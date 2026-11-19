અમદાવાદમાં ભદ્ર ફેસ્ટિવલનો રંગારંગ પ્રારંભ, તબલા અને નગારાના તાલથી મંત્રમુગ્ધ થયા શ્રોતાઓ
અમદાવાદમાં વર્લ્ડ હેરિટેજ વીકની ઉજવણીના ભાગરૂપે 19 થી 25 નવેમ્બર, 2026 દરમિયાન 12 વર્ષના લાંબા અંતરાલ બાદ ભદ્ર ફેસ્ટિવલ 2026નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે
Published : November 19, 2026 at 8:43 PM IST|
Updated : November 19, 2026 at 8:50 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં વર્લ્ડ હેરિટેજ વીક 2026 ની ઉજવણીના ભાગરૂપે 19 થી 25 નવેમ્બર, 2026 દરમિયાન 12 વર્ષના લાંબા અંતરાલ બાદ ભદ્ર ફેસ્ટિવલ 2026 નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) અને ક્રાફ્ટ ઓફ આર્ટના સહયોગથી યોજાતો આ મહોત્સવ શહેરના ઐતિહાસિક વારસા અને કલાને ઉજાગર કરે છે.
મુખ્ય સ્થળો અને સમય
સ્થળો: ભદ્ર કિલ્લો (Bhadra Fort), પ્રેમાભાઈ હોલ પરિસર, ભદ્ર ચોક અને ત્રણ દરવાજા.
શરૂઆત: 19 નવેમ્બર, 2026 (સાંજે 4:00 વાગ્યાથી શરૂઆત).
મુખ્ય આકર્ષણો અને કાર્યક્રમો
લાઇટિંગ અને પ્રોજેક્શન: ઐતિહાસિક ઇમારતો પર પ્રોજેક્શન મેપિંગ અને આકર્ષક લાઇટિંગ.
લોકકલા અને સંસ્કૃતિ: ભવાઈ, સિદ્દી ધમાલ, નાટ્ય સંગીત, પરંપરાગત સંગીત અને માતાની પછેડી આધારિત પ્રસ્તુતિઓ.
કલા અને વાર્તાકથન: ગુજરાતી વાર્તાકથન (Storytelling), ફોટોગ્રાફી, આર્ટ ઇન્સ્ટોલેશન અને વિશેષ સંગીત કાર્યક્રમો.
સંલગ્ન હેરિટેજ કાર્યક્રમો
વોટર હેરિટેજ સિરીઝ (25 નવેમ્બર): જેઠાભાઈની વાવ, અમૃતવર્ષિણી વાવ અને દાદાહરિની વાવ ખાતે સંગીત, કવિતા અને નૃત્યના કાર્યક્રમો.
વારસાનો ઉત્સવ (20 થી 22 નવેમ્બર): 'મારી પોળ, મારું અમદાવાદ, મારી વિરાસત' થીમ હેઠળ કવિ દલપતરામ ચોક પાસે હેરિટેજ વોક, કવિ સંમેલન, લાઈવ પેઇન્ટિંગ અને પરંપરાગત રમતો.
ઉસ્તાદ શુજાતખાનના સિતારે કર્યા મંત્રમુગ્ધ
ત્રણ દરવાજા ખાતે સંગીત સમારોહ: ભદ્ર ફેસ્ટિવલમાં સાંજના વિશેષ સંગીત સમારોહમાં ઉસ્તાદ ફઝલ કુરેશી (તબલાં) સાથે જ્યોર્જ બ્રૂક્સ (સેક્સોફોન), શેલ્ડન ડિસિલ્વા (બેસ), અરુણ કુમાર (ડ્રમ્સ) અને રાહુલ વાધવાની (કી બોર્ડ્સ) સંગીત રજૂ કર્યું હતું. તે બાદ ઉસ્તાદ શુજાત ખાન (સિતાર)ની રજૂઆત યોજાઇ હતી જેમાં તબલાં પર અમિત ચૌબે અને સપના અંજારિયાએ સંગત આપ્યું હતું.
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