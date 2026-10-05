બોટાદ: વગર વરસાદે અંડરબ્રિજમાં પાણી ભરાતા હાલાકી, વાહન ચાલકો પરેશાન
બોટાદમાં સાત વર્ષથી અસ્તિત્વમાં રહેલા અંડરબ્રિજમાં વગર વરસાદે પાણી ભરાતા વાહન ચાલકો અને રાહદારીઓ પરેશાન બન્યા છે.
Published : October 5, 2026 at 9:03 PM IST
બોટાદ: બોટાદમાં સાત વર્ષથી અસ્તિત્વમાં રહેલા અંડરબ્રિજમાં વગર વરસાદે પાણી ભરાતા વાહન ચાલકો અને રાહદારીઓ પરેશાન બન્યા છે. વહેલી તકે અંડરબ્રિજમાંથી પાણી ભરાતું બંધ કરવામાં આવે તેવી લોક માંગ ઉઠવા પામી છે.
વગર વરસાદે અંડરબ્રિજમાં પાણી ભરાતા હાલાકી
બોટાદના મુખ્ય ધોરીમાર્ગ પર રેલવે અંડરબ્રિજ બનાવવામાં આવ્યો હતો. છેલ્લા સાત વર્ષ પહેલા તૈયાર થયેલા આ અંડરબ્રિજમાં વગર વરસાદે પણ પાણી ભરાયેલું રહે છે. અંડરબ્રિજમાં પાણી અને ઉબડ ખાબડ રસ્તાને કારણે વાહન ચાલકો પરેશાન થઇ રહ્યા છે.
વરસાદ આવ્યાને એક અઠવાડિયા કરતા વધુ સમય વીતી ગયો હોવા છતા હજુ પણ જમીનની નીચેથી પાણી બહાર આવવું એન્જિનિયરિંગ માટે પડકારજનક બન્યું છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી અવાર નવાર પ્રશ્ન ઉભા થતા રહે છે. વરસાદી મોસમમાં વરસાદી પાણી ભરાય તેના નિકાલ માટે બે મોટર પંપ પણ મુકવામાં આવ્યા છે પરંતુ વરસાદ ના હોવા છતાં પણ રોજ સવારે અંડરબ્રિજમાં પાણી ભરાઇ જવાથી દ્વિચક્રી વાહન ચાલકો અને નાના વાહનો માટે ભારે મુશ્કેલી ઉભી થઇ છે. અંડરબ્રિજમાંથી પસાર થતા બન્ને તરફના રસ્તાઓ પણ ઉબડ ખાબડ હોવાને કારણે અકસ્માતનો ભય સતત સતાવી રહ્યો છે.
પાણી ભરાયેલા રસ્તા પરથી વાહનો પસાર થતાં વાહનોને નુકસાન થવાની ભીતિ રહે છે. સ્થાનિકોના આક્ષેપ મુજબ, અંડરબ્રિજ બન્યાને સાત વર્ષ વીતી ગયા હોવા છતાં ખાડા અને પાણી ભરાવાની સમસ્યાનો કાયમી ઉકેલ આવ્યો નથી.
રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગને જોડતો બોટાદથી સાળંગપુર, બરવાળા અને અમદાવાદ તરફ જતો આ મહત્ત્વનો માર્ગ છે. આ જ માર્ગ પર કલેક્ટર કચેરી, એસપી કચેરી, જિલ્લા પંચાયત, બોટાદની એકમાત્ર સરકારી હોસ્પિટલ અને ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ સહિતની મહત્ત્વની કચેરીઓ આવેલી હોવાથી સતત વાહનની અવર જવર રહે છે.
અંડરબ્રિજમાં પાણી ભરાવવાની સમસ્યાથી પરેશાન સ્થાનિકોએ જણાવ્યું હતું કે, અંડરબ્રિજ બનાવતા સમયે અનેક પાણી ભરેલા જીવંત કૂવાનું પુરાણ કરવામાં આવ્યું હતું. જો રેલવે પાટા ઉપરથી ઓવરબ્રિજ બનાવવામાં આવ્યો હોત તો આ મુશ્કેલી ઉભી ના થાત ત્યારે અંડરબ્રિજની કામગીરી સામે પણ સવાલો ઊભા થયા છે. સ્થાનિકોએ તાત્કાલિક પાણીનો નિકાલ કરી સમસ્યાનો કાયમી ઉકેલ લાવવાની માંગ કરી છે.
આ મામલે કાર્યપાલક ઇજનેરે ટેલિફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, ટૂંક સમયમાં અંડરબ્રિજમાં RCC રોડ બનાવવામાં આવશે. આ ઉપરાંત, વગર વરસાદે પાણી ભરાવાના કારણો શોધવા માટે ટેકનિકલ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.
આ પણ વાંચો: