આજથી 'લીલી પરિક્રમા'ની શરૂઆત; 70 વર્ષના માજીએ કહ્યું-'પહેલીવાર જોયો ગિરનારનો ડુંગરો, બઉં મજા આવી'
પરિક્રમા શરૂ થાય તે પૂર્વે જ પહેલા પડાવે આવેલા પરિક્રમાર્થીઓ સાથે ઈ ટીવી ભારતે સંવાદ કર્યો હતો.
Published : November 20, 2026 at 12:56 PM IST
જુનાગઢ: આજથી વિધિવત રીતે ગરવા ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમા મધ્ય રાત્રે શરૂ થઈ ગઈ છે, ત્યારે પરિક્રમા શરૂ થાય તે પૂર્વે જ પહેલા પડાવે આવેલા પરિક્રમાર્થીઓ સાથે ઈ ટીવી ભારતે સંવાદ કર્યો હતો. જેમાં પાછલા ત્રણ દશકાથી સતત અને અચૂકપણે પરિક્રમામાં આવતા ભાવિકોની સાથે પહેલી વખત આવેલા યુવાન પરિક્રમાર્થીઓએ પણ તેમનો પ્રતિભાવ વ્યક્ત કર્યો હતો અને ગરવા ગિરનારની લીલી પરિક્રમા સમગ્ર વિશ્વમાં એક અનોખો અનુભવ અને અહેસાસ કરાવતી હોવાનો સુખદ પ્રતિભાવ વ્યક્ત કર્યો હતો.
આજથી ગરવા ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમા
આજથી ગરવા ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે, ત્યારે પરિક્રમા શરૂ થાય તે પૂર્વે જ પરિક્રમા માર્ગના પડાવ એટલે કે ઈટવા ગેટની પાસે આવેલા આંબાવાડીમાં મોટી સંખ્યામાં પરિક્રમાર્થીઓ આવવાની શરૂઆત થઇ છે. ભવનાથમાં પડાવ નાખીને આવેલા જૂની પેઢીના પરિક્રમાર્થીઓ અને નવી પેઢીના ભાવિકો સાથે ઈટીવી ભારતે પરિક્રમાને લઈને તેમના પ્રતિભાવો જાણવા માટે સંવાદ કર્યો હતો. જેમાં પરિક્રમામાં આવેલા તમામ પરિક્રમાર્થી અને ભાવિકોએ પરિક્રમાને લઈને પોતાનો સુખદ અહેસાસ સાથેનો આનંદ વ્યક્ત કર્યો હતો. સાથે જ પ્રતિભાવ આપતા જણાવ્યું હતું કે, આ પરિક્રમા કુદરતને સમીપ અને ગુરુદત્ત જય ગિરનારીના અહેસાસને પ્રાપ્ત કરવા માટે પરિક્રમામાં આવીને પડાવ નાખ્યો છે.
પરિક્રમામાં આવેલા ભાવિકોનો પ્રતિભાવ
પરિક્રમામાં આવેલા ભાવિકો મંજુબેન, લાલજીભાઈ, જયાબેન, જસ્મિતાબેન અને વર્ષાબેન સાથે etv ભારતે ઈટવા નજીક પડાવ ખાતે સંવાદ કર્યો હતો. જેમાં મંજુબેને જણાવ્યું હતું કે, તેઓ ભારતની અનેક તિર્થયાત્રાઓ કરી ચૂક્યા છે. પરંતુ ગિરનારની પરિક્રમા 70 વર્ષમાં પહેલી વખત કરવા આવ્યા છે. જુનાગઢમાંથી અનેક વખત પસાર થવાનું થયું, પરંતુ પરિક્રમામાં આવવા માટે ગિરનારીનો આદેશ આ વખતે થતા, તેઓ પહેલી વખત પરિક્રમામાં તેમના અન્ય સહયોગી સાથે આવ્યા છે. તો પાછલા 18 વર્ષથી પરિક્રમામાં આવતા લાલજીભાઈએ તેમનો પ્રતિભાવ વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું હતું કે, તેઓ જ્યારે 18 થી 20 વર્ષના હતા, ત્યારથી પરિક્રમા શરૂ કરી છે અને આજે સતત 18 વર્ષથી કુદરતના ખોળે અને નિજાનંદ તેમજ પ્રકૃતિને માણવા માટે તેઓ દર વર્ષે પરિક્રમામાં આવી રહ્યા છે.
પરિક્રમામાં પાછલા 30 વર્ષથી અચૂક આવતા જયાબેને પણ તેમનો પ્રતિભાવ આપ્યો હતો અને જણાવ્યું હતું કે, 30 વર્ષ પૂર્વે પતિ પત્ની સાથે શરૂ થયેલી આ પરિક્રમા આજે 30માં વર્ષે પણ સતત ચાલી રહી છે, દર વર્ષે દિવાળી પછીના સમયમાં પરિક્રમામાં જવાનું છે આવા મક્કમ નિર્ધાર સાથે તેઓ પાછલા ત્રણ દસકાથી પરિક્રમામાં આવી રહ્યા છે. તો પ્રથમ વખત પરિક્રમામાં આવેલા યુવાન જસ્મિતાબેને પણ તેમનો પ્રતિભાવ આપતા જણાવ્યું હતું કે પરિક્રમાને લઈને ઘણું સાંભળ્યું હતું, વાંચ્યું હતું તેને ધ્યાને લઈને આજે ગિરનારમાં પ્રથમ વખત પરિક્રમા માટે આવ્યા છે. તો અન્ય એક મહિલા પરિક્રમાર્થી વર્ષાબેન પણ તેમના 50 સભ્યોના ગ્રુપ સાથે તમામ પહેલી વખત પરિક્રમામાં આવ્યા છે અને અહીં ગિરનારના ખોળે જય ગિરનારીના નાદ સાથે સ્વયં ભોજન પ્રસાદ બનાવીને પરિક્રમાની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છે. આવો સુખદ અને આનંદીત અહેસાસ પરિક્રમામાં આવેલા તમામ પરિક્રમાથીઓએ etv ભારત સાથેના સંવાદમાં વ્યક્ત કર્યો હતો.
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