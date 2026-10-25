ભાવનગરમાં વરતેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં કોંગ્રેસના 3 નેતા સામે ફરિયાદ: કોંગ્રેસે પૂતળાદહન કરી ભાજપ પર કર્યા પ્રહાર
વરતેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં ખાનગી કંપનીના માલિક દ્વારા જિલ્લા પંચાયતના પૂર્વ વિરોધ પક્ષના નેતા, તાલુકા પંચાયતના સભ્ય અને તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ સામે ફરિયાદો નોંધાવી.
Published : October 25, 2026 at 9:57 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગરના વરતેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં ખાનગી કંપનીના માલિક દ્વારા જિલ્લા પંચાયતના પૂર્વ વિરોધ પક્ષના નેતા, તાલુકા પંચાયતના સભ્ય અને તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ સામે ફરિયાદો નોંધાવતા પોલીસ સ્ટેશનમાં કોંગ્રેસે વિરોધ વ્યક્ત કર્યો હતો. કોંગ્રેસે ભાજપ ઉપર આકરા પ્રહારો કરી પૂતળા દહન કરીને વિરોધ વ્યક્ત કર્યો છે.
વરતેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાઈ ફરિયાદ
વરતેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદી ઋત્વિક પટેલે ફરિયાદ નોંધાવી હતી કે, ભાવનગર-રાજકોટ રોડ ઉપર એપીપીએલ કંપની પાછળ કાસ્ટોરા ફોર્મ ટેક નામની તેમની કંપની આવેલી છે. જેના ગેટની બહાર કરદેજ ગામના મેણસૂર ડાંગર અને સાદુલ કુવાડીયાએ આવીને ગાળો બોલતા હતા. ગેટ બહાર જેસીબીના કામને રોકાવાતા તેઓ બહાર ગયા હતા. દરમિયાન બંને આરોપીએ તેમને કહ્યું હતું કે, અમારી મંજૂરી કેમ લીધી નથી. તેમની સાથે ઝપાઝપી કરી ગાળો આપી. જો કે તેમણે 10,000 રૂપિયા આપવા છતાં 20 લાખની અવારનવાર ખંડણીની માંગણી કરતા હતા અને નહીં આપે તો જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી હતી.
ફરિયાદમાં ઋત્વિક પટેલે વધુમાં લખાવ્યું કે, હું મોડી રાત્રે ફરિયાદ કરવા આવેલો ત્યારે મેણસુરભાઈનો દીકરો હિતેશભાઈ ડાંગર અને તેના ઓળખીતા બળદેવભાઈ સોલંકી અને જીતુભાઈ મોરી ઉર્ફે જાડેજા ત્યાં આવીને મને કહેલું કે છેડતી અને ખંડણીની શું કામ ફરિયાદ કરો છો. મર્ડર અને લૂંટની ફરિયાદ લખાવો. અમારે કોઈ ફરક પડતો નથી. અમે આવતીકાલે કોઈ સ્ત્રીને લાવીને તમારી વિરુધ છેડતીની ફરિયાદ ખોટી નોંધાવીશું. આમ ત્રણેય અભદ્ર ભાષા બોલી ગાળો બોલી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપવા લાગેલા. આમ પોલીસે હિતેશભાઈ ડાંગર, બળદેવભાઈ સોલંકી જીતુભાઈ મોરી ઉર્ફે જાડેજા વિરુદ્ધ આગળની તપાસ હાથ ધરી હતી.
કોંગ્રેસે પૂતળાદહન કરી વિરોધ વ્યક્ત કર્યો
ફરિયાદ નોંધાવાની પ્રક્રિયા થતા તાલુકા કોંગ્રેસ પ્રમુખ અને ભાવનગર શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ સહિત કાર્યકરો પોલીસ સ્ટેશન દોડી ગયા હતા અને હર્ષ સંઘવી અને જીતુ વાઘાણીના પૂતળાનું દહન કર્યું હતું.
ત્યારે મહાનગરપાલિકાના નગરસેવક કોંગ્રેસના કિશન મેરે જણાવ્યું હતું કે, દેશમાં ભાજપનો શાસકો ખૂબ ડરી ગયા હોય ત્યારે પોલીસનો દૂરઉપયોગ કરી રહ્યા છે. સામાન્ય બાબતે ખોટા ગુના દાખલ કરાઇ રહ્યા છે. પૂર્વ જિલ્લા પંચાયત વિરોધ પક્ષના નેતા બળદેવ સોલંકી, ચાલુ તાલુકા પંચાયતના સભ્ય હિતેશભાઈ ડાંગર અને તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ જીતુભાઈ મોરી ઉર્ફે જાડેજા ઉપર ભાજપના ઈશારે ખોટા ગુના દાખલ કરાયા છે. ખાનગી કંપનીના મોટા વગદાર અને જીતુ વાઘાણીને ઇશારે બળદેવભાઈને લઈને ત્રણ ગુનામાં ખોટી રીતે સંડોવી દીધેલા છે. 24 કલાક થવા છતાં બળદેવભાઈને જામીન મળ્યા નથી.
પોલીસે આપ્યો ખુલાસો ઘટનાને લઈને
ભાવનગરના ડીવાયએસપી આર.વી ડામોરે જણાવ્યું હતું કે, ગઈકાલ વરતેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદી ઋત્વિકભાઈ પટેલ દ્વારા આરોપી મેણસુરભાઈ ડાંગર, સાદુલભાઈ કુવાડીયા વિરુદ્ધ ફરિયાદ રજીસ્ટર કરવા આવેલા ત્યારે હિતેશભાઈ ડાંગર, બળદેવભાઈ સોલંકી અને જીતુભાઈ મોરી આવીને ફરિયાદીના જણાવેલ કે તમે ખંડણીની ફરિયાદ નોંધાવો. અમે પણ ખોટી છેડતીની ફરિયાદ નોંધાવશું. આમ એક ફરિયાદ નોંધાય છે ત્યારે બીજી ફરિયાદ બળદેવભાઈ સોલંકી નશાની હાલતમાં હોય તેથી પોલીસ તેને મેડિકલ ટેસ્ટ કરાવવા લઈ ગયેલા જ્યાં રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવતા તે બીજો ગુનો દાખલ કર્યો છે. મેણસુરભાઈ ડાંગર અને સાદુલભાઇ કુવડીયાને ઝડપીને કાર્યવાહી થઈ છે અને બળદેવ સોલંકીને લઈને પણ કાર્યવાહી થઈ રહી છે.
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