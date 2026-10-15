ભરુચ કલેક્ટર નેત્રંગ CHCની ગંદકી જોઇ થયા નારાજ, જુઓ સ્થળ પર તબીબી સ્ટાફને કેવો ખખડાવી નાખ્યો
મંત્રીના પ્રવાસને પગલે કલેક્ટર ડૉ. નવનાથ ગવ્હાણેની આકસ્મિક મુલાકાતમાં અનેક ક્ષતિઓ સામે આવી
Published : October 15, 2026 at 2:30 PM IST
ભરૂચ: નેત્રંગ સ્થિત સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર (CHC)માં સ્વચ્છતા અને સારસંભાળના અભાવ સહિતની ક્ષતિઓ સામે આવતાં જિલ્લા કલેક્ટર ડૉ. નવનાથ ગવ્હાણે નારાજ થયા હતા. મંત્રીના નેત્રંગ પ્રવાસને ધ્યાનમાં રાખીને કલેક્ટરે આરોગ્ય કેન્દ્રની આકસ્મિક મુલાકાત લીધી હતી. આ દરમિયાન હોસ્પિટલમાં ગંદકી, ટપકતા નળ, લીનન અને વ્યવસ્થાપનને લગતી ખામીઓ જોવા મળતાં તેમણે સંબંધિત સ્ટાફને તાકીદ કરી હતી. આરોગ્ય કેન્દ્રમાં સ્વચ્છતા અને જરૂરી સુવિધાઓ યોગ્ય રીતે જાળવવા સૂચના આપવામાં આવી હતી.
ભરૂચની નેત્રંગ CHCની કામગીરી અને સુવિધાઓની સ્થિતિની સમીક્ષા કરવા કલેક્ટર ડૉ. નવનાથ ગવ્હાણેએ મુલાકાત લીધી હતી. મુલાકાત દરમિયાન હોસ્પિટલના વિવિધ વિભાગો અને આસપાસની વ્યવસ્થાનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ દરમિયાન સ્વચ્છતા અને સારસંભાળમાં ખામીઓ જોવા મળતાં કલેક્ટરે નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી.
હોસ્પિટલ જેવી જાહેર આરોગ્ય સંસ્થામાં દર્દીઓને સ્વચ્છ વાતાવરણ અને જરૂરી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ હોવી જોઈએ. જોકે, મુલાકાત દરમિયાન ગંદકી અને અવ્યવસ્થાની સ્થિતિ સામે આવતાં કલેક્ટરે જવાબદાર સ્ટાફને કામગીરી સુધારવા જણાવ્યું હતું.
આરોગ્ય કેન્દ્રમાં ટપકતા નળ અને ગંદકીની ભરમાર અંગે કલેક્ટરે ખાસ ધ્યાન દોર્યું હતું. હોસ્પિટલની નિયમિત સફાઈ, લીનનની યોગ્ય જાળવણી અને અન્ય વ્યવસ્થાઓ સુવ્યવસ્થિત રાખવા સૂચના આપવામાં આવી હતી.
દર્દીઓની સારવાર સાથે હોસ્પિટલના પરિસરમાં સ્વચ્છતા જાળવવી પણ આરોગ્ય તંત્રની મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી છે. આ બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને કલેક્ટરે સંબંધિત કર્મચારીઓને જરૂરી સુધારાત્મક પગલાં લેવા તાકીદ કરી હતી. આરોગ્ય કેન્દ્રમાં અવ્યવસ્થા અને બેદરકારી ફરી ન જોવા મળે તે માટે કામગીરીમાં સુધારો લાવવા પણ ભાર મૂક્યો હતો.
આ સમગ્ર મામલે ભરૂચ જિલ્લા કલેક્ટર ડૉ. નવનાથ ગવ્હાણેએ ETV ભારત સાથે ટેલિફોનિક વિશેષ વાતચીત કરી હતી. વાતચીત દરમિયાન તેમણે નેત્રંગ CHCની મુલાકાત વખતે સામે આવેલી નબળી સારસંભાળ અને ખામીઓ અંગે માહિતી આપી હતી.
કલેક્ટરે માત્ર નેત્રંગ જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર ભરૂચ જિલ્લામાં આરોગ્ય કચેરીઓ અને આરોગ્ય કેન્દ્રોની વ્યવસ્થા યોગ્ય રીતે જાળવવા તાકીદ કરી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. આરોગ્ય સંસ્થાઓમાં સ્વચ્છતા, સુવિધાઓ અને કામગીરીનું નિયમિત ધ્યાન રાખવામાં આવે તે જરૂરી હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું.
નેત્રંગ CHCની મુલાકાત દરમિયાન સામે આવેલી ક્ષતિઓને પગલે સ્થાનિક આરોગ્ય તંત્રની કામગીરી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત થયું છે. જાહેર આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં દર્દીઓને યોગ્ય સારવારની સાથે સ્વચ્છ અને વ્યવસ્થિત વાતાવરણ મળે તે માટે તંત્ર દ્વારા દેખરેખ રાખવી જરૂરી છે.
હવે કલેક્ટરની સૂચનાઓ બાદ નેત્રંગ CHCમાં સ્વચ્છતા અને સુવિધાઓની સ્થિતિમાં કેટલો સુધારો થાય છે તથા જિલ્લાના અન્ય આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં પણ આવી તપાસ અને સુધારાત્મક કામગીરી હાથ ધરવામાં આવે છે કે નહીં તેના પર નજર રહેશે.
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