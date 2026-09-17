સૌને હસાવનારો 'ગુજ્જુ લવ ગુરુ' રડાવી ગયો, એક્ટર-કૉમેડિયન ચંદન રાઠોડનું અક્સ્માતમાં મોત
વાવ-થરાદના ભાભર પાસે આવેલી ગૌશાળા પાસે માર્ગ અકસ્માતમાં ચંદન રાઠોડનું નિધન થયું છે.
Published : September 17, 2026 at 6:02 PM IST
વાવ-થરાદ: પોતાની કોમેડીથી લાખો દિલ પર રાજ કરનારા, લોકોને પેટ પકડીને હસાવનારા ગુજ્જુ લવ ગુરુ એટલે કે ચંદન રાઠોડ હવે આ દુનિયામાં રહ્યા નથી. ભાભર નજીક આવેલી ગૌશાળા પાસે માર્ગ અકસ્માતમાં ચંદન રાઠોડનું નિધન થયું છે. બે બાઈક વચ્ચે સર્જાયેલા અકસ્માત ચંદન રાઠોડનું નિધન થતા તેના લાખો ફોલોવર્સ અને સોશિયલ મીડિયામાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે.
સંઘર્ષભર્યું રહ્યું જીવન
વાવ થરાદ જિલ્લાના છેવાડાના સુઈગામ જેવા વિસ્તારમાં ગરીબ પરિવારમાં જન્મેલા ચંદન રાઠોડ જીવનનું જીવન ખૂબ જ સંઘર્ષ ભર્યું રહ્યું. સુરતમાં ટાઈલ્સની ફેક્ટરીમાં વર્ષો સુધી નોકરી કરીને પોતાનું અને પરિવારનું ગુજરાન કર્યું. જોકે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી સોશિયલ મીડિયામાં ગુજ્જુ લવ ગુરુના નામથી ફેમસ થયા અને તેમની કોમેડીની ટાઈમિંગ અને દેશી ભાષા ઉપર પોતાની પકડથી લાખો લોકોને પોતાના દિવાના બનાવી દીધા હતા.
ઉત્તર ગુજરાતની લોકબોલીથી જીત્યા દિલ
ગુજ્જુ લવ ગુરુ ફ્રેમ ચંદન રાઠોડ ઉત્તર ગુજરાતની અને ખાસ કરીને છેવાડાના વાવ થરાદની લોક બોલી ઉપર પોતાના સોશિયલ પ્લેટફોર્મ પર વિડીયો બનાવતા હતા અને તેમાં પણ તેમની કોમેડીના વીડિયો લાખો દર્શકોને ખૂબ જ પસંદ આવતા હતા. ખૂબ જ ઓછા ખર્ચે અને ગામડાઓના ઘરોમાં તે શૂટિંગ તેઓ કરતા અને પોતાનો જીવ રેડી દેતા હતા અને આ જ કારણે ફોલોવર્સને તેમના નિધનથી ખૂબ જ દુઃખની લાગણી થઈ છે.
પરિવાર પર તૂટી પડ્યું આભ
ચંદન રાઠોડના પિતા પશુપાલન કરીને પરિવારનું ગુજરાન ચલાવે છે. ચંદન રાઠોડને એક ભાઈ અને ત્રણ બહેનો છે, તેમના ભાઈ પરેશ રાઠોડ પણ ઘણીવાર તેને સોશિયલ મીડિયાના પ્લેટફોર્મ પર મદદ કરી રહ્યા છે. ચંદન રાઠોડના લગ્ન ઢીમા ખાતે થયા છે અને તેમને સંતાનમાં એક દીકરી અને એક દીકરો છે. ચંદન રાઠોડના જવાથી બે સંતાનોએ પોતાની છત્રછાયા ગમાવી છે.
ગરીબ પરિવારમાંથી આવતા ચંદન રાઠોડે રોજગારી માટે ખૂબ જ સંઘર્ષ કર્યા આખરે બાદ સોશિયલ મીડિયામાં પોતાની પ્રતિભાથી સારી એવી નામના મેળવી અને પરિવારને આર્થિક બેઠું કર્યું પરંતુ આજે એવી ઘડી આવી પડી છે કે, ચંદન રાઠોડ હવે આ દુનિયામાં રહ્યા નથી એટલે પરિવાર પણ ભાંગી પડ્યો છે.
અંતિમ રિલમાં પણ મોત પર જ બનાવી
ચંદન રાઠોડએ પોતાના અકસ્માત પહેલા છેલ્લી પોસ્ટ પોતાના સોશિયલ પ્લેટફોર્મ પર કરી હતી, જેમા જિંદગી અને મોત બાબતે શાયરી કરી હતી. હવે આ પોસ્ટ તેમની છેલ્લી પોસ્ટ બની ગઈ છે. આ પોસ્ટમાં તેમણે કહ્યું હતું કે "જેનો ભરોસો નથી તેનું નામ જિંદગી અને જેનો સો ટકા ભરોસો છે તેનું નામ મોત" સોશિયલ મીડિયા ઉપર કોમેડી કિંગના નિધનના સમાચાર મળતા જ લાખો ફોલોઅર્સમાં પણ ભારે શોકની લાગણી જોવા મળી રહી છે.
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