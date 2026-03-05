જેતલપુર સ્વામિનારાયણ ધામનો દ્વિશતાબ્દી મહોત્સવ, RSS વડા મોહન ભાગવતે કહ્યું ‘સનાતન દુનિયાને રસ્તો બતાવશે’
દ્વિશતાબ્દી મહોત્સવના પ્રસંગે RSSના વડા મોહન ભાગવત ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
Published : March 5, 2026 at 3:40 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ નજીક આવેલા જેતલપુર સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણના આગમનના 200 વર્ષ પૂર્ણ થવાના અવસરે ભવ્ય દ્વિશતાબ્દી મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ મહોત્સવ આચાર્ય પ.પૂ. 108 વ્રજેન્દ્રપ્રસાદજી મહારાજના અધ્યક્ષપદે યોજાઈ રહ્યો છે, જેમાં દેશભરના સંતો, મહંતો અને હજારો હરિભક્તો મોટી સંખ્યામાં જોડાયા છે.
દ્વિશતાબ્દી મહોત્સવના પ્રસંગે RSSના વડા મોહન ભાગવત ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તેમના ઉપરાંત નરનારાયણદેવ ગાદીના પીઠાધિપતિ પ.પૂ. ધ.ધૂ. 1008 આચાર્ય કોશલેન્દ્રપ્રસાદજી મહારાજ પણ આ કાર્યક્રમમાં હાજર રહ્યા હતા.
ઇતિહાસ મુજબ ભગવાન સ્વામિનારાયણે સ્વહસ્તે કુલ 9 મંદિરો સ્થાપિત કર્યા હતા, જેમાં પાંચમા ક્રમે જેતલપુરધામમાં સ્વહસ્તે રેવતીબળદેવજી અને હરિકૃષ્ણ મહારાજની પ્રાણપ્રતિષ્ઠા કરી હતી. આ ઐતિહાસિક પ્રસંગને 200 વર્ષ પૂર્ણ થતાં આ દ્વિશતાબ્દી મહોત્સવનું વિશાળ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
આ મહોત્સવને ભવ્ય બનાવવા માટે જેતલપુર ખાતે અંદાજે 500 વિઘા વિસ્તારમાં એક આખું નગર ઉભું કરવામાં આવ્યું છે. ઉપરાંત 25 વિઘા વિસ્તારમાં વિશાળ ધર્મશાળા તૈયાર કરવામાં આવી છે, જ્યારે 50 વિઘા વિસ્તારમાં વિવિધ કાર્યક્રમો માટે 15 વિશાળ ડોમ પણ ઉભા કરવામાં આવ્યા છે.
આ પ્રસંગે સંબોધન કરતા RSS વડા મોહન ભાગવતે કહ્યું હતું કે, “અમે જે કામ છેલ્લા 100 વર્ષથી કરી રહ્યા છીએ, એ જ કાર્ય સ્વામિનારાયણ ભગવાન અને તેમનો સંપ્રદાય છેલ્લા 200 વર્ષથી કરી રહ્યો છે.” તેમણે ઉમેર્યું કે આજે તેઓ અહીં એક જુનિયર તરીકે સિનિયરને મળવા આવ્યા હોવાનો ભાવ અનુભવે છે.
મોહન ભાગવતે પોતાના સંબોધનમાં કહ્યું કે, “જે ધર્મથી ચાલે છે, ધર્મ તેની રક્ષા કરે છે. જીવનમાં ઉપાસના અને સાધના ખૂબ જ જરૂરી છે.” તેમણે કહ્યું કે માત્ર સપનાઓ જોવાથી કંઈ મળતું નથી, પરંતુ આચરણથી જ જીવનમાં બદલાવ આવે છે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે ધર્મ લોકોને જોડવાનું કામ કરે છે. “અપણે જોડનાર બનવું જોઈએ, તોડનાર ક્યારેય નહીં.” દરેક વ્યક્તિમાં ગુણ અને દોષ બંને હોય છે, પરંતુ આપણે તેમાંના ગુણોને સ્વીકારવાની દૃષ્ટિ રાખવી જોઈએ.
તેમણે ભારપૂર્વક કહ્યું કે બધા માણસો ભગવાને બનાવેલા છે, તો પછી ઊંચ-નીચનો ભેદ ક્યાંથી આવે? જો આપણે આ મૂલ્યો સાથે આગળ વધીએ તો સનાતન ધર્મની રક્ષા શક્ય બનશે.
મોહન ભાગવતે વિશ્વની પરિસ્થિતિનો ઉલ્લેખ કરતાં કહ્યું કે દુનિયાના ઘણા પ્રશ્નોના જવાબ વિશ્વ પાસે નથી, પરંતુ ભારત પાસે છે. “દુનિયાને માર્ગ બતાવવાનું કામ અંતે ભારત પાસે જ આવવાનું છે.”
તેમણે અંતમાં કહ્યું કે બધાનો રસ્તો એક જ છે ‘સનાતન’. સૌએ એકસાથે રહીને સમાજ અને રાષ્ટ્રના હિત માટે આગળ વધવું જોઈએ. ગુજરાતમાં ચાલી રહેલી વ્યસનમુક્તિ અને સેવા પ્રવૃત્તિઓની પણ તેમણે પ્રશંસા કરી.
