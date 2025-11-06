ભાવનગર શહેરમાં 1045 રોડના ભૂક્કા બોલ્યા, મહાનગરપાલિકામાં રોડની તૂટ્યાની આવી ફરિયાદ
ભાવનગર શહેરમાં વરસાદના પગલે અનેક રસ્તાઓ તૂટી ગયા છે. ખાડાઓ પડવાને કારણે વાહન ચાલકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડે છે.
Published : November 6, 2025 at 2:57 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર શહેરમાં ચોમાસા દરમિયાન અને અંતમાં આવેલા વરસાદના લઈને શહેરના મોટાભાગના રસ્તાઓમાં ખાડાઓ પડી ગયા છે. મહાનગરપાલિકા ચોમાસા સમયથી ખાડાઓ પુરવાનું કામ કરે છે.આમ છતાં પણ શહેરના કેટલાક વિસ્તારોમાં હજુ પણ પરિસ્થિતિ જેમની તેમ છે.
શહેરમાં ઠેર ઠેર પડેલા ખાડાઓ
ભાવનગર શહેરમાં નાના મોટા તમામ રસ્તાઓમાં વરસાદને પગલે ખાડાઓ જોવા મળે છે. રાહદારીઓને રસ્તાની વચ્ચે ડ્રેનેજ કે સ્ટોર્મ લાઈનના ઢાંકણાની આજુબાજુમાં પડેલા ખાડાઓ અથવા તો વરસાદના પગલે રસ્તાની વચ્ચે થઈ ગયેલા ખાડાઓને કારણે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. ભાવનગર રોડ વિભાગના અધિકારી હિતેશભાઈ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, અમારી કામગીરી ચોમાસા દરમિયાનથી શરૂ છે, જે કોઈ ખાડાઓ હોય તેને પૂરવામાં આવી રહ્યા છે. હાલમાં પણ આ કામગીરી શરૂ છે. રોજની 6 થી 8 જેટલી ફરીયાદો આવે છે જેમાં રોડમાં પાણી ભરાવાની પણ હોય છે.
ખાડાઓને પગલે આવેલી ફરીયાદો
ભાવનગર શહેરમાં મોટાભાગે મુખ્ય રસ્તાઓ સહિત આંતરિક રસ્તાઓ પણ તૂટી જવાની અનેક ફરિયાદો આવતી હોય છે. મહાનગરપાલિકાના રોડ વિભાગ અધિકારી હિતેશભાઈ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, અમારી મહાનગરપાલિકાને વિભાગના ટીમ દ્વારા અને લોકોમાંથી ફરિયાદ ખાડાઓ પડવાની આવતી હોય છે. જો કે આજ દિન સુધી 1045 જેટલી ફરિયાદો આવેલી છે. મહાનગરપાલિકા દ્વારા નિરીક્ષણ કરીને ખાડાઓ પુરવામાં આવતા હોય છે આ સાથે લોકો અને નગરસેવકો માંથી પણ ફરિયાદો આવતી હોય છે.
રોડના કામોની સ્થિત અને નવા કામ
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના રોડ વિભાગના અધિકારી હિતેશ ચૌધરીએ મૌખિક જણાવ્યું હતું કે 20 જેટલા કામો એવા છે જે ચોમાસા દરમિયાન બંધ હતા તેમાંથી હાલ પાંચ થી છ જેટલા કામો ચાલુ છે જ્યારે અન્ય ડામરના કામ છે તે વરસાદને કારણે બંધ રાખ્યા છે કારણ કે ડામર વરસાદને કારણે ભીંજાયો હોવાથી તેનું કામ કરવાથી નબળી કામગીરી થતી હોય છે. 38 જેટલા નવા કામના ટેન્ડરિંગની પ્રક્રિયા પણ બાકી છે જેટલા બાકી કામો છે તે બે ચાર દિવસમાં હાથ ઉપર લેવામાં આવશે.