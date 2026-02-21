કીર્તિ પટેલ સહિત 5 શખ્સોના ત્રાસથી યુટ્યુબરનો આપઘાતનો પ્રયાસ: 20 લાખની ખંડણી માંગતા ગુનો દાખલ
રાજકોટ: જેતપુરમાં સોશિયલ મીડિયાના વિવાદમાં એક ગંભીર ઘટના સામે આવી છે. જૂનાગઢના ગલીયાવડ ગામના રહેવાસી એક યુટ્યુબરે ટિકટોક સ્ટાર કીર્તિ પટેલ, દિવ્યા સાવલાણી અને અન્ય ત્રણ શખ્સોના માનસિક ત્રાસથી કંટાળીને આત્મહત્યાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. ભોગ બનનાર યુવાને આક્ષેપ કર્યો છે કે, આરોપીઓ તેને સતત ધમકાવી રહ્યા હતા અને ખોટા કેસમાં ફસાવવાની ધમકી આપી રહ્યા હતા. આ ઘટનામાં ફરિયાદી યુવકની જેતપુર પોલીસે ફરિયાદ નોંધી હતી, જે બાદમાં 0 નંબરથી જૂનાગઢ તાલુકા પોલીસ મથકે ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી.
કીર્તિ પટેલના શાહી સ્નાનથી વિવાદ થયો હતો
ઘટનાની વિગત મુજબ, તાજેતરમાં જૂનાગઢ શિવરાત્રી મેળા દરમિયાન કીર્તિ પટેલે સાધુના વેશમાં શાહી સ્નાન કર્યું હતું, જેનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતા વિવાદ સર્જાયો હતો. મુસ્લિમ હોવા છતાં સનાતન ધર્મમાં અતૂટ શ્રદ્ધા ધરાવતા યુટ્યુબર યુવકે આ વીડિયોનો વિરોધ કરતા વળતો વીડિયો ઇન્સ્ટાગ્રામ પર મૂક્યો હતો. આ બાબતથી ઉશ્કેરાઈને કીર્તિ પટેલ, દિવ્યા સાવલાણી, જશપાલસિંહ, હનુ ચાવડા અને વિરમ મેવાડાએ યુવકને ફોન પર ગાળો આપી વીડિયો હટાવી લેવા દબાણ કર્યું હતું.
આરોપીઓએ માંગી 20 લાખની ખંડણી
આરોપીઓએ યુવક પાસે ₹20 લાખની ખંડણીની માંગણી કરી હતી. જો રૂપિયા ન આપે તો તેને બળાત્કારના ખોટા કેસમાં ફસાવી દેવાની અને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપવામાં આવી હતી. સતત મળતી ધમકીઓ અને આરોપીઓ ઘરે આવી જશે તેવા ડરને કારણે યુવકે પહેલા પોતાના ઘરે અને ત્યારબાદ જેતપુર નવાગઢમાં ભાદરના પુલ પાસે ફરીવાર આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો હતો. સમગ્ર ઘટનાનો લાઈવ વીડિયો બનાવી તેણે પોલીસ પાસે ન્યાયની માંગ કરી હતી.
હાલ યુવક જેતપુર સરકારી હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે અને તેની સ્થિતિ સ્થિર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. જેતપુર ઉદ્યોગનગર પોલીસે યુવકની ફરિયાદના આધારે કીર્તિ પટેલ સહિત પાંચેય આરોપીઓ વિરુદ્ધ BNS અને અન્ય કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. સમગ્ર મામલો 0 નંબરથી જેતપુર પોલીસ મથકથી જુનાગઢ તાલુકા પોલીસ મથકે ટ્રાન્સફર થતા પોલીસે વિધિવત ફરિયાદ દાખલ કરીને ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
ગ્રામ્ય ડીવાયએસપીએ આપી વિગતો
જુનાગઢ ગ્રામ્ય ડીવાયએસપી રવિરાજસિંહ પરમારે વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે, કીર્તિ પટેલ અને તેમની ટોળકી દ્વારા સોશિયલ મીડિયામાં જે વિડિયો બનાવીને વાઈરલ કરવામાં આવી રહ્યા હતા, તેના ખંડન રૂપે યુવકે વિડીયો બનાવીને તેના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર વાયરલ કર્યો હતો. જે કીર્તિ પટેલ, દિવ્યા સાવલાણી, જસપાલસિંહ, અનુ ચાવડા અને વિરમ મેવાડા નામના વ્યક્તિએ યુવકને આ વિડીયો તેના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પરથી દૂર કરી દેવાની ધમકી આપી હતી. જો તે વિડીયો ડીલીટ નહીં કરે તો તેની હત્યા કરી દેવાની ધમકી પણ આપી હતી. સાથે સાથે સમગ્ર મામલામાં યુવકને સમાધાન કરવું હોય તો 20 લાખ રૂપિયા ચૂકવવા પડશે આવી ખંડણીની પણ માંગ કરી હતી. જેને ધ્યાને લઈને ફરિયાદી યુવકની ફરિયાદને આધારે જુનાગઢ પોલીસે સમગ્ર મામલામાં કીર્તિ પટેલ, દિવ્યા સાવલાણી સહિત તેમની ટોળકી સામે હત્યાની ધમકી અને ખંડણી જેવો ગુનો નોંધીને ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
