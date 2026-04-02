દ્વારકામાં AAP પ્રદેશ પ્રમુખ ઈસુદાન ગઢવી સહિત 30 આરોપીઓ અટકાયત બાદ મોડી રાત્રે મુક્ત કરાયા, પોલીસે શું કહ્યું?
Published : April 2, 2026 at 9:47 AM IST|
Updated : April 2, 2026 at 12:20 PM IST
દેવભૂમિ દ્વારકા: દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના ખંભાળિયા શહેરમાં બુધવારે રાજકીય નેતાઓ અને પોલીસ તંત્ર વચ્ચેનો તણાવ ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. ખંભાળિયા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ભારે હોબાળો સર્જાતા સમગ્ર વિસ્તાર પોલીસ છાવણીમાં ફેરવાઈ ગયો હતો. આમ આદમી પાર્ટીના ગુજરાત પ્રમુખ ઈસુદાન ગઢવી પોતાના કાર્યકરો સાથે પોલીસ સ્ટેશન પહોંચતા પરિસ્થિતિ અચાનક તંગ બની ગઈ હતી. તેઓ બિહારથી આવેલા આપ કાર્યકર દીપક કુમાર સિંહ સામે નોંધાયેલી ફરિયાદ મામલે રજૂઆત કરવા માટે કાર્યકરો પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા હતા. તેમની અટકાયત કરાયા બાદ મોડી રાત્રે તેમને મુક્ત કરાયા હતા. તમામ આરોપીઓનો જામીન પર છૂટકારો થયો હતો.
AAP કાર્યકરોનો શું હતો આરોપ?
AAPના કાર્યકરોનો આરોપ હતો કે દીપક કુમાર સિંહ સામે લૂંટની કલમ ખોટી રીતે ઉમેરવામાં આવી છે અને પોલીસ દ્વારા એકતરફી કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. આ મુદ્દે પોલીસ અને આપ કાર્યકરો વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી સર્જાઈ હતી. ઘટનાક્રમ દરમિયાન કેટલાક કાર્યકરો દ્વારા વિડિયો ઉતારવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવતા પોલીસે તેમને રોક્યા હતા, જેના કારણે વાતાવરણ વધુ ગરમાયું હતું.
ખંભાળિયામાં પોલીસનો કાફલો ખડકાયો
પરિસ્થિતિ કાબૂ બહાર ન જાય તે માટે ગુજરાત પોલીસ દ્વારા તાત્કાલિક વધારાનો પોલીસ કાફલો બોલાવવામાં આવ્યો હતો. ખંભાળિયા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે SP, DYSP, LCB અને SOGની ટીમ તાત્કાલિક પહોંચી હતી અને સમગ્ર વિસ્તારને સુરક્ષા ઘેરામાં લઈ લેવામાં આવ્યો હતો.
ફરજમાં રૂકાવટના આરોપસર નોંધાઈ ફરિયાદ
સમગ્ર ઘટના બાદ પોલીસ દ્વારા ફરજમાં રૂકાવટના આરોપસર ઇસુદાન ગઢવી સહિત કુલ 30 લોકો સામે ફરિયાદ નોંધવાની કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ હતી. જેમાં 18 લોકોના નામજોગ તેમજ 12 અજાણ્યા લોકો વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. સૂત્રો મુજબ ઇસુદાન ગઢવી સહિત અનેક કાર્યકરોને 8 કલાકથી વધુ સમયથી ડિટેઇન રાખવામાં આવ્યા હતા અને તેમની ગાડીઓ પણ પોલીસ કસ્ટડીમાં લેવામાં આવી હતી. મોડી રાત્રે ઈસુદાન સહિત તમામને જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. ઈસુદાન ગઢવી પોલીસ સ્ટેશનની બહાર આવતા 'સત્યમેવ જયતે' અને 'ભારત માતા કી જય'ના નારા લોકોએ લગાવ્યા હતા. હાલ સમગ્ર મામલો જિલ્લામાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે અને તમામને પોલીસ હેડક્વાર્ટર ખસેડવાની તૈયારી ચાલી રહી હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે
સમગ્ર ઘટના પર ખંભાળિયાના DySP વિસ્મય માનસત્તાએ જણાવ્યું કે, દ્વારકાના ખંભાળિયા પોલીસ સ્ટેશનમાં BNSની કલમ 189 (1), 189 (2), 191 (2), 221, 57, 353 (2), 248 (2) અને 62 અંતર્ગત એક ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. આ ગુનામાં અંદાજિત 30 જેટલા આરોપી છે જેમાં 18 લોકો સામે નામજોગ ફરિયાદ છે અને 12 અન્ય લોકો પણ સામે છે. કેસની ટૂંકી વિગત એવી છે 31 માર્ચે ખંભાળિયા પોલીસ સ્ટેશનમાં એક લૂંટની ફરિયાદ દાખલ કરાઈ હતી. આ લૂંટના આરોપી તેના સમર્થનમાં ઈસુદાન ગઢવી અને રામજી પરમાર પોતાની સાથે 28-30 લોકો સાથે પોલીસ સ્ટેશનમાં આવી ગયા અને અહીં આવીને તેમણે અમારા PSO, PSI ઓફિસર છે તેમની સાથે દુર્વ્યવહાર કર્યો, તેમના પર સસ્પેન્શનનું દબાણ બનાવ્યું અને તેમણે અરાજકતા ફેલાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. અમારા PSIએ તેમને સમજાવવાનો પ્રયાસ કરવા છતાં તેમણે અહીં પર પોતાના માણસો સાથે હુલ્લડ કર્યું હતું તેના અનુસંધાનમાં આ ફરિયાદ લેવામાં આવી છે. આ ફરિયાદ અમારા અહીંના PSI યુ.કે જાદવ છે તેમને ફરિયાદ સરકાર પક્ષી દાખલ કરવામાં આવી છે અને ફરજમાં રુકાવટની ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે. આગળની તપાસ ચાલી રહી છે.
જામીન પર મુક્ત થયા બાદ ઈસુદાન ગઢવીએ કહ્યું કે, ગુજરાતમાં ભાજપ AAPથી ડરી ગયું છે અને ચૂંટણી હારી રહ્યું છે એટલા માટે ભાજપ પોલીસને આગળ કરીને અમારા કાર્યકર્તાઓ સામે FIR કરાવી રહી છે. જેના કારણે એક FIR અમારા ખંભાળિયાના કાર્યકર્તા પર કરી હતી. તો અમારી આખી ટીમ પોલીસ સ્ટેશન આવી હતી. અમે પોલીસને કહેવા આવ્યા હતા કે તમે ખોટી રીતે આ લોકોની ધરપકડ કરી રહ્યા છો. તે સમયે પોલીસે અમને બધાને પણ ડિટેઈન કરી લીધા. અમને કહેવામાં આવ્યું કે તમારી ધરપકડ થઈ ગઈ છે અને આ બાદ રાત્રે તેમણે કહ્યું કે તમારા જામીન થઈ ગયા છે.
