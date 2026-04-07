વિવાદિત દિવ્યા સાવલાણી સામે વધુ એક ફરિયાદ: પઠાણી ઉઘરાણી અને જાનથી મારી નાખવાની ધમકીનો આરોપ
Published : April 7, 2026 at 3:53 PM IST
જૂનાગઢ: મહાશિવરાત્રીના દિવસે મૃગીકુંડમાં સ્નાન કરવાના વિવાદિત કિસ્સામાં કીર્તિ પટેલ સાથે અટકાયતમાં લેવાયેલી દિવ્યા સાવલાણી સામે હવે વધુ એક ફરિયાદ નોંધાઈ છે. મૃગીકુંડમાં સ્નાન કેસમાં દિવ્યા સાવલાણીને જામીન મળી ગયા હતા.
જૂનાગઢના અશરફ બલોચે તાલુકા પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે કે દિવ્યા સાવલાણીએ નાણાં ધિરાણનું લાઇસન્સ હોવા છતાં તેમની પાસેથી ગેરકાયદેસર રીતે 10% વ્યાજે પૈસા ઉછીના આપ્યા હતા અને પછી વ્યાજની રકમ વસૂલ કરવા માટે જાનથી મારી નાખવાની તેમજ ટાંટિયા ભાંગી નાખવાની ધમકી આપી હતી.
ફરિયાદ અનુસાર, દિવ્યા સાવલાણીએ અશરફ બલોચને 30,000 રૂપિયા 10% વ્યાજે આપ્યા હતા. તેમાંથી તરત જ 6,000 રૂપિયા વ્યાજ તરીકે કાપીને માત્ર 24,000 રૂપિયા જ આપ્યા હતા. ત્યારબાદ ગુરુવારે વ્યાજ વસૂલ કરવા માટે 2,000 રૂપિયા વધુ લીધા હતા. વ્યાજની રકમ સમયસર ન આપવા પર દિવ્યા સાવલાણીએ અશરફ બલોચને જાનથી મારી નાખવાની અને ટાંટિયા ભાંગી નાખવાની ધમકી આપી હતી.
આ ફરિયાદમાં આઈપીસી કલમ 386 (ઘ) તેમજ ગુજરાત નાણા ધિરાણ અધિનિયમ-2011ની કલમ 40(એ), 41, 42(ડી) અને 42(ઈ) હેઠળ કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે. તાલુકા પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એફ.બી. ગગનીયાએ આ મામલાની તપાસ શરૂ કરી છે.
