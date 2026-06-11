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રાજકોટમાં પતિના અવસાન બાદ પત્નીનું મુંડન કરાવવાનો આક્ષેપ, મહિલા પોલીસ મથકે સાસરિયા સામે ફરિયાદ

પતિના અવસાનના ત્રીજા જ દિવસે પત્નીનું મુંડન કરાવવામાં આવ્યું હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે.

રાજકોટમાં પતિના અવસાન બાદ પત્નીનું મુંડન કરાવવાનો આક્ષેપ
રાજકોટમાં પતિના અવસાન બાદ પત્નીનું મુંડન કરાવવાનો આક્ષેપ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 11, 2026 at 12:31 PM IST

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રાજકોટ: રાજકોટમાં અંધશ્રદ્ધા અને સામાજિક કુરિવાજો સાથે જોડાયેલો એક ચોંકાવનારો મામલો સામે આવ્યો છે. મળતી માહિતી મુજબ, પતિના અવસાનના ત્રીજા જ દિવસે પત્નીનું મુંડન કરાવવામાં આવ્યું હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. આ ઘટનાને લઈને મહિલા પોલીસ મથકે ગુનો નોંધાતા મામલો ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.

પ્રાથમિક વિગતો અનુસાર, 11 નવેમ્બર 2025ના રોજ ચંદ્રેશ જાગણી નામના વ્યક્તિનું અવસાન થયું હતું. ત્યારબાદ મૃતકની પત્નીનું મુંડન કરાવવામાં આવ્યું હોવાનો આરોપ તેમના સાસુ અને નણંદ સામે લગાવવામાં આવ્યો છે. ફરિયાદમાં જણાવ્યા મુજબ, પરિવારના દબાણ અને આદેશના કારણે આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.

મહિલાએ નોંધાવેલી ફરિયાદમાં વધુમાં એવો પણ આક્ષેપ કર્યો છે કે પતિ કેન્સરથી પીડિત હોવા છતાં પરિવાર અંધશ્રદ્ધામાં વિશ્વાસ રાખતો હતો. સારવાર અને દવાઓ ચાલુ રાખવાને બદલે ભૂવા અને માન્યતાઓ પર વધુ ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો, જેના કારણે સારવાર પણ અસરગ્રસ્ત થઈ હોવાના આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છે. સાથે જ તેણે પતિને લસણ ખરીદવા માટે 17 લાખના દાગીના અને ભાઈ પાસેથી 3 લાખ અપાવ્યા હતા. તેના મોત બાદ પરિવારે તે પૈસાનું લસણ વેચી દીધું અને તેને એક રૂપિયો પણ નથી આપ્યો, સાથે જ પરિવારના પતિના બેંક ખાતામાં રહેલા પૈસા પણ લઈ લીધા અને તેને તથા તેના બે સંતાનોને પણ હકથી વંચિત રાખ્યા છે. આટલું જ નહીં કેન્સરથી પતિના અવસાન બાદ સાસરિયાએ જબરજસ્તી તેનું મુંડન કરાવી દીધું હોવાનો પણ આક્ષેપ મહિલા દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે.

રાજકોટમાં પતિના અવસાન બાદ પત્નીનું મુંડન કરાવવાનો આક્ષેપ (ETV Bharat Gujarat)

આ અંગે ફરિયાદી મહિલાના પિતા જગદીશભાઈએ જણાવ્યું કે, અમે ત્રીજા દિવસે બેસણામાં ગયા ત્યારે ખ્યાલ આવ્યો કે મારી દીકરી સાથે આવું થયું છે. તેના માથા પર કપડું બાંધેલું હતું. મેં તેને બોલાવી તો તે રડવા લાગી. અમે તેને કહ્યું- આવી ઘટના બની તો તારે અમને ફોન કરવો જોઈતો હતો. તેણે કહ્યું- મેં ફોન કરવાનું કહ્યું હતું પણ મને ફોન ન કરવા દીધો અને સાસરિયાએ કહ્યું કે આ બધું કરવાનું જ હોય તારા પપ્પાને ન પૂછવાનું હોય. આ પાછળનું કારણ એવું કે અમારા જમાઈ ગુજરી ગયા, તેની પાછળ ઘણી વિધિ થાય. દીકરીને કહેવાયું કે મુંડન ન કરાવ્યું તો વિધિ પહોંચશે નહીં. અને ફરજિયાત મુંડન કરાવવું પડશે એમ કહ્યું. આવા લોકો સામે કડકમાં કડક કાર્યવાહી થવી જોઈએ. ડોક્ટર પાસે જમાઈના કેન્સરની ઘણી સારવાર કરાવી, વડોદરા ઓપરેશન કરાવ્યું પછી ધીમે ધીમે આ લોકો ભૂવા પાસે ગયા, ટ્રિટમેન્ટ બંધ કરી દીધી.

આ અંગે સનાતન સંત સમિતિના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ ડૉ. જ્યોતિર્નાથજીનું મોટું નિવેદન આપ્યું છે. ​પતિના અવસાન બાદ પત્નીનું મુંડન કરાવવાની ઘટનાને ડૉ. જ્યોતિર્નાથજીએ વખોડી કાઢી છે. ડૉ.જ્યોતિર્નાથજીએ કહ્યું કે, "આ પ્રકારના કુરિવાજો સમાજ માટે અત્યંત નિંદનીય છે". માનવતા અને માનવ અધિકારો વિરુદ્ધના આવા કાર્યો સામે કડક પોલીસ કાર્યવાહી થવી જોઈએ. ​"આજના આધુનિક યુગમાં પણ જો દીકરીઓનું મુંડન કરાવાય, તો તે યોગ્ય નથી. સમાજને પ્રગતિ તરફ લઈ જવા જૂની અનિષ્ટ પ્રણાલીઓ અને કુરિવાજો છોડવા જ પડશે. જેમ દહેજ પ્રથામાંથી સમાજ બહાર આવ્યો, તેમ આવા કુરિવાજોમાંથી પણ બહાર આવવાની જરૂર છે. આવા કિસ્સાઓમાં કલમ 379 હેઠળ ગુનો નોંધીને એક્શન લેવાવા જોઈએ.

હાલ સમગ્ર મામલે મહિલા પોલીસ દ્વારા ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ જ ઘટનાની હકીકત અને જવાબદારી અંગે સ્પષ્ટ ચિત્ર સામે આવશે. આ ઘટનાએ 21મી સદીમાં પણ અંધશ્રદ્ધા અને મહિલાઓ સામેના સામાજિક ભેદભાવ અંગે ફરી એકવાર ગંભીર પ્રશ્નો ઊભા કર્યા છે.

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TAGGED:

વિધવા મહિલાનું મુંડન કરાવાયું
WOMAN HEAD SHAVED
COMPLAINT AGAINST IN LAWS
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