ઉનામાં વિદ્યાર્થીને શિક્ષકે લાફો મારતા ફરિયાદ નોંધાઇ, માથાનો દુ:ખાવા-ચક્કરનો આક્ષેપ
ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ઉના શહેરમાં આવેલી સ્વામી વિવેકાનંદ સ્કૂલમાં ધોરણ-11 સાયન્સમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીને શિક્ષકે થપ્પડ માર્યાની ફરિયાદ નોંધાઇ છે.
Published : August 8, 2026 at 1:57 PM IST|
Updated : August 8, 2026 at 2:19 PM IST
ગીર સોમનાથ: ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ઉના શહેરમાં આવેલી સ્વામી વિવેકાનંદ સ્કૂલમાં ધોરણ-11 સાયન્સમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીને શિક્ષકે થપ્પડ માર્યાની ફરિયાદ નોંધાઇ છે. વિદ્યાર્થીની માતાએ ઉના પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાવેલી ફરિયાદમાં આક્ષેપ કર્યો છે કે ફિઝિક્સના પિરિયડ દરમિયાન પુસ્તક કાઢવામાં થોડો સમય લાગતાં શિક્ષકે વિદ્યાર્થીના બંને ગાલ પર થપ્પડ મારી હતી. આ ઘટના બાદ વિદ્યાર્થીને કાનમાં દુખાવો અને ચક્કર આવતાં સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો હોવાનો ફરિયાદમાં ઉલ્લેખ છે.
ફરિયાદના આધારે પોલીસે શિક્ષક દીપ જેઠવાણી સામે ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS)ની કલમ 115(2) અને 117(2) હેઠળ ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે.
પુસ્તક કાઢવામાં વિલંબ થતાં થપ્પડ માર્યાનો આક્ષેપ
પોલીસ ફરિયાદ મુજબ, આમોદ્રા ગામે રહેતી લખીબેનનો પુત્ર ગોપાલ સ્વામી વિવેકાનંદ સ્કૂલમાં ધોરણ-11 સાયન્સમાં અભ્યાસ કરે છે. તા. 27 જુલાઈ, 2026ના રોજ સવારે ફિઝિક્સનો પિરિયડ ચાલી રહ્યો હતો. ફરિયાદ મુજબ શિક્ષક દીપ જેઠવાણી વિદ્યાર્થીઓને ‘લિબર્ટી બુક’ કાઢવા કહી રહ્યા હતા. આ દરમિયાન ગોપાલને બેગમાંથી પુસ્તક કાઢવામાં થોડો સમય લાગ્યો હતો. ફરિયાદમાં આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે કે આ બાબતે શિક્ષકે વિદ્યાર્થીના બંને ગાલ પર થપ્પડ મારી હતી.
થપ્પડ બાદ કાનમાં દુખાવો અને ચક્કર આવ્યાનો દાવો
ફરિયાદ અનુસાર, ઘટના બાદ વિદ્યાર્થીને કાનમાં દુખાવો થવા લાગ્યો હતો અને ચક્કર પણ આવ્યાં હતાં. તબિયત બગડતાં તેને સ્ટાફ રૂમમાં મોકલવામાં આવ્યો હતો. થોડો સમય ત્યાં રહ્યા બાદ બપોરના વિરામ પછી પણ વિદ્યાર્થી સ્ટાફ રૂમમાં રહ્યો હતો અને ત્યારબાદ ફરી ક્લાસમાં ગયો હતો.
શાળા પૂર્ણ થયા બાદ ઘરે પહોંચેલા વિદ્યાર્થીએ પોતાની માતાને સમગ્ર ઘટના અંગે જાણ કરી હતી. પુત્રની સ્થિતિ જોઈ માતા તેને ઉનામાં ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે લઈ ગયા હતા.
વધુ સારવાર માટે રાજકોટ લઈ જવાયો
ફરિયાદમાં જણાવ્યા મુજબ, પ્રાથમિક તપાસ દરમિયાન કાનના પડદાને ઇજા પહોંચી હોવાની શંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી અને વધુ તપાસ તથા સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં લઈ જવાની સલાહ આપવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ પરિવાર વિદ્યાર્થીને રાજકોટની ખાનગી હોસ્પિટલમાં લઈ ગયો હતો, જ્યાં તેની વધુ તપાસ અને સારવાર કરવામાં આવી હોવાનું ફરિયાદમાં જણાવાયું છે.
આ સમગ્ર ઘટનાને પગલે વિદ્યાર્થીની માતા લખીબેન ગોબરભાઈ કળોતરાએ ઉના પોલીસ સ્ટેશનમાં લેખિત ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ફરિયાદના આધારે પોલીસે શિક્ષક સામે ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે.
આ મામલે સ્વામી વિવેકાનંદ સ્કૂલના ટ્રસ્ટી ઘનશ્યામ દુધાત સાથે વાત કરતાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ઘટના બની ત્યારે તેમને સવારના સમયે જાણ થઈ હતી. ત્યારબાદ આચાર્ય જીગ્નેશ ઠુંમરને ટેલિફોનિક જાણ કરીને બાળકને સારવાર અપાવવાની સૂચના આપવામાં આવી હતી.
ટ્રસ્ટીના જણાવ્યા મુજબ, ઘટનાને લઈને શિક્ષકને માત્ર ઠપકો આપવામાં આવ્યો હતો. જોકે, શિક્ષક સામે શાળા સંચાલન દ્વારા હજુ સુધી કોઈ અલગ પ્રકારની કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી. આગામી સમયમાં ટ્રસ્ટી મંડળની બેઠક યોજાશે અને તેમાં કાર્યવાહી કરવાની જરૂરિયાત જણાશે તો નિર્ણય લેવામાં આવશે તેમ તેમણે જણાવ્યું હતું.
માતાનો આક્ષેપ: ‘અમને ન્યાય મળવો જોઈએ’
બીજી તરફ વિદ્યાર્થીની માતા લખીબેને પોલીસ ફરિયાદ બાદ પણ હજુ સુધી શિક્ષકની ધરપકડ ન થઈ હોવાને લઈને નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. તેમનું કહેવું છે કે ફરિયાદ નોંધાયાને કલાકો વીતી ગયા હોવા છતાં પોલીસ દ્વારા તેમના બાળકને માર માર્યાના આક્ષેપનો સામનો કરી રહેલા શિક્ષક સામે ધરપકડની કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી.
માતાએ ભાવુક થઈને જણાવ્યું હતું કે, “મારા દીકરાને કાનમાં મારવામાં આવ્યો છે. મેં તેને પાળી-પોષીને મોટો કર્યો છે. આજે મારા દીકરાની જિંદગી બગડી ગઈ હોવાની મને ચિંતા છે. તેના ભણતર અને ભવિષ્યને લઈને અમને ખૂબ દુઃખ છે. અમને ન્યાય મળવો જોઈએ.”
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