ડોનેશનના નામે કરોડોનો ખેલ? ₹519 કરોડના કથિત બોગસ રાજકીય ફંડિંગ મામલે અમદાવાદ CID ક્રાઈમમાં ફરિયાદ
ડોનેશનની રકમ અન્ય પેઢીઓમાં ટ્રાન્સફર કરી કમિશન કાપી રોકડ પરત કર્યાનો આક્ષેપ, સરકારી તિજોરીને ₹155 કરોડના નુકસાન
Published : September 26, 2026 at 9:45 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં ₹519 કરોડના કથિત બોગસ રાજકીય ડોનેશન કૌભાંડ મામલે હવે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ છે. આવકવેરા વિભાગની તપાસમાં એક રાજકીય પાર્ટીના બેંક ખાતામાં કરોડો રૂપિયાના વ્યવહારો સામે આવ્યા હોવાનો ફરિયાદમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. સમગ્ર મામલે સ્વતંત્રતા અભિવ્યક્તિ પાર્ટી સહિત ચાર વ્યક્તિઓ સામે અમદાવાદ CID ક્રાઈમે ફરિયાદ નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
ફરિયાદ મુજબ, સમગ્ર મામલો રાજકીય ડોનેશનના નામે કરાયેલા કથિત વ્યવહારો અને ત્યારબાદ આ રકમ અન્ય પેઢીઓના બેંક ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરવા સાથે જોડાયેલો છે. ફરિયાદમાં એવો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે કે કરદાતાઓ પાસેથી રાજકીય ડોનેશન મેળવ્યા બાદ તે રકમ અન્ય પેઢીઓના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવતી હતી અને ત્યારબાદ કમિશન કાપીને બાકીની રકમ રોકડ સ્વરૂપે પરત કરવામાં આવતી હતી.
ચાર સામે ફરિયાદ, પાર્ટી પણ આરોપી
આ કેસમાં સ્વતંત્રતા અભિવ્યક્તિ પાર્ટી, ટેક્સ કન્સલ્ટન્ટ મેહુલકુમાર મહેશકુમાર ખત્રી, પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ સુરેન્દ્ર પરસોતમપ્રકાશ તિવારી અને ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ મયુરસિંહ ચંદનસિંહ રાઠોડ સામે ફરિયાદ નોંધાઈ છે. આ ફરિયાદ આવકવેરા વિભાગના આસિસ્ટન્ટ ડાયરેક્ટ મુક્તેંદ્ર શતીશ કુમાર દ્વારા કરવામાં આવી હોવાનું સામે આવ્યું છે.
ફરિયાદમાં કરવામાં આવેલા આક્ષેપો મુજબ, આવકવેરા વિભાગની તપાસ દરમિયાન પાર્ટીના બેંક ખાતામાં આશરે ₹519 કરોડના વ્યવહારો સામે આવ્યા હતા. આ વ્યવહારોની તપાસ દરમિયાન રાજકીય ડોનેશનના નામે રકમ મેળવવા અને ત્યારબાદ તેને અન્ય ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરવાની કથિત પ્રક્રિયા સામે આવી હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે.
પહેલા ડોનેશન, પછી અન્ય પેઢીઓમાં ટ્રાન્સફર?
ફરિયાદમાં જણાવ્યા મુજબ, કરદાતાઓ પાસેથી રાજકીય ડોનેશન તરીકે રકમ મેળવવામાં આવતી હતી. ત્યારબાદ આ રકમ અન્ય પેઢીઓ અથવા સંસ્થાઓના બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવતી હોવાનો આક્ષેપ છે. આ પછી કથિત રીતે કમિશન તરીકે એક નિશ્ચિત રકમ રાખવામાં આવતી અને બાકીની રકમ રોકડમાં પરત કરવામાં આવતી હોવાનો ફરિયાદમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે. જો કે, આ સમગ્ર પ્રક્રિયા અંગેના આરોપો હાલ પોલીસ ફરિયાદમાં કરવામાં આવેલા દાવાઓ છે અને તેની સત્યતા અંગે અમદાવાદ CID ક્રાઈમ દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
બોગસ બિલો અને દસ્તાવેજોનો પણ આક્ષેપ
ફરિયાદમાં માત્ર બેંક વ્યવહારો જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર કથિત વ્યવસ્થાને દસ્તાવેજી સ્વરૂપ આપવા માટે બોગસ બિલો અને ખોટા દસ્તાવેજો તૈયાર કરવામાં આવ્યા હોવાનો પણ આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. તપાસ એ દિશામાં પણ આગળ વધશે કે કથિત ડોનેશનના વ્યવહારો માટે કયા દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો, કયા કરદાતાઓ પાસેથી રકમ લેવામાં આવી અને રકમ કયા-કયા ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર થઈ હતી. આ ઉપરાંત બેંકિંગ ટ્રાન્ઝેક્શનની ચેઇન અને તેની પાછળ સંકળાયેલા વ્યક્તિઓ તથા સંસ્થાઓ અંગે પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
ચૂંટણી પંચ સમક્ષ Form 24Aમાં પણ ગેરરીતિનો આક્ષેપ
આ સમગ્ર મામલામાં ચૂંટણી પંચ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવતા Contribution Report એટલે કે Form 24Aને લઈને પણ ગંભીર આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. ફરિયાદમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે કથિત રીતે ખોટી વિગતો સાથે Contribution Report રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. હવે CID ક્રાઈમ દ્વારા આ રિપોર્ટમાં દર્શાવવામાં આવેલી વિગતો, પાર્ટીના બેંક ખાતામાં થયેલા વાસ્તવિક વ્યવહારો અને આવકવેરા વિભાગની તપાસમાં સામે આવેલી વિગતો વચ્ચે કોઈ તફાવત છે કે કેમ તે અંગે તપાસ કરવામાં આવશે.
સરકારી તિજોરીને ₹155 કરોડનું નુકસાન?
ફરિયાદમાં સમગ્ર કથિત વ્યવસ્થાને કારણે સરકારી તિજોરીને આશરે ₹155 કરોડનું નુકસાન થયું હોવાનો દાવો પણ કરવામાં આવ્યો છે.આ નુકસાન કેવી રીતે થયું, કયા કરદાતાઓ અથવા વ્યવહારો તેના માટે જવાબદાર છે અને કથિત બોગસ ડોનેશનના કારણે કેટલો ટેક્સ પ્રભાવિત થયો તે અંગેની વિગતો પણ તપાસનો ભાગ બનશે.₹519 કરોડના કુલ કથિત વ્યવહારોમાંથી સરકારી આવકને થયેલા નુકસાનના દાવાની પણ તપાસ એજન્સી દ્વારા કરવામાં આવશે.
હવે CID ક્રાઈમ તપાસ કરશે
આવકવેરા વિભાગ તરફથી ફરિયાદ મળ્યા બાદ અમદાવાદ CID ક્રાઈમે સમગ્ર મામલે ગુનો નોંધ્યો છે અને તપાસ શરૂ કરી છે. તપાસ દરમિયાન પાર્ટીના બેંક એકાઉન્ટના વ્યવહારો, ડોનેશન આપનારા કરદાતાઓ, રકમ ટ્રાન્સફર થયેલા અન્ય પેઢીઓના ખાતાઓ, કથિત કમિશન અને રોકડ પરત કરવાની પ્રક્રિયા અંગે માહિતી એકત્ર કરવામાં આવશે. સાથે જ બોગસ બિલો તથા દસ્તાવેજો અંગેના આક્ષેપોની પણ તપાસ કરવામાં આવશે. Form 24Aમાં દર્શાવાયેલી વિગતો અને વાસ્તવિક નાણાકીય વ્યવહારો વચ્ચે કોઈ ગેરરીતિ હતી કે કેમ તે પણ તપાસવામાં આવશે. હાલ સમગ્ર મામલો ફરિયાદમાં કરવામાં આવેલા આક્ષેપો અને આવકવેરા વિભાગની તપાસમાં સામે આવેલી વિગતો પર આધારિત છે. CID ક્રાઈમની તપાસ આગળ વધ્યા બાદ જ ₹519 કરોડના વ્યવહારોની સમગ્ર ચેઇન, તેમાં સંકળાયેલા લોકોની ભૂમિકા અને સરકારી તિજોરીને થયેલા કથિત નુકસાન અંગે વધુ સ્પષ્ટતા થઈ શકશે.
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