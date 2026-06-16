દરિયામાં કરંટથી નવસારીના દરિયાકાંઠે ચિંતા, ઉભરાટ-દીપલા સહિતના ગામો પર ખતરો
પવનની ગતિમાં વધારો અને એકમની ભરતીના કારણે દરિયો ઉગ્ર બન્યો હોવાનું સ્થાનિકો જણાવી રહ્યા છે.
Published : June 16, 2026 at 9:56 PM IST
નવસારી: નવસારી જિલ્લાના દરિયાકાંઠે દરિયામાં અચાનક કરંટ જોવા મળતા દરિયાકાંઠાના ગામોમાં ચિંતાનું વાતાવરણ સર્જાયું છે. દાંડી, ઉભરાટ, બોરસી માછીવાડ, ઓંજલ માછીવાડ અને મેંદર ભાટ સહિતના વિસ્તારોના દરિયા કિનારે દરિયાઈ કરંટની અસર જોવા મળી છે. પવનની ગતિમાં વધારો અને એકમની ભરતીના કારણે દરિયો ઉગ્ર બન્યો હોવાનું સ્થાનિકો જણાવી રહ્યા છે.
દરિયામાં સર્જાયેલા કરંટને કારણે ખાસ કરીને જ્યાં પ્રોટેક્શન વોલ નથી એવા વિસ્તારોમાં ધોવાણની સ્થિતિ ઉભી થઈ છે. ઉભરાટ વિસ્તારના કિનારાના કેટલાક ભાગોમાં દરિયાએ જમીનનું ધોવાણ શરૂ કરતાં સ્થાનિકોમાં ભય ફેલાયો છે. જો આગામી દિવસોમાં પરિસ્થિતિ વધુ ગંભીર બને તો ઉભરાટ અને દીપલા ગામના અંદાજિત 5,000થી વધુ લોકો પર તેની સીધી અસર થઈ શકે છે.
ઉભરાટ ગામના ડેપ્યુટી સરપંચ નિલેશ પટેલે જણાવ્યું કે સાંજના સમયથી જ દરિયો તોફાની બનવા લાગ્યો હતો. દરિયામાં કરંટ સાથે 6થી 8 ફૂટ જેટલા ઊંચા મોજા ઉછળતા જોવા મળ્યા હતા, જેના કારણે ગામલોકોમાં ચિંતા વધી છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ દરિયો સતત કિનારા તરફ આગળ વધી રહ્યો છે અને પ્રોટેક્શન વોલના અભાવે ગામની સુરક્ષા સામે પ્રશ્નો ઉભા થયા છે.
ગ્રામજનોએ લાંબા સમયથી દરિયાકાંઠે પ્રોટેક્શન વોલ બનાવવાની માંગણી કરી છે, પરંતુ હજુ સુધી કોઈ અસરકારક કામગીરી હાથ ધરાઈ નથી. હાલની સ્થિતિને જોતા લોકો વહીવટી તંત્ર પાસે તાત્કાલિક પગલાં લેવાની માંગ કરી રહ્યા છે.
સ્થાનિકોનું કહેવું છે કે જો સમયસર રક્ષણાત્મક વ્યવસ્થા ઊભી નહીં કરવામાં આવે તો ભવિષ્યમાં મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન થઈ શકે છે.
હવામાન અને દરિયાની હાલની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખતા આવતીકાલે પણ દરિયો વધુ તોફાની બનવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. ત્યારે દરિયાકાંઠાના ગામોમાં સતર્કતા વધારવાની સાથે વહીવટી તંત્ર દ્વારા સ્થિતિ પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે.
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