જીગ્નેશ મેવાણીના મતવિસ્તારના પોલીસ મથકે જ ભાજપ નેતા સામે ફરિયાદ ન લેવાતા કોંગ્રેસે આપ્યું 24 કલાકનું અલ્ટિમેટમ
નારાજ થયેલા કોંગ્રેસ કાર્યકરો અને સમર્થકોએ વડગામ પોલીસને 24 કલાકનું અલ્ટીમેટમ આપી દીધું છે.
Published : October 4, 2026 at 10:43 PM IST
બનાસકાંઠા: બનાસકાંઠાના વડગામ તાલુકાના ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણીને પોતાના જ તાલુકા મથકના પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવવા માટે રાહ જોવી પડે તેવી પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. કારણકે પોતાના જ વિસ્તારના પોલીસ મથકે ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણીની બહેન સામે અશોભનીય પોસ્ટ કરનાર ભાજપ નેતા સામે ફરિયાદ લેવામાં પોલીસે સમય માગ્યો છે.
આમ તો કોઈ જન પ્રતિનિધિ સામે કોઈ વ્યક્તિ આક્ષેપ કરે કે કોઈ ખોટી આપત્તિજનક ટિપ્પણી કરે તો તાત્કાલિક જ ફરિયાદ નોંધાઈ જતી હોય છે. પરંતુ વડગામ તાલુકામાં પોતાના જ મતવિસ્તારમાં ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણીના સમર્થકો મોટી સંખ્યામાં વડગામ પોલીસ મથકે પહોંચીને ફરિયાદ કરવા માટે માંગ કરી છતાં પોલીસે હાલમાં ફરિયાદ નોંધવાની સ્પષ્ટ ના પાડી દીધી છે. પોલીસે કહ્યું કે, અમારે ટેકનિકલ કારણો જાણવા માટે સમય જોઈશે અને તપાસ બાદ જ ફરિયાદ દાખલ કરી શકીશું.
મોટી સંખ્યામાં પહોંચેલા કોંગ્રેસે કાર્યકરો અને સમર્થકોએ તાત્કાલિક ફરિયાદ નોંધવા માટે વડગામ પીઆઈ સમક્ષ માંગ કરી હતી છતાં તેમને ફરિયાદ હાલમાં નહીં નોંધાય તેવું જણાવી અને કહ્યું કે, હું તપાસ કરાવી લઉં છું અને તપાસ બાદ જ હું ફરિયાદ નોંધીશ. જોકે નારાજ થયેલા કોંગ્રેસ કાર્યકરો અને સમર્થકોએ વડગામ પોલીસને 24 કલાકનું અલ્ટીમેટમ આપી દીધું છે અને જો 24 કલાકમાં ફરિયાદ નોંધવામાં નહીં આવે તો જિલ્લા પોલીસ વડાની કચેરી ખાતે ધરણા ઉપર બેસવાની ચીમકી આપી છે.
ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણી અને સમર્થકો તેમજ કોંગ્રેસ કાર્યકરોના આક્ષેપો છે કે, ભાજપના બનાસકાંઠા જિલ્લા પ્રભારી ધવલ દવે દ્વારા જીગ્નેશ મેવાણીની બહેન વિરુદ્ધમાં અશોભનીય પોસ્ટ કરવામાં આવી છે. આ બાબતે ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણીએ પણ ગઈકાલે પત્રકાર પરિષદ સંબોધીને ભાજપ સામે તેમજ પ્રભારી મંત્રી ધવલ દવે સામે ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે. ત્યારે મામલો હવે પોલીસ મથકે પહોંચ્યો છે અને ધવલ દવે સામે ફરિયાદ નોંધાય તેવી માંગ ઠેર ઠેર ઉઠી રહી છે. જોકે આજે ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણીના મતવિસ્તાર વડગામ પોલીસ મથકે છે પહોંચેલા કોંગ્રેસે કાર્યકરો અને સમર્થકોને ફરિયાદ નોંધાવ્યા વિના જ પરત ફરવું પડ્યું છે. જોકે લાલઘૂમ થયેલા કોંગ્રેસ કાર્યકરોએ પોલીસ ફરિયાદ નહીં નોંધે તો આગામી દિવસોમાં કાયદાકીય ઉગ્ર લડત આપવા માટેની પણ તૈયારી દર્શાવી છે.
મહત્વનું છે કે વડગામ તાલુકાના ટોકરીયા ગામે સભા દરમિયાન ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણી સામે ચાર લાખ રૂપિયા લીધા હોવાના ગંભીર આક્ષેપો થયા અને તે વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયા બાદ મામલો હવે રાજકીય રંગ પકડી રહ્યો છે. એક તરફ જીગ્નેશ મેવાણી આ પ્રકારની કોઈ જ માગણી કે પૈસા ન લીધા હોવાની વાત કરી રહ્યા છે તો બીજી તરફ ટોકરીયા ગામના પૂર્વ સરપંચ યાકુભાઈ શેરસિયાએ પાલનપુર પશ્ચિમ પોલીસ મથકે ચાર લાખ રૂપિયા માંગવા છતાં પરત ન આપતા હોવાની ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણી વિરુદ્ધ લેખિત અરજી આપી ફરિયાદ નોંધવાની માંગ કરી છે. એટલે કે ક્યાંકને ક્યાંક હવે સમગ્ર મામલો રાજકીય રંગ પકડતા જિલ્લાનું જ નહીં ગુજરાતનું પણ રાજકારણ ગરમાયું છે.
વડગામ પોલીસ મથકે પહોંચેલા મહિલા મોરચા પ્રમુખ આશાબેન રાવલે પણ પોલીસ અને ભાજપ સામે આકરા પ્રહારો કર્યા છે. તેમનું કહ્યું છે કે ભાજપવાળાઓની ફરિયાદ કોઈપણ ટોળા વગર લઈ લેવામાં આવે છે. જોકે કોંગ્રેસની ફરિયાદ લેવાતી નથી. તેમને ભાજપે નેતા જેને પોસ્ટ કરી છે. તેના સામે પણ ગંભીર આક્ષેપો કર્યા હતા અને શિસ્ત, પ્રમાણિકતાની અને મહિલાઓના સન્માનની વાતો કરતી ભાજપના નેતાઓ દ્વારા આ પ્રકારની પોસ્ટ કરાતા ભાજપે આડેહાથ લીધી હતી.
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