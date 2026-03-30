'31 વર્ષના ભાજપના શાસનમાં પ્રજાને ભ્રષ્ટાચાર-ટ્રાફિક સિવાય કશુ નથી મળ્યું',- કોંગ્રેસના ભાજપ પર આક્ષેપો
Published : March 30, 2026 at 5:58 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર શહેરના સર્કિટ હાઉસ ખાતે પ્રદેશ કોંગ્રેસના નેતા ઋત્વિક મકવાણાની ઉપસ્થિતિમાં 'ચાર્જશીટ ભાજપાપ'ને રજૂ કરવામાં આવી હતી. ઋત્વિક મકવાણાએ સ્થાનિક મુદ્દાઓ સહિત રાજ્ય કક્ષાના મુદ્દાઓને પગલે આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. જોકે શહેરી વિસ્તારમાં IPS,IAS તેમજ ભાજપના લોકોની સિન્ડિકેટ બોડી કામ કરતી હોવાનો ગંભીર આક્ષેપ કર્યો છે. આ સાથે ચૂંટણી હજુ સુધી જાહેર ન થતા ચૂંટણી પંચ સામે પ્રહાર કર્યા છે.
ચૂંટણી પંચ અને ભાજપ સામે પ્રહાર
ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ ગમે ત્યારે જાહેર થઈ શકે છે. ત્યારે ભાવનગર સર્કિટ હાઉસ ખાતે શહેર કોંગ્રેસની ઉપસ્થિતિમાં પ્રદેશમાંથી આવેલા નેતા ઋત્વિક મકવાણાએ ભાજપ સામેની ચાર્જશીટ ભાજપાપ રજૂ કરી હતી. ઋત્વિક મકવાણાએ જણાવ્યું હતું કે, સમય મર્યાદા પૂર્ણ થવા છતાં પણ ભારતીય ચૂંટણી પંચ હજુ પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીને અનુકૂળ ન હોય ત્યાં સુધી ચૂંટણી જાહેર કરે તેવું લાગી રહ્યું નથી. 31 વર્ષના ભાજપના શાસનમાં પ્રજાને ભ્રષ્ટાચાર અને ટ્રાફિક સિવાય કશું મળ્યું નથી. કોંગ્રેસ કમિટી દ્વારા દરેક વોર્ડમાં જઈને સીધા મતદારો સાથે વાતચીત કરી છે.
કોંગ્રેસ કરશે પ્રજાલક્ષી કામ અને સ્થાનિક મુદ્દા
ઋત્વિક મકવાણાએ જણાવ્યું હતું કે, ભાવનગરની તકલીફ મુશ્કેલી અને ભાજપના ભ્રષ્ટાચારના કરેલા મુદ્દાઓને ઉજાગર કરવા માટે અમે ચાર્જશીટ કહી શકાય તેને રજૂ કરીને ભાજપના ભ્રષ્ટાચારના મુદ્દાને ઉજાગર કરવા આ પ્રેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન કર્યું છે. કોંગ્રેસ કેવા કામ કરશે તે વિઝન સાથે જશે. ભાજપે છેલ્લા 30 વર્ષમાં ભાવનગરને કેવી અધોગતિમાં મૂક્યું છે તે મુદ્દાઓ લઈને અમે ચૂંટણી પ્રચારમાં જઈશું. 13 વર્ષથી ભાવનગરને ફરતે રીંગરોડનું કામ ચાલી રહ્યું છે તેમાં માત્ર 30 ટકા કામ થયું છે.
રાજ્યમાં શહેરોમાં IAS અને IPS ને ભાજપનું સિન્ડિકેટ
ઋત્વિક મકવાણાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, ભાવનગર નહિ પરંતુ સમગ્ર ગુજરાતમાં એક પ્રશ્ન છે કે કોર્પોરેશન અને શહેરી વિસ્તારમાં IPS લોબી અને IAS લોબી અને ભાજપના લોકોની સિન્ડિકેટ લોબી બનેલી છે. આ વિસ્તારોમાં જે લીઝ પટ્ટા રીન્યુ કરવાના હોય તેમાં તે લોકોને અનુકૂળ મુજબ ના થાય ત્યાં સુધી લીઝ પટ્ટા રીન્યુ થતા નથી. ભાવનગરના કંસારા નદીના સજીવીકરણમાં 45 કરોડનો ભ્રષ્ટાચાર થયો છે. જેમાં કામ સ્થળ ઉપર થયું ન હોય તેના બિલ ચૂકવાયા છે.
લારી ગલ્લાવાળાને જગ્યા ફાળવવામાં ભ્રષ્ટાચાર
ઋત્વિક મકવાણા વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, લારી ગલ્લા ધારકો માટે 120 જગ્યા આપવી જોઈએ. તેની જગ્યાએ માત્ર છ વેડિંગ ઝોન છે. એટલે નથી આપવામાં આવતા કે તેઓ ગેરકાયદેસર ઊભા રહે અને પછી ચૂંટણી આવે ત્યારે પૈસા લઈ શકાય માટે વેડિંગ ઝોન કરતા નથી. ગરીબના મત પણ ડરાવી ધમકાવીને લઈ લેવામાં આવે છે. શહેરમાં દરેક દબાણો હટાવવામાં આવે છે ત્યારે બોરતળાવની ડુબની જમીનમાં થયેલા દબાણને પગલે પણ મહાનગરપાલિકા દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવતી નથી. આવા અનેક મુદ્દાઓ સાથે કોંગ્રેસ લોકોની સમક્ષ જવાની છે. જો કે ઋત્વિક મકવાણાએ જણાવ્યું હતું કે, અમે હિન્દુ-મુસ્લિમ કરવાના નથી કોંગ્રેસ પોતાના સિદ્ધાંતોને આધારે લોકોના મુદ્દાઓને લઈને મેદાનમાં ઉતરવાની છે.
