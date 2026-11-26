સુરેન્દ્રનગર: ઈરાન-અમેરિકા યુદ્ધે સર્જેલી અછતથી લીધી શીખ, બાવળ અને ખેતપેદાશોના નકામા કચરા-છાણમાંથી બનશે કૉમ્પ્રેસ્ડ બાયો ગેસ
આ ત્રણ CGB પ્લાન્ટથી ધ્રાંગધ્રાના આજુબાજુના 5 ગામોના લોકોને મળશે રોજગારી
Published : November 26, 2026 at 10:25 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: દેશમાં હાલ CNGની અછતને કારણે ઉદ્યોગોને મોટી મુશ્કેલી પડી રહી છે. તાજેતરમાં CNGની અછતને કારણે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના અનેક ઉદ્યોગો બંધ રહ્યા હતા. ઉદ્યોગકારોને ગેસ ન મળતા ઉત્પાદન ઠપ્પ થઈ ગયું હતું અને હજારો કામદારોને રોજગારી પર અસર પડી હતી. આ સમસ્યાના કાયમી નિરાકરણ માટે હવે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાએ આત્મનિર્ભરતા તરફ મોટું પગલું ભર્યું છે. જિલ્લામાં જ બાવળ, ખેતપેદાશોના નકામા કચરા અને પશુઓના છાણમાંથી કૉમ્પ્રેસ્ડ બાયો-ગેસ બનાવવામાં આવશે. આ માટે ધ્રાંગધ્રા ખાતે એક સાથે 3 બાયોગેસ પ્લાન્ટ ઉભા કરવાની કામગીરી આજથી શરૂ કરવામાં આવી છે.
હાલ વિશ્વમાં ચાલી રહેલી સતત કટોકટીને પગલે ગેસની અછત સર્જાઈ છે અને ભાવમાં પણ મોટો વધારો થયો છે. ભારતમાં વપરાતા કુલ ગેસ પૈકી લગભગ 80 ટકા ગેસ વિદેશથી આવે છે. વિદેશમાં યુદ્ધ, આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધો અને ડોલરના ભાવમાં વધારો થાય એટલે સીધી અસર ભારતના ઉદ્યોગો અને સામાન્ય જનતા પર પડે છે. CNG ગેસ મોંઘો થાય તો વાહનવ્યવહાર મોંઘો થાય, ઉદ્યોગોનું ઉત્પાદન મોંઘું થાય અને છેવટે મોંઘવારી વધે છે. આ પરિસ્થિતિમાંથી બહાર આવવા માટે હવે સ્થાનિક સ્તરે ગેસ ઉત્પાદન કરવું એ જ એકમાત્ર ઉપાય છે. કેન્દ્ર સરકાર પણ બાયોગેસ અને કોમ્પ્રેસ્ડ બાયોગેસને પ્રોત્સાહન આપી રહી છે. આ જ દિશામાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં આ પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે.
હવે પાકના કચરામાંથી બનશે ગેસ
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો ખેતી પ્રધાન જિલ્લો છે. અહીં મોટા પ્રમાણમાં કપાસ, જીરું, વરિયાળી, એરંડા, બાજરી અને ઘઉંનું વાવેતર થાય છે. પાક લીધા બાદ ખેતરમાં મોટા પ્રમાણમાં નકામો કચરો પડી રહે છે. ખેડૂતો આ કચરો બાળી નાખતા હોવાથી પ્રદૂષણ પણ વધે છે. આ ઉપરાંત જિલ્લામાં બાવળનું પ્રમાણ પણ ખૂબ જ વધારે છે. સેંકડો હેક્ટર જમીનમાં બાવળ ઉગી નીકળ્યા છે જે ખેતી માટે પણ નડતરરૂપ બને છે. હવે આ જ બાવળ અને ખેતપેદાશોના નકામા કચરાનો ઉપયોગ ગેસ બનાવવા માટે કરવામાં આવશે. આ કચરાનું પ્રોસેસિંગ કરી તેમાંથી બાયોગેસ બનાવવામાં આવશે અને ત્યારબાદ તેને શુદ્ધ કરી CNG જેવો ગેસ બનાવવામાં આવશે જે સીધો ઉદ્યોગો અને વાહનોમાં વાપરી શકાશે.
આ ઉપરાંત જિલ્લામાં પશુપાલનનો વ્યવસાય પણ મોટાપાયે થાય છે. ગામડાઓમાં હજારોની સંખ્યામાં ગાય, ભેંસ અને અન્ય પશુઓ છે. દરરોજ મોટા પ્રમાણમાં પશુઓનું છાણ નીકળે છે જેનો યોગ્ય ઉપયોગ થતો નથી. હવે પશુઓના છાણનો ઉપયોગ કરી ગેસ બનાવવાની પ્રોસેસિંગ પ્રક્રિયા પણ આ પ્લાન્ટમાં કરવામાં આવશે. છાણમાંથી ગેસ બન્યા બાદ બાકી રહેતો કચરો ઉત્તમ પ્રકારનું સેન્દ્રિય ખાતર બનશે. આ ખાતર ખેડૂતોને ઓછા ભાવે મળશે જેનાથી રાસાયણિક ખાતરનો ઉપયોગ ઘટશે અને જમીનની ફળદ્રુપતા વધશે. આમ આ પ્રોજેક્ટથી ખેડૂતોને બેવડો ફાયદો થશે. એક બાજુ તેમના નકામા કચરાના પૈસા મળશે અને બીજી બાજુ સસ્તું સેન્દ્રિય ખાતર મળશે.
ધ્રાંગધ્રા ખાતે શરૂ થયેલા ત્રણેય પ્લાન્ટની કામગીરી આગામી થોડા મહિનામાં પૂર્ણ થવાની ધારણા છે. આ પ્લાન્ટ શરૂ થતા જ જિલ્લાના ઉદ્યોગોને સ્થાનિક સ્તરે જ ગેસ મળતો થશે. હાલ જે ગેસ વિદેશથી મોંઘા ભાવે લાવવો પડે છે તેના બદલે હવે જિલ્લામાં જ ગેસ બનશે. આનાથી ઉદ્યોગોનું ઉત્પાદન ખર્ચ ઘટશે અને ઉદ્યોગો ફરી ધમધમતા થશે. ખાસ કરીને ધ્રાંગધ્રા, સુરેન્દ્રનગર, વઢવાણ, લીંબડી અને ચોટીલાના સિરામિક, કેમિકલ અને અન્ય ઉદ્યોગોને સીધો ફાયદો થશે.
આ પ્રોજેક્ટથી માત્ર ગેસ જ નહીં પરંતુ રોજગારી પણ મળશે. આજુબાજુના 500 થી વધુ લોકોને સીધી અને આડકતરી રીતે રોજગારી મળી રહેશે. કચરો એકત્ર કરવા, તેનું ટ્રાન્સપોર્ટ કરવા, પ્લાન્ટમાં કામ કરવા અને ખાતર વેચાણ સહિતની અનેક કામગીરીમાં સ્થાનિક યુવાનોને રોજગારી મળશે. ખેડૂતો અને પશુપાલકો પણ પોતાનો કચરો અને છાણ વેચીને વધારાની આવક મેળવી શકશે. આમ આ પ્રોજેક્ટ ગ્રામીણ અર્થતંત્રને મજબૂત કરશે.
પર્યાવરણની દૃષ્ટિએ પણ આ પ્રોજેક્ટ ખૂબ જ મહત્વનો છે. ખેતરમાં કચરો બાળવાથી થતું પ્રદૂષણ અટકશે, બાવળની સમસ્યા ઘટશે અને સ્વચ્છ ઊર્જાનું ઉત્પાદન થશે. જિલ્લો સ્વચ્છ, હરિયાળો અને આત્મનિર્ભર બનશે. ભવિષ્યમાં જો આ પ્રયોગ સફળ રહેશે તો સમગ્ર ગુજરાતમાં આ મોડેલ લાગુ કરવામાં આવશે.
ધ્રાંગધ્રાના આજુબાજુના 5 ગામોના લોકોને મળશે રોજગારી - આઈ.કે.જાડેજા, પૂર્વ કેબિનેટ મંત્રી
પૂર્વ કેબિનેટ મંત્રી આઈ.કે.જાડેજાએ જણાવ્યું હતું કે તાજેતરમાં યુદ્ધની પરિસ્થિતિ કારખાનાઓ ગેસના આભાવ થી બંધ રહ્યા હતા અને વિદેશ થી ગેસનો સપ્લાય થાય છે જેને લઈ ગેસનો ભાવ 100 રૂપિયા નજીક પહોંચ્યો છે.ત્યારે આ બાયોગેસ પ્લાન્ટની સ્થાપના થકી બાવળી કોંઢ સોલડી ધ્રાંગધ્રા સહિત આજુબાજુના ગામોના લોકોને રોજગાર મળી રહેશે અને પશુ પાલકોને પણ ગોબરના પણ ભાવ મળશે અને ખેડૂતોને પણ ફાયદો થશે.
બાવળ અને ખેતપેદાસના નકામા કચરાથી ગેસ બનશે - જીગ્નેશ પટેલ, પ્લાન્ટ સ્થાપક
પ્લાન્ટ સ્થાપના કરનાર જીગ્નેશ પટેલ સાથે વાત કરવામાં આવતા જણાવ્યું હતું કે કપાસની સાઠીઓ એરંડાનો કચરો અન્ય વનસ્પતિ અને બાવળ જેવા વૃક્ષો માંથી પ્રોસેસ કરવામાં આવશે આ 3 પ્લાન્ટ 45 કરોડના ખર્ચે બનાવામાં આવ્યા છે જેનો લાભ પર્યાવરણ જાળવણીમાં પણ થશે અત્યાર સુધી ખેડૂતો પોતાના ખેતરમાં ખેતપેદાસના બિનઉપયોગી કચરો બાળી નાખતી હતી પણ હવે તેમાં થી જ ગેસ બનાવા અંગેનો પ્રોસેસિંગ પ્લાન્ટ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે.
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