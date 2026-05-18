ચંદ્રબાબુ નાયડુના ત્રીજા બાળકના આહ્વાનને લઈને TDP સાંસદ ટેનેટી કૃષ્ણ પ્રસાદનો ટેકો

દક્ષિણ ભારતમાં ઘટી રહેલા પ્રજનન દર અંગે ચિંતા, TDP સાંસદે ચંદ્રબાબુ નાયડુની યોજનાઓને સમર્થન આપ્યું

Published : May 18, 2026 at 4:07 PM IST

હૈદરાબાદ : આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી એન. ચંદ્રબાબુ નાયડુના ત્રીજા બાળકના આહ્વાનને ટીડીપીના એક સાંસદે 'વ્યવહારિક' ગણાવ્યું છે. ટેનેટી કૃષ્ણ પ્રસાદે જણાવ્યું હતું કે દક્ષિણના રાજ્યોમાં પ્રજનન દર રિપ્લેસમેન્ટ સ્તરથી નીચે આવી ગયો છે, જે દેશના લાંબા ગાળાના આર્થિક વિકાસ માટે ગંભીર ચિંતાનો વિષય છે.

ટીડીપીના સાંસદ અને રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા ટેનેટી કૃષ્ણ પ્રસાદે જણાવ્યું છે કે રાજ્યના લોકોને ત્રીજા બાળક માટે પ્રોત્સાહિત કરવાનો મુખ્યમંત્રી નાયડુનો નિર્ણય વ્યવહારિક અભિગમ દ્વારા પ્રેરિત હતો, જે ઘટતા વસ્તી સ્તર અંગેની ચિંતાઓને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

રવિવાર (17 મે, 2026)ના રોજ જારી કરાયેલ એક પ્રેસ રિલીઝમાં, બાપટલા સાંસદે ટિપ્પણી કરી હતી કે નાયડુ પહેલા અર્થશાસ્ત્રી તરીકે અને પછી રાજકારણી તરીકે વિચારે છે. ઘટતી વસ્તી વિષયક અસમાનતાઓ અને ભવિષ્ય માટે મજબૂત, ઉત્પાદક કાર્યબળ જાળવવાની આવશ્યકતાને કારણે નાયડુની જનતાને બે કરતાં વધુ બાળકો પેદા કરવાની અપીલ જરૂરી બની ગઈ છે.

પ્રજનન દરમાં વૈશ્વિક ઘટાડા અને તેના આર્થિક પરિણામો પર પ્રકાશ પાડતા,શ્રી પ્રસાદે નોંધ્યું કે, જાપાન, ચીન અને ઘણા યુરોપિયન દેશો તેમના કુલ પ્રજનન દર (TFR)માં ઘટાડાને કારણે વસ્તી સંકોચન અનુભવી રહ્યા છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, દક્ષિણ ભારતીય રાજ્યોમાં પ્રજનન દર પણ રિપ્લેસમેન્ટ સ્તરથી નીચે આવી ગયો છે – એક વિકાસ જે દેશના લાંબા ગાળાના આર્થિક માર્ગ માટે ગંભીર ચિંતાનો વિષય છે.

ભારતની લાંબા ગાળાની આર્થિક આકાંક્ષાઓનો ઉલ્લેખ કરતા, સાંસદે નોંધ્યું કે, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 'વિકસિત ભારત 2047'ની કલ્પના કરી છે અને ભારતને અગ્રણી વૈશ્વિક આર્થિક શક્તિ તરીકે સ્થાન આપવાનું લક્ષ્ય રાખ્યું છે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે આ ઉદ્દેશ્ય ત્યારે જ સાકાર થઈ શકે છે જો ભારત પાસે મજબૂત અને ઉત્પાદક કાર્યબળ ચાલુ રહે.

આંધ્ર પ્રદેશ સરકારની પહેલો પર બોલતા, શ્રી પ્રસાદે જણાવ્યું હતું કે, મુખ્યમંત્રીએ માતાઓને ટેકો આપવા અને મોટા પરિવારોને પ્રોત્સાહન આપવાના ઉદ્દેશ્યથી પ્રતિજ્ઞાઓનો અમલ શરૂ કર્યો છે. 'તલ્લીકી વંદનમ' યોજના હેઠળ, તેઓ જે પણ બાળકને શાળાએ મોકલે છે તેના માટે માતાઓને સીધી નાણાકીય સહાય ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી રહી છે. શ્રી પ્રસાદે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "રાષ્ટ્રનિર્માણ અને આર્થિક વિકાસમાં મહિલાઓના યોગદાનને માન્યતા આપવા માટે, સરકાર ત્રીજા બાળકની ઇચ્છા રાખતી મહિલાઓને વધારાના પ્રોત્સાહનો આપવાનું પણ વિચારી રહી છે – જેમાં ઘરેથી કામ કરવાની તકો, વિસ્તૃત પ્રસૂતિ રજા અને ₹30,000 (ત્રીજા બાળક માટે)ની નાણાકીય સહાયનો સમાવેશ થાય છે."

