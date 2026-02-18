બાંધકામની મંજૂરી વગર જ કોમ્લેક્સ ઉભું કરાયું, વેરાવળમાં 'મુરલીધર કોમ્પલેક્સ'માં આગ લાગ્યાના 12 દિવસે મોટો ખુલાસો
5 ફેબ્રુઆરીએ ગીર સોમનાથના વેરાવળમાં આવેલા 'મુરલીધર કોમ્પલેક્સ'માં ભીષણ આગ લાગતા 40 દુકાન સળગી ગઇ હતી.
Published : February 18, 2026 at 12:19 PM IST
ગીર સોમનાથ: વેરાવળના મુરલીધર કોમ્પલેક્ષમાં લાગેલી આગ મામલે હવે ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે. આ કોમ્પલેક્સ બાંધકામ મંજૂરી વિના અને ફાયર NOC વિના ઉભુ કરવામાં આવ્યું હતું. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે 5 ફેબ્રુઆરીએ મુરલીધર કોમ્પલેક્સમાં આગ લાગતા 40 દુકાન અને 5 મોપેડ સળગીને ખાક થઇ ગયા હતા.
ફાયર NOC અને બાંધકામ મંજૂરી વિના આખુ કોમ્પલેક્સ ઉભુ થયું
5 ફેબ્રુઆરીએ ગીર સોમનાથના વેરાવળમાં આવેલા 'મુરલીધર કોમ્પલેક્સ'માં ભીષણ આગ લાગી હતી. આ ઘટનામાં 40 દુકાન સળગી ગઇ હતી. ચાર માળના 'મુરલીધર કોમ્લેક્સ'માં લાગેલી આગ બાદ પાલિકા તંત્રએ સ્વીકાર્યું છે કે આ સમગ્ર કોમ્પલેક્સ બાંધકામ મંજૂરી વિના અને ફાયર NOC વિના ઉભું કરવામાં આવ્યું હતું.
નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર દેવીબેન ચાવડાએ ખુલાસો કરતાં જણાવ્યું કે. કોમ્પલેક્સ પરવાનગી વિના બાંધવામાં આવ્યું હતું. વધુ ચોંકાવનારી વાત એ છે કે પાલિકા તંત્રને હજુ સુધી કોમ્પલેક્સના મૂળ માલિક અથવા ધારકની ચોક્કસ માહિતી નથી. કોમ્પલેક્સ પર નોટિસ ચોંટાડવામાં આવી હોવા છતાં કોઈ માલિક આગળ આવ્યો નથી.
આગની ઘટનાને 12 દિવસથી વધુ સમય વીતી ગયો હોવા છતાં જિલ્લા કલેક્ટરને વિગતવાર અહેવાલ મોકલાયો નથી. માત્ર આગ લાગ્યાની સામાન્ય જાણ કરવામાં આવી છે. ગેરકાયદેસર બાંધકામ મુદ્દે કોઈ સ્પષ્ટ અહેવાલ રજૂ ન થતાં પાલિકા તંત્રની કામગીરી સામે પ્રશ્નચિહ્ન ઉભું થયું છે. વિચારવા જેવી વાત એ પણ છે કે ભીષણ આગ બાદ પણ કેટલાક વેપારીઓએ ફરીથી પોતાની પ્રવૃત્તિ શરૂ કરી દીધી છે. જો ફરી કોઈ દુર્ઘટના બને તો તેની જવાબદારી કોણ લેશે તે મોટો સવાલ છે.
ફાયર વિભાગે અગાઉ 27/06/2024ના રોજ ફાયર NOC મેળવવા નોટિસ ફટકારી હતી, છતાં આગળ કોઈ કડક કાર્યવાહી ન થવાને કારણે તંત્રની બેદરકારી સામે આક્ષેપો ઉઠી રહ્યા છે. હાલ સમગ્ર મામલો ચર્ચાના કેન્દ્રમાં છે અને જિલ્લા વહીવટીતંત્ર તરફથી કડક પગલાંની માંગ તેજ બની છે.
આ પણ વાંચો: