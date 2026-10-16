અમરેલીમાં શિક્ષક સામે દુષ્કર્મની ફરિયાદ, પોલીસના 'ગુડ ટચ બેડ ટચ' અભિયાન બાદ 4 બાળકી શોષણનો ભોગ બન્યાનો ખુલાસો
જાફરાબાદ ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં આવેલા નોંસાપુર ગામની પ્રાથમિક શાળામાં બાળકી સાથે શાળાના જ શિક્ષક દ્વારા છેલ્લા બે વર્ષથી શારીરિક અડપલાં કરવામાં આવતાં હોવાનો આક્ષેપ.
Published : October 16, 2026 at 4:10 PM IST
અમરેલી : અમરેલી જિલ્લાના જાફરાબાદ ટાઉન પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવતા નોંસાપુર ગામની પ્રાથમિક શાળામાં શિક્ષક સામે વિદ્યાર્થીનીઓના શારીરિક શોષણ અને દુષ્કર્મના ગંભીર આક્ષેપો સામે આવતાં સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. શિક્ષણના પવિત્ર વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા શિક્ષક સામે જ આ પ્રકારના આક્ષેપો થતાં વાલીઓમાં ચિંતા અને આક્રોશની લાગણી ફેલાઈ છે. પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, એક બાળકી સાથે છેલ્લા બે વર્ષથી શારીરિક અડપલાં કરવામાં આવતાં હોવાનો આક્ષેપ છે. તપાસ દરમિયાન અન્ય ત્રણ બાળકીઓ પણ શોષણનો ભોગ બની હોવાની વિગતો સામે આવતાં પોલીસે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
આ સમગ્ર મામલામાં અમરેલી પોલીસ દ્વારા ચલાવવામાં આવતા 'મિશન સ્માઈલ' અભિયાન અને 'ગુડ ટચ-બેડ ટચ' અંગેની જાગૃતિએ મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવી હોવાનું સામે આવ્યું છે. પોલીસ દ્વારા બાળકોને સુરક્ષિત અને અસુરક્ષિત સ્પર્શ અંગે સમજણ આપવામાં આવતાં બાળકીમાં પોતાની સાથે બનેલી ઘટનાની જાણ પરિવારજનોને કરવાની હિંમત આવી હતી. બાળકી દ્વારા વાલીઓને જાણ કરવામાં આવતાં આ ગંભીર મામલો પ્રકાશમાં આવ્યો હતો.
બે વર્ષથી શારીરિક અડપલાં કર્યાનો આક્ષેપ
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, જાફરાબાદ ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં આવેલા નોંસાપુર ગામની પ્રાથમિક શાળામાં અભ્યાસ કરતી એક બાળકી સાથે શાળાના જ શિક્ષક દ્વારા છેલ્લા બે વર્ષથી શારીરિક અડપલાં કરવામાં આવતાં હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. એટલું જ નહીં, ગત 21 જુલાઈના રોજ બાળકી સાથે દુષ્કર્મ આચરવામાં આવ્યું હોવાની પણ ફરિયાદમાં વિગતો સામે આવી છે.
બાળકોના શિક્ષણ, સંસ્કાર અને સુરક્ષાની જવાબદારી નિભાવતા શિક્ષક સામે જ આવા ગંભીર આક્ષેપો થતાં શિક્ષણ જગતમાં પણ આ ઘટનાને લઈને સવાલો ઊભા થયા છે. જોકે, સમગ્ર ઘટનાની હકીકત અને આક્ષેપોની સત્યતા પોલીસ તપાસ તથા ન્યાયિક પ્રક્રિયા બાદ સ્પષ્ટ થશે.
'મિશન સ્માઈલ'થી બાળકીમાં આવી હિંમત
અમરેલી પોલીસ દ્વારા બાળકોની સુરક્ષા અને જાગૃતિ માટે ચલાવવામાં આવતા 'મિશન સ્માઈલ' કાર્યક્રમ અંતર્ગત શાળાઓમાં 'ગુડ ટચ અને બેડ ટચ' અંગે માર્ગદર્શન આપવામાં આવે છે. આ કાર્યક્રમમાં બાળકોને સુરક્ષિત અને અસુરક્ષિત સ્પર્શ વચ્ચેનો તફાવત સમજાવવા ઉપરાંત, પોતાની સાથે કોઈ અયોગ્ય વર્તન થાય તો વિશ્વાસુ વ્યક્તિ કે વાલીને જાણ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે. નોંસાપુર ગામની આ ઘટનામાં પણ આવી જાગૃતિ ઉપયોગી બની હોવાનું સામે આવ્યું છે. બાળકીમાં હિંમત આવતાં તેણે પોતાની સાથે બનેલી ઘટનાની જાણ વાલીઓને કરી હતી. વાલીઓએ આ બાબતને ગંભીરતાથી લઈને પોલીસનો સંપર્ક કર્યો હતો. ત્યારબાદ પોલીસે ફરિયાદના આધારે તાત્કાલિક કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.
એક નહીં, અન્ય ત્રણ બાળકીઓ પણ ભોગ બની હોવાની વિગતો
આ કેસમાં તપાસ આગળ વધતાં માત્ર એક બાળકી જ નહીં, પરંતુ અન્ય ત્રણ બાળકીઓ પણ આરોપી શિક્ષકના કથિત શોષણનો ભોગ બની હોવાની વિગતો સામે આવી છે. આમ, કુલ ચાર બાળકીઓ સાથે સંકળાયેલા આક્ષેપો સામે આવતાં મામલાની ગંભીરતા વધી છે.
પોલીસ દ્વારા તમામ સંબંધિત પાસાંની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. આ ઉપરાંત, શાળામાં અન્ય કોઈ બાળકી સાથે પણ આવું કૃત્ય થયું છે કે કેમ, તે દિશામાં તપાસ આગળ ધપાવવામાં આવી રહી છે. બાળકોની સુરક્ષાને લગતો આ મામલો હોવાથી તપાસ દરમિયાન બાળકીની ઓળખ અને ગોપનીયતા જળવાઈ રહે તે અત્યંત મહત્ત્વનું છે.
આ અંગે DySP નયના ગોરડિયાએ જણાવ્યું કે, ગઈકાલે જાફરાબાદ ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનની અંદર એક પોક્સો વિથ રેપની ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે. જેની હકીકત એવી છે કે નોંસાપુર શાળામાં અભ્યાસ કરતી પીડિતાએ વાલીને જણાવ્યું હતું કે તેની સાથે ઘણા સમયથી શિક્ષક દ્વારા અવારનવાર શારીરિક અડપલા કરવામાં આવે છે અને 21 તારીખના રોજ દુષ્કર્મ આચરવામાં આવ્યું હતું. વાલીએ પોલીસને જાણ કરતા પોલીસે કાર્યવાહી હાથ ધરીને શાળામાં પૂછપરછ કરતા આ જ શાળામાં અન્ય 3 દીકરો પણ ભોગ બની હોવાનું સામે આવ્યું. આથી પોક્સો વિથ રેપનો ગુનો દાખલ કરીને આરોપીને કાલે જ અટકાયત કરી લીધી છે.
આરોપી શિક્ષકની અટકાયત, પોલીસ તપાસ ચાલુ
વાલીની ફરિયાદના આધારે પોલીસે આરોપી શિક્ષક રામશંકર પંડ્યા સામે પોક્સો અધિનિયમ અને દુષ્કર્મ સંબંધિત કાયદાકીય જોગવાઈઓ હેઠળ ગુનો નોંધી તેની અટકાયત કરી છે. હાલ પોલીસ દ્વારા સમગ્ર મામલે આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. આરોપી સામેના આક્ષેપો અંગે પુરાવા એકત્રિત કરવા, અન્ય સંભવિત પીડિતાઓ અંગે માહિતી મેળવવા અને ઘટનાના તમામ પાસાંની તપાસ કરવા પોલીસ કામગીરી કરી રહી છે.
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