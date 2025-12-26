'ખાખી વર્દીમાં પણ સંવેદના હોય છે', ડીસા પોલીસે 15 વર્ષે પરિવાર સાથે મહિલાનું કરાવ્યું મિલન
ડીસા દક્ષિણ પોલીસે છુટક મજૂરી કરીને પરિવારથી 15 વર્ષથી દૂર રહેનારી મહિલાનું પરિવાર સાથે મિલન કરાવીએ તેને ફરી નવુ જીવન જીવવાની દિશા આપી છે.
Published : December 26, 2025 at 8:45 AM IST
બનાસકાંઠા: ક્યારેક પોલીસને આપણે ડંડો ઉગમતી અને કાયદા માટે કડક બનતી જોઈ છે પરંતું તે પોલીસની પોતાની ફરજ છે. ક્યારેક પાંચ દસ પોલીસ કર્મીઓના વર્તનના કારણે આખી પોલીસને આપણે બદનામ કરતા હોઈએ છીએ, પરંતુ આપણે કેમ ભૂલી જઈએ છીએ કે આ ખાખી વર્ધીમાં પણ માનવ જીવ છે અને તેનું ઉદાહરણ ડીસા શહેર દક્ષિણ પોલીસે પૂરુ પાડ્યું છે. ડીસા દક્ષિણ પોલીસે છુટક મજૂરી કરીને પરિવારથી 15 વર્ષથી દૂર રહેનારી મહિલાનું પરિવાર સાથે મિલન કરાવીએ તેને ફરી નવુ જીવન જીવવાની દિશા આપી છે.
ડીસામાં રહેતી અને છૂટક મજૂરી કરતી રાજસ્થાનની મહિલાનું ડીસા શહેર દક્ષિણ પોલીસે 15 વર્ષે પરિવાર સાથે મિલન કરાવ્યું છે. મહિલા પોતાના પતિ સાથે અણબનાવ થતા 15 વર્ષ અગાઉ ઘરેથી નીકળી ગઈ હતી. ડીસા દક્ષિણ પોલીસે મહિલાના પરિવારને જાણ કરતા મહિલાના પિતા બહેન અને ભાઈઓ તતેને લેવા આવતા પોલીસ મથકે ભાવુક દ્રશ્યો સર્જાયા હતા.
રાજસ્થાનના ડુંગરપુર જિલ્લાના વીંછીવાડી તાલુકાના પાલીસોડા ગામના 42 વર્ષીય સવિતાબેન બાબુભાઈ ડામોર ઉંમર આશરે 15 એક વર્ષ અગાઉ તેમના પતિ વિષ્ણુભાઈ નીનામા સાથે કોઈ બાબતે અણબનાવ થતા ઘરેથી નીકળી ગયા હતા. જોકે સવિતાબેન પતિના ઘરેથી નીકળ્યા બાદ પિતાના ઘરે બોજ બનવા માંગતા ન હોય સ્વતંત્ર મજૂરી કરી જીવન નિર્વાહ કરવાનું મન બનાવ્યું હતું. જેથી તેઓ ડીસા આવી છૂટક મજૂરી કરતા હતા પરિવારથી વર્ષોથી દૂર રહેલા સવિતાબેન મજુરી કરતા કરતા થોડાક સમય માટે માનસિક બીમાર પણ થઈ ગયા છતાં તેમને હિંમત ન હારી અને મજૂરી કરી પોતાનું પેટ રળી રહ્યા હતા.
આ દરમિયાન ડીસા શહેર દક્ષિણ પોલીસ મથક વિસ્તારમાં તેમને ફરતા જોઈ પીઆઈ એમ.બી. કોટવાલે પૂછપરછ કરતા સવિતાબેન 15 વર્ષથી પરિવારથી દૂર રહી જીવન જીવતા હોવાનું જણાવ્યું હતું. પરંતુ પોલીસે પરિવારથી દૂર રહી આ રીતે એકલવાયા જીવન જીવતા સવિતાબેનને તેમના પરિવાર સાથે મિલાવવા માટેનું મન મક્કમ બનાવી લીધું અને તે માટે તેમની પાસેથી સામાન્ય માહિતી મેળવ્યા બાદ ભિલોડા અને શામળાજી પોલીસ મથકે જાણ કરી બાજુમાં આવેલા રાજસ્થાનના ડુંગરપુર જિલ્લામાં તપાસ કરાવતા સવિતાબેનના પરિવારની માહિતી મળી હતી. ત્યારે પરિવારને ડીસા દક્ષિણ પોલીસ મથકનો સંપર્ક કરવા જણાવ્યું હતું. જેથી આજે સવિતાબેનના પિતા બાબુભાઈ ડામોર, બહેન સંગીતાબેન ડામોર તેમજ તેઓના ભાઈઓ તેઓને ડીસા ખાતે લેવા આવી પહોંચ્યા હતા.
15 વર્ષ પછી પરિવારને પોતાની દીકરી મળતા ડીસા દક્ષિણ પોલીસ મથકે ભાવુક દ્રશ્યો સર્જાયા હતા. જે જોયા બાદ પોલીસની આંખો પણ ભીની થઈ ગઈ હતી ડીસા દક્ષિણ પોલીસ મથકના પીઆઈ એમ.બી. કોટવાલ સહિત સર્વેલંન્સ સ્ટાફ તેમજ પોલીસ મિત્રોએ મળીને સવિતાબેનનુ પરિવાર સાથે મિલન તો કરાવ્યુ એટલું જ નહીં પણ તેમને આર્થિક સહયોગ પણ કર્યો.
આ અંગે સવિતાબેનના બહેન સંગીતાબેન ડામોરે કહ્યું કે, 15 વર્ષ અગાઉ મારી બહેન સંગીતા તેના પતિ સાથે કોઈ અણબનાવના કારણે ઘરેથી નીકળી ગઈ હતી. જે ખુદ્દારી ભરી જીવન જીવવા માંગતી હોય પિતાના ઘરે પણ આવી નહોતી. ત્યારબાદ તેણીનો કોઈ અત્તોપત્તો લાગ્યો ન હતો. જોકે ડીસા શહેર દક્ષિણ પોલીસ મથકના પીઆઈ અને સ્ટાફ દ્વારા અમોને જાણ કરાતા આજે અમે લેવા આવ્યા છીએ. 15 વર્ષ બાદ મારી બહેન અમને મળતા પરિવારમાં ખુશીનો માહોલ છે.
એટલે તો કહેવાય છે કે તમે કોઈના દુઃખ દૂર કરી શકો છો તો તમારા અંદર માનવ જીવતો છે તે પાકું છે. કંઈક આવું જ કામ ડીસા શહેર દક્ષિણે પોલીસે કરીને પોતાની માનવતાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે. એટલે ક્યારેક પોલીસ કડકાઈ દાખવે છે તો એ આપણા માટે જ છે અને ક્યારેક આ જ પોલીસ આપણા માટે સંવેદનશીલ પણ હોય છે, જેનું ઉદાહરણ ડીસા શહેર દક્ષિણ પોલીસના પીઆઈ અને સ્ટાફે સૌ કોઈને આપ્યું છે.
