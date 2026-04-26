મહેસાણાના દેલા ગામમાં ચૂંટણીનો સંપૂર્ણ બહિષ્કાર, ત્રણ કલાકમાં એક પણ મત ના પડ્યો

મહેસાણાના દેલા ગામમાં મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીનો સંપૂર્ણ બહિષ્કાર, મહાનગરપાલિકામાં સમાવેશ અને જમીન બચાવવાના મુદ્દે ગ્રામજનોનો વિરોધ

મહેસાણાના દેલા ગામમાં ચૂંટણીનો સંપૂર્ણ બહિષ્કાર
મહેસાણાના દેલા ગામમાં ચૂંટણીનો સંપૂર્ણ બહિષ્કાર (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 26, 2026 at 11:07 AM IST

મહેસાણા: લોકશાહીના મહાપર્વ સમાન ચૂંટણીમાં મતદાન કરવુંએ દરેક નાગરિકની પવિત્ર ફરજ છે, પરંતુ જ્યારે સ્થાનિક પ્રશ્નો ઉકેલાતા નથી ને લોકોનો અવાજ સાંભળવામાં આવતો નથી, ત્યારે નાગરિકો પાસે ચૂંટણી બહિષ્કારનું જલદ શસ્ત્ર ઉગામવા સિવાય કોઈ વિકલ્પ રહેતો નથી. મહેસાણામાં હાલમાં આવી જ એક ગંભીર ઘટના સામે આવી છે, જ્યાં દેલા ગામના લોકોએ મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીનો સંપૂર્ણ બહિષ્કાર કર્યો છે. ગામને પરાણે મહાનગરપાલિકામાં સમાવવામાં આવતા ગ્રામજનોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે, જેના પરિણામે મતદાન પ્રક્રિયા બિલકુલ ખોરવાઈ ગઈ છે.

મહેસાણા મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી અંતર્ગત મતદાન માટે દેલા ગામમાં બે મતદાન મથકો ઊભા કરવામાં આવ્યા હતા અને સંપૂર્ણ સ્ટાફ ત્યાં તૈનાત કરવામાં આવ્યો હતો. જોકે, મતદાન પ્રક્રિયા શરૂ થયાના પ્રથમ ત્રણ કલાકના સમયગાળામાં એક પણ મતદાર મતદાન મથક સુધી ફરક્યો ન હતો. સવારના 7થી 9 વાગ્યા સુધીના સત્તાવાર આંકડા મુજબ બન્ને બુથ પર શૂન્ય (0) મતદાન નોંધાયું હતું. આખું ગામ એકજૂથ થઈને મતદાનથી અળગું રહેતા મતદાન મથકો પર માત્ર સન્નાટો છવાયેલો જોવા મળ્યો હતો.

મહેસાણાના દેલા ગામમાં ચૂંટણીનો સંપૂર્ણ બહિષ્કાર (ETV Bharat Gujarat)

શા માટે થઈ રહ્યો છે વિરોધ?

આ વિરોધ અને બહિષ્કાર અંગે દેલા ગામના સ્થાનિક અગ્રણી કિરણ રામજી ચૌધરીએ પોતાની નારાજગી વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું હતું કે, "અમારું ગામ છેલ્લા છથી સાત મહિનાથી મહાનગરપાલિકામાં સમાવેશનો વિરોધ કરી રહ્યું છે. આ મામલે નામદાર હાઈકોર્ટમાં પણ કેસ ચાલી રહ્યો છે. તેમ છતાં, અમારા ગામને બળજબરીપૂર્વક મહાનગરપાલિકાના હદ વિસ્તારમાં ભેળવી દેવામાં આવ્યું છે. ગ્રામજનોની મુખ્ય ચિંતા અમારી જમીનો અને સ્થાનિક વહીવટની છે. અમારા ગામના પ્રશ્નો માટે અમારી પાસે પંચાયત જ હોવી જોઈએ. અમે અમારી ગ્રામ પંચાયત જાળવી રાખવા માંગીએ છીએ, અમને મહાનગરપાલિકામાં જોડાવામાં કોઈ જ રસ નથી. આથી આખા ગામે સર્વાનુમતે ભેગા મળીને નિર્ણય લીધો છે કે કોઈએ વોટ આપવો નહીં." તેમણે વધુમાં સ્પષ્ટ કર્યું કે, "અત્યારે શૂન્ય મતદાન છે અને સાંજે ૬ વાગ્યા સુધી મતદાન પૂર્ણ થવાના સમય સુધી આ આંકડો શૂન્ય જ રહેશે."

ચૂંટણી અધિકારીના સમજાવટના પ્રયાસો નિષ્ફળ

દેલા ગામમાં શૂન્ય મતદાન હોવાના અહેવાલો મળતા જ ચૂંટણી તંત્ર અને વહીવટી તંત્ર દોડતું થઈ ગયું હતું. મામલાની ગંભીરતાને જોતા ચૂંટણી અધિકારી ઉર્વીશ વાળંદ તાત્કાલિક દેલા ગામ ખાતે દોડી ગયા હતા. તેમણે ગામના અગ્રણીઓ અને ગ્રામજનો સાથે મુલાકાત કરીને તેમને સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ અંગે ચૂંટણી અધિકારી ઉર્વીશ વાળંદે મીડિયા સમક્ષ જણાવ્યું હતું કે, "દેલા ગામમાં સવારના 7 થી 9 વાગ્યા સુધીના મતદાનના આંકડા શૂન્ય હોવાથી, હું ચૂંટણી અધિકારી તરીકે લોકોને લોકશાહીની પ્રક્રિયામાં જોડાવા અને મતદાન કરવા માટે સમજાવવા આવ્યો હતો. ગામનો મુખ્ય વિષય સરકાર સમક્ષ તેમની કેટલીક માંગણીઓ અને મનપામાં સમાવેશનો છે. તેમની આ માંગણીઓ સરકારની વિચારણા હેઠળ છે અને સરકાર તેમાં યોગ્ય નિર્ણય લેશે. અમે લોકોને એ સમજાવવા આવ્યા છીએ કે તમારી માંગણીઓ પોતાની જગ્યાએ છે, પરંતુ ચૂંટણીનો બહિષ્કાર કરવો એ કોઈ યોગ્ય રસ્તો નથી. મતદાન કરવું એ દરેક નાગરિકની ફરજ છે. અમે તેમને તેમની ફરજ પ્રત્યે જાગૃત કર્યા છે, જોકે મતદાન કરવું કે ન કરવું તે અંગેનો અંતિમ નિર્ણય ગામ લોકોનો રહેશે."

જોકે, ચૂંટણી અધિકારી અને અન્ય અધિકારીઓની લાંબી સમજાવટ બાદ પણ ગ્રામજનો પોતાના બહિષ્કારના નિર્ણય પર અડગ રહ્યા છે. વહીવટી તંત્રના પ્રયાસો છતાં મતદારો મતદાન મથકે ન પહોંચતા તંત્રમાં ભારે નિરાશા અને ચિંતા જોવા મળી રહી છે.

લોકશાહી માટે એક મોટો સંદેશ

દેલા ગ્રામજનોનો આ આક્રોશ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે જ્યારે સ્થાનિક હિતો અને પ્રશાસનના એકતરફી નિર્ણયો વચ્ચે સંઘર્ષ થાય છે ત્યારે છેવાડાનો માનવી કેવી રીતે વિરોધ નોંધાવે છે. દેલા ગામના લોકો દ્રઢપણે માને છે કે તેમની ઈચ્છા વિરુદ્ધ તેમને મનપામાં ધકેલવાથી તેમની જમીનો અને સ્વાયત્તતા છીનવાઈ જશે. હાઈકોર્ટમાં કેસ ચાલુ હોવા છતાં ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં તેમને સામેલ કરવાથી લોકોની નારાજગી ચરમસીમાએ પહોંચી છે. દેલા ગામનો આ સજ્જડ બહિષ્કાર પ્રશાસન માટે એક સ્પષ્ટ સંદેશ છે કે જ્યાં સુધી લોકોના અવાજને સાંભળીને યોગ્ય ઉકેલ લાવવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી જનતા પોતાનો વિરોધ નોંધાવતી રહેશે.

