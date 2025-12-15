ETV Bharat / state

અમદાવાદ: 45 વર્ષીય શખ્સને જાહેરમાં પેશાબ કરવો ભારે પડ્યો, પોલીસે નોંધ્યો ગુનો

અમદાવાદમાં જાહેરમાં પેશાબ કરીને મહિલાઓને શરમમાં મુકતા અને શહેરને ગંદુ કરનારા લોકો સામે પોલીસે કાયદાનો ડંડો ઉગામ્યો છે. જાણો વિસ્તારથી...

45 વર્ષીય શખ્સને જાહેરમાં પેશાબ કરવો ભારે પડ્યો
45 વર્ષીય શખ્સને જાહેરમાં પેશાબ કરવો ભારે પડ્યો (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 15, 2025 at 8:15 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: મહાનગર અમદાવાદને સ્વચ્છ સર્વેક્ષણ 2024ના પરિણામોમાં દસ લાખથી વધુ વસ્તી ધરાવતા શહેરોની શ્રેણીમાં દેશનું સૌથી સ્વચ્છ શહેર જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. જોકે, કેટલાંક લોકો એવા પણ છે કે, જેમને અમદાવાદની સ્વચ્છતા પચતી નથી, અથવા તો સ્વચ્છ શહેર ગમતું નથી, કેટલાંક લોકો શહેરમાં જ્યાં ત્યાં ગુટખા કે મસાલા ખાઈને જ્યાં ત્યાં થુંકતા હોય છે તો કેટલાં જાહેરમાં પણ લઘુશંકા કરતા અચકાતા નથી. આવા તત્વો સામે મહાનગર પાલિકાનું તંત્ર ઉપરાંત હવે પોલીસ વિભાગ પણ કડક હાથે કામ લઈ રહ્યો છે.

ગત શનિવારે અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચના એક પોલીસ કર્મચારીએ જાહેરમાં પેશાબ કરી રહેલા 45 વર્ષીય ઈસમ સામે જાહેરમાં પેશાબ કરવા પર કાર્યવાહી કરતા તેમની સામે ગુનો દાખલ કર્યો. પોલીસ હેડ કોન્સ્ટેબલ જયકિશનરાયે નોંધ્યું કે, માધવપુરાની વાટીકા રેસિડેન્સીમાં રહેતા 45 વર્ષીય પપ્પુભાઈ ધનજીભાઈ ચૌહાણ લોકોની અવર-જવર વાળી જાહેર જગ્યા પર ઉભા રહીને લાજ શરમ વગર ખુલ્લામાં પેશાબ કરી રહ્યાં હતાં.

અમદાવાદ જેવા મહાનગરમાં મહિલાઓની સુરક્ષાઓને પોલીસ દ્વારા ખાસ ડ્રાઈવ ચલાવવામાં આવી રહી છે, ત્યારે પોલીસની એક પેટ્રોલિંગમાં હતી તે દરમિયાન જમાલપુર ટેલિફોન એક્સચેન્જ સામે આ શખ્સનું શરમજનક કૃત્ય સામે આવ્યું હતું. શખ્સ કોઈની શેહ શરમ વગર ખુલ્લામાં પેશાબ કરી રહ્યો હતો, તેને પકડીને પોલીસે તેના વિરૂદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. પોલીસે આ ઇસમ સામે ગુજરાત પોલીસની કલમ 110, 115-A, 117 મુજબ ફરિયાદ નોંધીને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

TAGGED:

POLICE COMPLAINT
CASE OF URINATING IN OPEN
AHMEDABAD NEWS
AHMEDABAD COMPLAINT LODGED
AHMEDABAD POLICE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.