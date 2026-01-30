ભાવનગર: કોળી સમાજની ‘ન્યાય સભા’ના પોસ્ટર ફાડવા મામલે બે સામે પોલીસ ફરીયાદ
ભાવનગર જિલ્લાના બગદાણાના નવનીતભાઈ બાલધીયાના બનાવને પગલે કોળી સમાજ દ્વારા ન્યાય સભાનું આયોજન 1 તારીખના ભાવનગર શહેરમાં રાખવામાં આવ્યું છે.
Published : January 30, 2026 at 10:55 AM IST
ભાવનગર: ભાવનગર શહેરના અક્ષરપાર્કમાં નવનીતભાઈ બાલધીયા બનાવમાં સમાજનો આભાર માબાવ માટે યોજાનાર 1 તારીખની ન્યાય સભાના લાગેલા પોસ્ટરો અજાણ્યા શખ્સોએ ફાડી નાખતા બન્ને અજાણ્યા વિરુદ્ધ પોલીસ ફરીયાદ નોંધાઈ છે.
ભાવનગર જિલ્લાના બગદાણાના નવનીતભાઈ બાલધીયાના બનાવને પગલે કોળી સમાજ દ્વારા ન્યાય સભાનું આયોજન 1 તારીખના ભાવનગર શહેરમાં રાખવામાં આવ્યું છે. જેના પ્રચાર માટે લગાવેલા પોસ્ટરો કોઈ અજાણ્યા શખ્સોએ રાત્રીના સમયે ફાડી નાખતા કોળી સમાજના અગેવાબોએ એક થઈને પોલીસ ફરીયાદ નોંધાવી છે.
ક્યાં બન્યો બનાવ અને કેમ થઈ ફરીયાદ?
ભાવનગર બોરતળાવ પોલીસ સ્ટેશનમાં ભાવનગર જિલ્લા કોળી સમાજ પ્રમુખ અને સંયુક્ત નૈતિક માનવ અધિકાર રાષ્ટ્રીયના મહામંત્રી અને ફરીયાદી કાળુભાઇ મેઘજીભાઈ જાંબુચાએ એવા મતલબની ફરીયાદ નોંધાવી હતી કે, બગદાણામાં નવનીતભાઈ બાલધીયા સાથેના મારામારીના બનાવમાં કોળી સમાજના આગેવાનો દ્વારા સમાજનો આભાર માનવ માટે ન્યાય સભાનું આયોજન કુંભારવાડા અક્ષરપાર્ક ખાતે મેદાનમાં કરવામાં આવેલ હોય તેના માટે અલગ અલગ જગ્યાએ સમાજના સ્વયંસેવકો દ્વારા પોસ્ટરો લગાવવામાં આવેલા હતા.
સોશિયલ મીડિયામાંથી થઈ જાણ પોસ્ટર ફાડવાની
ફરીયાદના જણાવ્યા પ્રમાણે અમને સોશિયલ મીડિયાના વીડિયો આવેલા જેમાં જોવા મળેલ કે, 29/1/2026 રાત્રીના 1.15 કલાકે ભાવનગર રાજકોટ રોડ સરીતા સોસાયટીનું નાકુ, સિંહણદીપ કોમ્પ્લેક્ષ પાસે પોસ્ટર લગાવવામાં આવેલા તે પોસ્ટર કોઈ અજાણ્યા મોટર સાયકલ ચાલકોએ કોળી સમાજ અને આહિર સમાજ વચ્ચે દુષ્મનાવટ અને ધિક્કારની લાગણી ઉભી થાય, તેમજ કોળી સમાજની લાગણીને નુકશાન પોહચાડવાના હેતુથી ન્યાય સભાના પોસ્ટરો ફાડીને કોળી સમાજ અને આહીર સમાજ વચ્ચે શાંતિભંગ થાય તેવું કૃત્ય કર્યું છે.
સમાજના આગેવાનો સાથે રાખી નોંધાઈ ફરીયાદ
ફરીયાદના જણાવ્યા પ્રમાણે, હું અને અશોકભાઈ નાનુભાઈ લાઠીયા, હિરેન હિમ્મતભાઈ વાઘેલા, વિજય વેલજીભાઈ સોલંકી સાથે ફરીયાદ કરવા આવ્યા છીએ. જો કે હાલ સમાજના લોકોએ એક થઈને પોસ્ટર ફાડવાની ઘટનાને પગલે એકતા દર્શાવીને ફરીયાદ નોંધાવી છે.
આ પણ વાંચો: