્રેસના કાર્યકરો રાતના સમયે પહોંચી ગયા હતા. રાજ ભવનનો ઘેરાવ કરવા જતા કોંગ્રેસના કાર્યકરોને પોલીસે અટકાવ્યા હતા. પોલીસ અને કોંગ્રેસના કાર્યકરો વચ્ચે ઘર્ષણ જોવા મળ્યું હતું. રાહુલ ગાંધીની અટકાયતના વિરોધમાં કોંગ્રેસના કાર્યકરો રાજભવન ખાતે પહોંચી ગયા હતા અને રોડ ઉપર જ હાથમાં પ્લે કાર્ડ લઈને દેખાવો કર્યા હતા.

રાહુલ ગાંધીની અટકાયતનો ગુજરાતમાં વિરોધ (ETV Bharat Gujarat)

ગાંધીનગર શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ શક્તિ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, દેશમાં વિદ્યાર્થીઓને અન્યાય થઈ રહ્યો છે. NEETની પરીક્ષાના પેપરો લીક થયા છે જેમાં કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ મોતને ભેટ્યા છે. વિદ્યાર્થીઓના સમર્થનમાં રાહુલ ગાંધી દ્વારા કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રીના રાજીનામાની માંગ કરવામાં આવી હતી. તે સમયે રાહુલ ગાંધીની અટકાયત કરવામાં આવતા તેમના સમર્થનમાં ગાંધીનગર શહેર કોંગ્રેસ દ્વારા રાજભવનનો ધેરાવ કરવાનો કાર્યક્રમ આપવામાં આવ્યો હતો જેમાં કોંગ્રેસના કાર્યકરોને પોલીસે ડિટેઇન કરીને એસપી કચેરી ખાતે લઈ ગયા હતા.

રાજકોટમાં પ્રદર્શન

રાજકોટના બહુમાળી ભવન ચોક ખાતે વિવિધ સંગઠનોના કાર્યકરો અને સમર્થકો ભેગા થયા હતા, તેમના હાથમાં બેનરો, પોસ્ટરો અને પ્લે કાર્ડ હતા. સમર્થકો જંતર મંતર ખાતે ચાલી રહેલા આંદોલનના મુદ્દાઓના સમર્થનમાં સૂત્રોચાર કરી રહ્યા હતા. ટ્રાફિકને અસર થતા અને જાહેર વ્યવસ્થા ખોરવાતા પોલીસ તરત જ ઘટના સ્થળે પહોંચી ગઈ હતી.પોલીસે આંદોલનના આગેવાનો અને મોટી સંખ્યામાં સમર્થકોની અટકાયત કરી તેમને નજીકના પોલીસ સ્ટેશન લઈ જવામાં આવ્યા.પોલીસનું કહેવું છે કે પરવાનગી વિના જાહેર સ્થળે એકઠા થઈને સરકારી કામમાં અડચણ ઉભી કરવા બદલ આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. અટકાયત કરાયેલા તમામ લોકોને થોડા સમય બાદ છોડી મુકવામાં આવ્યા હતા.

રાહુલ ગાંધીની અટકાયતનો ગુજરાતમાં વિરોધ (ETV Bharat Gujarat)

કોંગ્રેસના આંદોલનકારી આગેવાને જણાવ્યું હતું કે, જંતર મંતર ખાતે દેશભરમાંથી લોકો પોતાના હક માટે લડી રહ્યા છે. અમે માત્ર તેમને નૈતિક સમર્થન આપવા માટે અહીં શાંતિપૂર્ણ એકઠા થયા હતા. સરકાર અમારી માંગ સાંભળે અને જલદી નિર્ણય લે. અમે લોકશાહીમાં વિશ્વાસ રાખીએ છીએ.

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