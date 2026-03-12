ETV Bharat / state

જૂનાગઢ ગિરનાર અંબાજી મંદિરમાં માસ મદિરાની પાર્ટીનો વીડિયો વાયરલ, કલેક્ટરે તપાસના આદેશ આપ્યા

જૂનાગઢ ગિરનાર પર્વત પર આવેલા અંબાજી મંદિરમાં માસ મદિરાની પાર્ટીનો વીડિયો વાયરલ થયો હતો.

અંબાજી મંદિરમાં માસ-મદિરાની પાર્ટીનો વીડિયો વાયરલ થયા બાદ તપાસના આદેશ
અંબાજી મંદિરમાં માસ-મદિરાની પાર્ટીનો વીડિયો વાયરલ થયા બાદ તપાસના આદેશ
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 12, 2026 at 3:19 PM IST

જૂનાગઢ: ગીરનાર પર્વત પર આવેલા અંબાજી મંદિરમાં માસ-મદીરાની પાર્ટીનો વીડિયો વાયરલ થયા બાદ કલેક્ટર દ્વારા તપાસના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે. સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલા વીડિયોમાં કેટલાક લોકો મંદિરના ગર્ભગૃહમાં ભંડારાની જગ્યા પર માસ અને મદિરાની પાર્ટી કરતા હતા. જોકે, આ વીડિયો કેટલો જૂનો છે અને વીડિયોમાં દેખાતા વ્યક્તિઓ કોણ છે તેને લઇને કોઇ ચોક્કસ ખુલાસો થયો નથી.

અંબાજી મંદિરમાં માસ અને મદિરાની પાર્ટી

ગિરનાર પર્વત પર આવેલા અંબાજી મંદિરના ગર્ભ ગૃહમાં ભંડારાની જગ્યા પર માસ અને મદિરાની પાર્ટી થતી હોય તેવો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો હતો. સમગ્ર જૂનાગઢ જિલ્લા અને સનાતન ધર્મના અનુયાયીઓમાં ભારે હડકંપ મચી જવા પામ્યો છે. ધર્મ સાથે જોડાયેલી તમામ સંસ્થાઓએ વીડિયોને ખૂબ જ નિંદનીય અને અપરાધજન્ય કૃત્ય જણાવ્યું છે. વીડિયો સામે આવતા વિરોધનો માહોલ ઊભો થયો જેને કારણે જૂનાગઢ જિલ્લા કલેકટર અનિલ કુમાર રાણાવસિયા દ્વારા પ્રાંત અધિકારી ચરણસિંહ ગોહિલને તુરંત તપાસના આદેશ આપીને સમગ્ર ઘટનામાં કસુરવારો સામે પગલાં લેવાનો આદેશ કર્યો છે. હાલ તો વીડિયોમાં જે વ્યક્તિઓ દેખાઈ રહ્યા છે તે પૈકીના બીજા અન્ય મળીને કુલ 11 લોકોને ગિરનાર જવા પર કલેક્ટર દ્વારા પ્રતિબંધ ફરમાવી દેવામાં આવ્યો છે અને હાલ મંદિરમાં જે લોકો સેવા પૂજાનું કામ કરે છે તે તમામને દૂર કરી દેવામાં આવ્યા છે અને તેની જગ્યા પર જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા નીમવામાં આવેલા બે પુજારી હવે અંબાજી મંદિરમાં સેવા પૂજાનું કાર્ય કરશે.

ગિરનાર પર્વત પર અંબાજી મંદિરમાં માસ મદિરાની પાર્ટીનો વીડિયો વાયરલ થયો હતો
ગિરનાર પર્વત પર અંબાજી મંદિરમાં માસ મદિરાની પાર્ટીનો વીડિયો વાયરલ થયો હતો (ETV Bharat Gujarat)

તનસુખગીરીના નિધન બાદ મામલો વિકટ

અંબાજી મંદિરના મોટા પીરબાવા તનસુખગીરી બાપુના દેહ વિલય બાદ અંબાજી મંદિરના મહંત અને મોટા પીરબાવાને લઈને વિરોધ જોવા મળી રહ્યો છે. અંબાજી મંદિર જુના અખાડા નીચે આવતી ધાર્મિક જગ્યા છે, તનસુખગીરી બાપુને ધાર્મિક અને સાધુ સમાજ તેમજ અખાડાની પરંપરા મુજબ સમાધિ આપ્યા બાદ જે તે સમયે જૂના અખાડાના અધ્યક્ષ હરિગીરીએ પ્રેમગીરી બાપુને તનસુખ ગીરી બાપુના સમાધિ શિષ્ય બનાવીને અંબાજી મંદિરના મહંત તરીકે નિમણૂક કરી હતી. અખાડાની પરંપરા અનુસાર થયેલી નિમણૂકને જે તે સમયે તનસુખગીરી બાપુ અને તેના પરિવાર સાથે જોડાયેલા કેટલાક લોકોએ તેનો વિરોધ કર્યો હતો ત્યારથી લઈને સમગ્ર મામલો જૂનાગઢ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર નીચે આવતો હતો જેમાં હાલ મંદિરનો કારભાર મામલતદાર ચલાવી રહ્યા છે અને જે સમયે તનસુખગીરી બાપુનું નિધન થયું ત્યારબાદ જે લોકો મંદિરની સેવા પૂજા કાર્યમાં જોડાયેલા હતા તે તમામ લોકો અત્યારે મંદિરની સેવા પૂજા કરી રહ્યા હતા.

હાલ મંદિરમાં મહંત નિમવાની સરકારી કાર્યવાહી શરૂ

જૂનાગઢ જિલ્લા કલેકટર દ્વારા અંબાજી મંદિરના મહંત નીમવાને લઈને વિધિવત રીતે અખબારોમાં નિવિદા પણ આપવામાં આવી છે. કેટલાક સન્યાસી પરંપરા અને જૂના અખાડા સાથે જોડાયેલા સંતોએ અંબાજી મંદિરના મહંત બનવાને લઈને પોતાનું આવેદન પણ છે. પાછલા ત્રણ મહિનાથી અંબાજી મંદિરના મહંત નીમવાની પ્રક્રિયા કોઈ કારણોસર મંદગતિએ ચાલી રહી છે તેની વચ્ચે મંદિરના ગર્ભગૃહમાં માસ અને મદિરાની પાર્ટીનો વીડિયો સનાતન ધર્મની આસ્થાને ઠેસ પહોંચાડનારો હોવાનું પણ સામે આવી રહ્યું છે. મોટાભાગના સાધુ સંતો સમગ્ર મામલામાં હાલ તો કોઈ નિવેદન આપવા તૈયાર નથી પરંતુ આ ઘટનાને ખૂબ જ દુઃખદ અને નીંદનીય ગણાવી રહ્યા છે

જૂનાગઢ જિલ્લા કલેકટરે આપી વિગતો

જૂનાગઢ જિલ્લા કલેકટર અનિલ કુમાર રાણાવસિયાએ જણાવ્યું હતું કે, જે રીતે સોશિયલ મીડિયામાં વીડિયો વાયરલ થતા જ વીડિયોની સત્યતા અને આ પ્રકારનું અપકૃત્ય મંદિરમાં કોણે કર્યું છે, ક્યારે કર્યું છે અને કેવા ઈરાદા સાથે કર્યું છે તેને લઈને ભવનાથ મંદિરના વહીવટદાર અને પ્રાંત અધિકારી ચરણસિંહ ગોહિલને સમગ્ર મામલાની તપાસ સોંપવામાં આવી છે. તપાસમાં જે તથ્યો સામે આવશે તે તમામ તથ્યોને આધીન જે કોઈ પણ વ્યક્તિ આ ઘટનામાં સામેલ હશે તેની સામે કાયદાની રીતે પગલા ભરવામાં જિલ્લા વહીવટી તંત્ર તુરંત કાર્યવાહી કરશે .

