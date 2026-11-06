150 કરોડની જમીનના વિવાદમાં કોંગ્રેસ નેતા જગદીશ ઠાકોર સહિત સામેની ફરિયાદ રદ, હાઈકોર્ટની પોલીસને આકરી ટકોર
લાગે છે પોલીસને પગાર ઓછો પડે છે! પોલીસ પૈસા લે છે તેની કોર્ટને પણ ખબર છે, પરંતુ રૂપિયા લઈને કોર્ટનું કામ કરી શકે નહીં: હાઈકોર્ટ
Published : November 6, 2026 at 10:09 PM IST
અમદાવાદ: ગાંધીનગરના ખોરજ ગામની આશરે રૂ.150 કરોડની કિંમતની જમીનના વેચાણના વિવાદમાં કોંગ્રેસના નેતા જગદીશ ઠાકોર, રવિ ઠાકોર સહિતના લોકો સામે અડાલજ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી અપહરણની ફરિયાદ ગુજરાત હાઈકોર્ટે રદ કરી છે. આ કેસની સુનાવણી દરમિયાન જસ્ટિસ ગીતા ગોપીએ પોલીસની કામગીરી સામે ગંભીર સવાલો ઉઠાવ્યા હતા. કોર્ટે ટકોર કરી હતી કે લાગે છે કે પોલીસને પગાર ઓછો પડે છે! પોલીસ પૈસા લે છે તેની કોર્ટને પણ ખબર છે, પરંતુ પોલીસ રૂપિયા લઈને કોર્ટનું કામ કરી શકે નહીં. આ કેસમાં ફરિયાદી મહિલાએ જ હાઈકોર્ટ સમક્ષ સોગંદનામું રજૂ કરીને ફરિયાદમાં દર્શાવેલી ઘટના બની જ ન હોવાનું જણાવ્યું હતું. એટલું જ નહીં, જે પતિનું અપહરણ થયું હોવાનો આક્ષેપ હતો, તેમણે પણ પોતાનું અપહરણ થયું ન હોવાનું જણાવ્યું હતું.
આ સમગ્ર વિવાદ ગાંધીનગરના ખોરજ ગામમાં આવેલી આશરે રૂ.150 કરોડની જમીનના વેચાણને લઈને ઊભો થયો હતો. ફરિયાદી મહિલાના જણાવ્યા અનુસાર, તેઓ પોતાની જમીન ચતુરસિંહ પટેલ અને હરિસિંહ ગોહિલને વેચવા માગતાં હતાં. જોકે, રવિ ઠાકોર નામનો વ્યક્તિ આ જમીન જગદીશ ઠાકોરને જ વેચવા માટે દબાણ કરતો હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો. જગદીશ ઠાકોરના કહેવાથી મહિલાના પતિનું અપહરણ કરવામાં આવ્યું હોવાની ફરિયાદ પણ નોંધાવવામાં આવી હતી. આ મામલે ઓક્ટોબર મહિનામાં અડાલજ પોલીસ સ્ટેશનમાં જગદીશ ઠાકોર સહિત અન્ય લોકો સામે ફરિયાદ નોંધાઈ હતી.
જોકે, આ ફરિયાદને પડકારતાં જગદીશ ઠાકોર, રવિ ઠાકોર સહિતના અરજદારોએ ગુજરાત હાઈકોર્ટના દરવાજા ખખડાવ્યા હતા. એડવોકેટ આનંદ યાજ્ઞિકે અરજદારો તરફથી રજૂઆત કરી હતી કે સમગ્ર મામલો જમીનના ખાનગી વ્યવહારનો છે અને અપહરણની ફરિયાદ ખોટી રીતે નોંધાવવામાં આવી છે. આ કેસની સુનાવણી દરમિયાન ફરિયાદી મહિલા, તેમના પતિ તેમજ આરોપી પક્ષના લોકો કોર્ટમાં હાજર રહ્યાં હતાં.
અરજદારોના વકીલ આનંદ યાજ્ઞિકે કોર્ટમાં ગંભીર રજૂઆત કરતાં જણાવ્યું હતું કે ફરિયાદી મહિલાને પોતાની જમીન રતિલાલ અને હરિસિંહ ગોહિલને વેચવી નહોતી, તેમ છતાં પોલીસ દ્વારા આ ચોક્કસ વ્યક્તિઓને જ જમીન વેચવા માટે દબાણ કરવામાં આવતું હતું. વકીલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ફરિયાદમાં જે અપહરણની ઘટના દર્શાવવામાં આવી છે તેવી કોઈ ઘટના બની જ નથી. પોલીસ દ્વારા ફરિયાદ જાતે તૈયાર કરવામાં આવી હતી અને ફરિયાદી મહિલા પાસે માત્ર સહી કરાવી લેવામાં આવી હોવાનો પણ આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો.
આ કેસમાં સૌથી મહત્ત્વનું પાસું એ હતું કે ફરિયાદી મહિલાએ પોતે જ હાઈકોર્ટમાં સોગંદનામું રજૂ કરીને ફરિયાદમાં દર્શાવેલી હકીકતોનો ઇનકાર કર્યો હતો. મહિલાના પતિએ પણ કોર્ટમાં હાજર રહી પોતાનું અપહરણ થયું ન હોવાનું જણાવ્યું હતું. અરજદાર પક્ષ તરફથી એવી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે મહિલાના પતિનું અપહરણ થયું નહોતું, પરંતુ તેઓ પોલીસથી બચવા માટે ભાગતા ફરતા હતા.
સુનાવણી દરમિયાન એડવોકેટ આનંદ યાજ્ઞિકે જમીનની આશરે રૂ.150 કરોડની કિંમતનો ઉલ્લેખ કરીને પોલીસની ભૂમિકા સામે સવાલો ઉઠાવ્યા હતા. બીજી તરફ, ફરિયાદીના સોગંદનામામાં ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારી સામે નામજોગ આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા હોવાના મુદ્દે સરકારી વકીલે વાંધો ઉઠાવ્યો હતો. ત્યારબાદ સોગંદનામામાં અધિકારીના નામને બદલે 'ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારી' એવો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો.
પોલીસની ભૂમિકા અંગેની દલીલો દરમિયાન જસ્ટિસ ગીતા ગોપીએ આકરી ટકોર કરતાં કહ્યું હતું કે લાગે છે કે પોલીસને પગાર ઓછો પડે છે! કોર્ટે વધુમાં નોંધ્યું હતું કે પોલીસ પૈસા લે છે તેની કોર્ટને પણ ખબર છે, પરંતુ પોલીસ રૂપિયા લઈને કોર્ટનું કામ કરી શકે નહીં. જમીનના ખાનગી વ્યવહારમાં પોલીસની દખલગીરી શા માટે હોવી જોઈએ તેવો સવાલ પણ કોર્ટે ઉઠાવ્યો હતો.
અંતે ફરિયાદી મહિલા અને તેમના પતિએ કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરેલા સોગંદનામાં તેમજ સમગ્ર કેસની હકીકતોને ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાત હાઈકોર્ટે ફરિયાદ રદ કરવાની અરજીઓ ગ્રાહ્ય રાખી હતી. આ સાથે અડાલજ પોલીસ સ્ટેશનમાં કોંગ્રેસના નેતા જગદીશ ઠાકોર, રવિ ઠાકોર સહિતના લોકો સામે નોંધાયેલી ફરિયાદ અને તેના આધારે ચાલતી ફોજદારી કાર્યવાહી રદ કરવાનો હુકમ કર્યો હતો. રૂ.150 કરોડની જમીનના વિવાદમાં અપહરણની ફરિયાદથી શરૂ થયેલો મામલો હાઈકોર્ટમાં પહોંચતાં પોલીસની ભૂમિકા સામે જ ગંભીર સવાલો ઊભા થયા હતા. ખાસ વાત એ છે કે જે મહિલાની ફરિયાદના આધારે અપહરણનો ગુનો નોંધાયો હતો, તે જ મહિલાએ કોર્ટમાં ફરિયાદ ખોટી હોવાની રજૂઆત કરી હતી.
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