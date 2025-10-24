ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં નબીરાને જાહેર માર્ગ પર ફટાકડા ફોડવા ભારે પડ્યા, વીડિયો વાયરલ થયા બાદ ફરિયાદ નોંધાઈ

અમદાવાદમાં એક યુવકે તેના સાથીદારો સાથે મળીને વ્યસ્ત રોડ પર બેફામ રીતે ફટાકડા ફોડ્યા હતા, જેનો વીડિયો વાયરલ થતાં નરોડા પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી છે.

વીડિયો વાયરલ થયા બાદ પોલીસે કરી કાર્યવાહી
વીડિયો વાયરલ થયા બાદ પોલીસે કરી કાર્યવાહી (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 24, 2025 at 3:18 PM IST

2 Min Read
અમદાવાદ: દિવાળીના તહેવારની ઉજવણી દરમિયાન કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરીને જાહેર જનતાની સલામતી જોખમમાં મૂકવાનો એક બનાવ સામે આવ્યો છે. નરોડા વિસ્તારમાં એક યુવકે તેના સાથીદારો સાથે મળીને વ્યસ્ત રોડ પર બેફામ રીતે ફટાકડા ફોડ્યા હતા, જેનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતાં નરોડા પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી છે. પોલીસે આરોપી દિપક ઉર્ફ ડી.કે. કરમશીભાઈ સાકાભાઈ દેસાઈ (રબારી) વિરુદ્ધ ભારતીય ન્યાય સંહિતાની સંબંધિત કલમો હેઠળ ગુનો નોંધીને તપાસ હાથ ધરી છે.

દિપક ઉર્ફ ડી.કે. દેસાઈ, જે અગાઉ અપહરણના ગુનામાં પણ સંડોવાયેલો હતો, તેણે પોતાના મિત્રો અને સાગરીતોને ભેગા કરીને રોડ પરથી પસાર થતા રાહદારીઓ અને વાહનચાલકોની જિંદગી જોખમમાં મૂકાય તે રીતે બેદરકારીપૂર્વક ફટાકડા ફોડીને મોજ-મસ્તી કરી હતી. આ કૃત્યના કારણે જાહેર માર્ગ પર અવરોધ અને અડચણ ઊભી થઈ હતી. આ સિવાય તેને ગાડીઓના કાફલા સાથે જાહેર માર્ગ પર સીન સપાટ પણ કર્યા હતા.

અમદાવાદના નરોડામાં જાહેર માર્ગ પર ફટાકડા ફોડતા શખ્સો (Etv Bharat Gujarat)

ગઇકાલે રાત્રે નરોડા પોલીસ સ્ટેશનના સર્વેલન્સ સ્કોડમાં ફરજ બજાવતા PI એચ.ડી. વાઘેલાને સિનિયર PI પી.વી. ગોહીલ દ્વારા એક ૩૩ સેકન્ડનો વીડિયો વોટ્સએપ પર મોકલવામાં આવ્યો હતો. આ વીડિયોમાં સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાતું હતું કે દિપક ઉર્ફ ડી.કે. દેસાઈ અન્ય લોકો સાથે મળીને જાહેરમાં બેફામ ફટાકડા ફોડી રહ્યો છે. આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થવાને કારણે અધિકારીઓએ તાત્કાલિક આ બાબતને ગંભીરતાથી લીધી હતી અને કાર્યવાહી કરવા માટે સૂચના આપી હતી.

નરોડા પોલીસે કરી કાર્યવાહી
નરોડા પોલીસે કરી કાર્યવાહી (Etv bharat Gujarat)

પોલીસે તત્કાળ વીડિયોની સત્યતા તપાસી અને સ્થળની ઓળખ કરી. પોલીસે જ્યારે આરોપી દિપક ઉર્ફ ડી.કે. દેસાઈના નિવાસસ્થાને તપાસ કરી ત્યારે તે મળી આવ્યો નહોતો. આથી આરોપી દિપક ઉર્ફ ડી.કે. કરમશીભાઈ સાકાભાઈ દેસાઈ વિરુદ્ધ ભારતીય ન્યાય સંહિતા 2023 (B.N.S.S.) ની કલમ 125 (જાહેર સલામતી જોખમમાં મૂકવી), 285 (આગ અથવા જ્વલનશીલ પદાર્થ સંબંધી બેદરકારી) અને 288 (કોઈપણ મકાનને લગતી બેદરકારી) હેઠળ ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે.

નરોડા પોલીસ સ્ટેશનના PI પી. વી. ગોહિલના જણાવ્યા મુજબ જ્યારે આરોપીના ઘરે પોલીસ સ્ટાફ તેની અટકાયત કરવા પહોંચ્યો હતો, ત્યારે તે તેના નિવાસસ્થાને મળી આવ્યો ન હતો. અને તે હાલ શહેરની બહાર હોવાનું સામે આવ્યું છે. આથી તેના વિરૂદ્ધ ફરિયાદ દાખલ કરીને વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવેલ છે.'

