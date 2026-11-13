રાજકોટઃ વોર્ડ નંબર 2ના ભાજપના કોર્પોરેટર શૈલેષ વસાણી સામે ચૂંટણી પંચમાં ફરિયાદ
OBC પ્રમાણપત્ર બોગસ હોવાનો અને ઉમેદવારી ફોર્મમાં સહી ન કર્યાનો આક્ષેપ, કોંગ્રેસના સલીમભાઈની ફરિયાદ બાદ તપાસ શરૂ
Published : November 13, 2026 at 5:14 PM IST
રાજકોટઃ શહેરના રાજકારણમાં ફરી એકવાર મોટો વિવાદ સામે આવ્યો છે. વોર્ડ નંબર 2ના ભાજપના કોર્પોરેટર શૈલેષ વસાણી સામે ચૂંટણી પંચમાં ફરિયાદ કરવામાં આવી છે. આ ફરિયાદ વોર્ડ નંબર 2ના કોંગ્રેસના ઉમેદવાર સલીમભાઈ દ્વારા કરવામાં આવી છે.
ફરિયાદમાં ગંભીર આક્ષેપ કરવામાં આવ્યા છેકે, શૈલેષ વસાણીએ ચૂંટણી સમયે રજૂ કરેલું OBCનું પ્રમાણપત્ર બોગસ હોવાનું ફરિયાદમાં જણાવવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત શૈલેષ વસાણીએ ચૂંટણી ઉમેદવારી ફોર્મમાં અનેક જગ્યાએ સહી પણ નહીં કરી હોવાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.
OBCનું પ્રમાણપત્ર બોગસ હોવાનો દાવો
કોંગ્રેસના આગેવાન સલીમ કારયાણી દ્વારા કરવામાં આવેલી આ ફરિયાદ બાદ રાજકોટના રાજકીય વર્તુળોમાં ભારે ચર્ચા શરૂ થઈ છે. ફરિયાદમાં જણાવ્યા મુજબ, ઉમેદવારી ફોર્મ ભરતી વખતે નિયમોનું પાલન કરવામાં આવ્યું નથી. OBC પ્રમાણપત્ર અંગે પણ શંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે અને તેની સત્યતા અંગે તપાસની માંગ કરવામાં આવી છે.
સમગ્ર ફરિયાદ મળતા પ્રમાણપત્રને લઈને તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હોવાની વિગતો સામે આવી છે. ચૂંટણી પંચ દ્વારા આ ફરિયાદને ગંભીરતાથી લઈને તપાસના આદેશ આપવામાં આવ્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. હવે તપાસમાં શું સામે આવે છે તેના પર સૌની નજર છે.
કોંગ્રેસના નેતા સલીમ કારયાણી દ્વારા કરવામાં આવેલી ફરિયાદમાં બે મુદ્દા ઉઠાવવામાં આવ્યા છે. પહેલો મુદ્દો OBC પ્રમાણપત્રને લઈને છે. શૈલેષ વસાણીએ OBC કેટેગરીમાંથી ચૂંટણી લડવા માટે જે પ્રમાણપત્ર રજૂ કર્યું હતું, તે બોગસ હોવાનો દાવો ફરિયાદમાં કરવામાં આવ્યો છે. જો આ પ્રમાણપત્ર ખરેખર બોગસ સાબિત થાય તો તે ગંભીર ગુનો ગણાશે અને તેના પર કાયદેસરની કાર્યવાહી થઈ શકે છે.
"ઉમેદવારી ફોર્મમાં પણ અનેક જગ્યાએ સહી નહીં"
બીજો મુદ્દો ઉમેદવારી ફોર્મમાં સહીને લઈને છે. ફરિયાદ મુજબ, શૈલેષ વસાણીએ ચૂંટણી ઉમેદવારી ફોર્મમાં અનેક જગ્યાએ સહી કરી નથી. ઉમેદવારી ફોર્મ એ ચૂંટણી પ્રક્રિયાનો સૌથી મહત્વનો દસ્તાવેજ છે અને તેમાં દરેક જગ્યાએ સહી હોવી ફરજિયાત છે. જો સહી ન હોય તો ફોર્મ અધૂરું ગણાય છે. આ મુદ્દે પણ તપાસની માંગ કરવામાં આવી છે.
કોંગ્રેસના નેતા સલીમ કારયાણીના જણાવ્યા અનુસાર, શૈલેષ વસાણીએ OBC કેટેગરીમાંથી ચૂંટણી લડવા માટે જે પ્રમાણપત્ર રજૂ કર્યું હતું, તે બોગસ છે. જો આ પ્રમાણપત્ર ખરેખર બોગસ સાબિત થાય, તો ગંભીર ગુનો ગણાશે અને તેના પર કાયદેસરની કાર્યવાહી થઈ શકે છે.
વોર્ડ નંબર 2ની આ ચૂંટણી અગાઉથી જ ચર્ચામાં હતી. હવે આ ફરિયાદ બાદ તે વધુ ચર્ચામાં આવી ગઈ છે. કોંગ્રેસ દ્વારા આ ફરિયાદને લઈને ભાજપ પર પણ પ્રહારો કરવામાં આવી રહ્યા છે. કોંગ્રેસનું કહેવું છે કે, ભાજપના ઉમેદવારે ખોટા દસ્તાવેજોના આધારે ચૂંટણી લડી છે અને લોકો સાથે છેતરપિંડી કરી છે.
ચૂંટણી પંચ દ્વારા આ ફરિયાદની તપાસ માટે સંબંધિત વિભાગો પાસેથી રેકોર્ડ મંગાવવામાં આવ્યા હોવાનું પણ જાણવા મળ્યું છે. OBC પ્રમાણપત્ર કઈ કચેરીમાંથી ઈસ્યૂ કરવામાં આવ્યું હતું, તેની પ્રક્રિયા યોગ્ય હતી કે નહીં, તેની પણ તપાસ કરવામાં આવશે. સાથે જ ઉમેદવારી ફોર્મની મૂળ નકલ તપાસીને સહી અંગેના આક્ષેપોની પણ ચકાસણી કરવામાં આવશે.
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