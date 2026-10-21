મજૂરનો પગ કપાતાં વળતરમાં 13.32 લાખનો વધારો, ગુજરાત હાઇકોર્ટનો વીમા કંપનીને 8 સપ્તાહમાં ચૂકવણીનો આદેશ
માર્ગ અકસ્માતમાં ડાબા પગનો ઘૂંટણની નીચેનો ભાગ ગુમાવનાર મજૂરને ગુજરાત હાઈકોર્ટે મોટી રાહત આપી છે.
Published : October 21, 2026 at 1:24 PM IST
અમદાવાદ: માર્ગ અકસ્માતમાં ડાબા પગનો ઘૂંટણની નીચેનો ભાગ ગુમાવનાર મજૂરને ગુજરાત હાઈકોર્ટે મોટી રાહત આપી છે. કોર્ટે અકસ્માતમાં ઈજાગ્રસ્ત મજૂરની કાર્યાત્મક અશક્તિ 60 ટકાના બદલે 100 ટકા ગણી વળતરની રકમમાં રૂ. 13,32,920નો વધારો કર્યો છે. અગાઉ મોટર અકસ્માત દાવા ટ્રિબ્યુનલે મંજૂર કરેલા રૂ. 4,74,900ના વળતરમાં વધારો કરીને કુલ રૂ. 18,07,820નું વળતર નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. હાઈકોર્ટે વીમા કંપનીને વધારાની વળતરની રકમ પર વાર્ષિક 9 ટકા વ્યાજ સાથે આદેશની જાણ થયાથી આઠ સપ્તાહની અંદર સંબંધિત ટ્રિબ્યુનલમાં જમા કરાવવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે.
વળતરની માગ કરવામાં આવી હતી
આ કેસમાં અરજદાર તરફથી એડવોકેટ હિરેન એમ. મોદીએ રજૂઆત કરી હતી કે અરજદાર મજૂરી કરીને પોતાના પરિવારનું ગુજરાન ચલાવતો હતો. અકસ્માતમાં ડાબા પગનો ભાગ કપાઈ જવાથી તેની શારીરિક શ્રમ કરવાની ક્ષમતા પર ગંભીર અસર થઈ છે. આવી સ્થિતિમાં માત્ર તબીબી અશક્તિની ટકાવારીના આધારે વળતર નક્કી કરવાને બદલે તેની આજીવિકા અને ભવિષ્યમાં કમાણી કરવાની ક્ષમતા પર પડેલી અસરને ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ. અરજદાર અગાઉ જે પ્રકારનું મજૂરીનું કામ કરતો હતો તે હવે પહેલાંની જેમ કરી શકે તેમ ન હોવાથી ભાવિ આવકના નુકસાનની ગણતરી માટે તેની કાર્યાત્મક અશક્તિ 100 ટકા ગણવી જોઈએ તેવી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. સાથે જ પીડા અને યાતના, જીવનની સુવિધાઓમાં ઘટાડો, સહાયકની સેવાઓ, વાહનવ્યવહાર, વિશેષ આહાર અને કૃત્રિમ પગના ખર્ચ પેટે પણ યોગ્ય વળતરની માગ કરવામાં આવી હતી.
2011માં થયો હતો અકસ્માત
આ અકસ્માત 16 ડિસેમ્બર, 2011ના રોજ થયો હતો. અરજદાર ટ્રેક્ટર-ટ્રોલીમાં મજૂર તરીકે કામ કરતો હતો. વાંસ કાપીને ટ્રોલીમાં ભર્યા બાદ તેને એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે લઈ જવામાં આવી રહ્યા હતા. આ દરમિયાન વેડછા ગામ પાસે ટ્રેક્ટર અને ટ્રોલીને જોડતો હૂક તૂટી જતાં ટ્રેક્ટરચાલકે વાહન પરનો કાબૂ ગુમાવ્યો હતો. ટ્રોલી ટ્રેક્ટરથી અલગ થઈ પલટી ખાઈ ખાડામાં પડી હતી. આ ઘટનામાં અરજદાર વાહન નીચે દબાઈ જતાં તેના ડાબા પગ, ઘૂંટણ અને શરીરના અન્ય ભાગોમાં ગંભીર ઈજાઓ થઈ હતી. સારવાર દરમિયાન તેના ડાબા પગનો ઘૂંટણની નીચેનો ભાગ કાપવો પડ્યો હતો. અકસ્માતમાં ટ્રેક્ટરચાલક ચંપકભાઈનું પણ મૃત્યુ થયું હતું.
અકસ્માત બાદ અરજદારે વળતર મેળવવા મોટર અકસ્માત દાવા ટ્રિબ્યુનલ, વ્યારા સમક્ષ અરજી કરી હતી. ટ્રિબ્યુનલે 31 જાન્યુઆરી, 2024ના રોજ રૂ. 4,74,900નું વળતર વાર્ષિક 8 ટકા વ્યાજ સાથે મંજૂર કર્યું હતું. જોકે, અરજદારે આ રકમ અપૂરતી હોવાનું જણાવી ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં અપીલ કરી હતી. અરજદારના વકીલ હિરેન મોદીએ દલીલ કરી હતી કે મજૂરી કરીને આજીવિકા મેળવતા વ્યક્તિ માટે પગનો ભાગ ગુમાવવો માત્ર શારીરિક ઈજા પૂરતો મર્યાદિત પ્રશ્ન નથી, પરંતુ તેની રોજગાર મેળવવાની અને આવક કમાવાની ક્ષમતા પર પણ સીધી અસર કરે છે.
હાઈકોર્ટે બંને પક્ષોની દલીલો અને રેકોર્ડ પરના પુરાવાઓની સમીક્ષા કર્યા બાદ સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે શારીરિક અશક્તિની ટકાવારી અને કાર્યાત્મક અશક્તિ એકસરખી બાબતો નથી. કોઈ વ્યક્તિની તબીબી તપાસમાં શારીરિક અશક્તિ જેટલી દર્શાવવામાં આવી હોય એટલા જ પ્રમાણમાં તેની કમાવાની ક્ષમતામાં ઘટાડો થયો હોવાનું માની શકાય નહીં. વળતર નક્કી કરતી વખતે ઈજાગ્રસ્ત વ્યક્તિ અકસ્માત પહેલાં કયો વ્યવસાય કરતી હતી, તેના કામનું સ્વરૂપ શું હતું અને અકસ્માત બાદ તે અગાઉની જેમ કામ કરી શકે છે કે નહીં, તે બાબતો પણ ધ્યાનમાં લેવી જરૂરી છે.
હાલના કેસમાં અરજદાર શારીરિક શ્રમ આધારિત મજૂરીનું કામ કરતો હતો. અકસ્માતમાં પગનો ભાગ ગુમાવ્યા બાદ તેની અગાઉની કામગીરી કરવાની ક્ષમતા પર ગંભીર અસર થઈ હતી. આ સંજોગોમાં હાઈકોર્ટે ભાવિ આવકના નુકસાનની ગણતરી માટે અરજદારની કાર્યાત્મક અશક્તિ 100 ટકા ગણવાનું યોગ્ય માન્યું હતું. આ રીતે કોર્ટે વળતર નક્કી કરતી વખતે ઈજાની તબીબી ટકાવારી કરતાં તેની રોજગારી અને આજીવિકા પર પડતી વાસ્તવિક અસરને મહત્ત્વ આપી હતી. વળતરની પુનઃગણતરી કરતાં કોર્ટે ભાવિ આવકના નુકસાન પેટે રૂ. 11,86,920, પીડા અને યાતના પેટે રૂ. 2 લાખ, તબીબી ખર્ચ પેટે રૂ. 20,900, વિશેષ આહાર, સહાયકની સેવાઓ, વાહનવ્યવહાર અને કૃત્રિમ પગ માટે રૂ. 50,000, જીવનની સુવિધાઓમાં ઘટાડા બદલ રૂ. 1.50 લાખ તથા કૃત્રિમ પગ માટે અલગથી રૂ. 2 લાખ મંજૂર કર્યા હતા. આ તમામ રકમને આધારે કુલ વળતર રૂ. 18,07,820 નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું. અગાઉ મંજૂર થયેલા રૂ. 4,74,900 બાદ કરતાં અરજદારને વધારાના રૂ. 13,32,920 મળવાપાત્ર થશે.
એડવોકેટ હિરેન મોદીએ જણાવ્યું હતું કે, કોર્ટે અપીલ આંશિક રીતે મંજૂર કરીને વીમા કંપનીને વધારાના રૂ. 13,32,920 વાર્ષિક 9 ટકા વ્યાજ સાથે આદેશની જાણ થયાથી આઠ સપ્તાહની અંદર સંબંધિત ટ્રિબ્યુનલમાં જમા કરાવવાનો આદેશ આપ્યો છે. પ્રતિવાદી વીમા કંપનીઓને વળતરની રકમ ચૂકવવા માટે સંયુક્ત અને અલગ-અલગ રીતે જવાબદાર ઠેરવવામાં આવી છે. જોકે, વધારાના વળતરની રકમના 427 દિવસના વિલંબિત સમયગાળા માટે અરજદારને વ્યાજ મળવાપાત્ર નહીં રહે તેવી સ્પષ્ટતા પણ ચુકાદામાં કરવામાં આવી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ચુકાદાથી સ્પષ્ટ થાય છે કે માર્ગ અકસ્માતમાં ગંભીર શારીરિક ઈજા પામનાર વ્યક્તિનું વળતર નક્કી કરતી વખતે તેની તબીબી અશક્તિની ટકાવારી જ અંતિમ માપદંડ બની શકે નહીં. ખાસ કરીને શારીરિક શ્રમ કરીને આજીવિકા મેળવતા મજૂરોના કિસ્સામાં અકસ્માત બાદ તેમની રોજગાર કરવાની ક્ષમતા અને ભાવિ આવક પર પડતી અસરનું મૂલ્યાંકન કરવું પણ એટલું જ મહત્ત્વપૂર્ણ છે.
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