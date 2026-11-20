અંબાલાલ પટેલની આગાહી; ગુજરાતમાં આજથી ઠંડીનો ચમકારો વધશે, ડિસેમ્બરના અંતમાં કમોસમી વરસાદની પણ શક્યતા
રાજ્યમાં આગામી દિવસોમાં ઠંડીનું પ્રમાણ વધવાની સાથે હવામાનમાં મોટા ફેરફારો થવાની આગાહી હવામાન શાસ્ત્રી અંબાલાલ પટેલે કરી છે.
Published : November 20, 2026 at 2:09 PM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાતમાં ધીમે ધીમે ગરમી વિદાય લઈ રહી છે અને ઠંડી પોતાનો મિજાજ બતાવવાની શરૂઆત કરી રહી છે. ત્યારે રાજ્યમાં આગામી દિવસોમાં ઠંડીનું પ્રમાણ વધવાની સાથે હવામાનમાં મોટા ફેરફારો થવાની આગાહી હવામાન શાસ્ત્રી અંબાલાલ પટેલે કરી છે. તેમના જણાવ્યા અનુસાર, આજથી જ ગુજરાતમાં ઠંડીનો ચમકારો અનુભવાશે અને મહત્તમ તાપમાનમાં 2થી 3 ડિગ્રીનો ઘટાડો થવાની શક્યતા છે. બીજી તરફ, બંગાળના ઉપસાગરમાં સર્જાનારી હવામાનની સિસ્ટમ અને પશ્ચિમી વિક્ષેપના કારણે ગુજરાતના વાતાવરણ પર પણ તેની અસર જોવા મળી શકે છે.
અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, વાવાઝોડું 'અકવાન' આજે આંધ્રપ્રદેશ અને ઓડિશાના દક્ષિણ ભાગોમાં ટકરાય તેવી શક્યતા છે. આ સિસ્ટમના કારણે દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં પવનની ગતિમાં વધારો થઈ શકે છે. આગામી 25થી 28 નવેમ્બર દરમિયાન પશ્ચિમી વિક્ષેપ સક્રિય થવાની શક્યતા છે. જેના પરિણામે હિમાલયના વિસ્તારોમાં ભારે હિમવર્ષા અને કેટલાક વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ થઈ શકે છે. આ હવામાન પરિવર્તનની અસર મેદાની વિસ્તારોમાં પણ જોવા મળશે અને ઠંડા પવનો ફૂંકાવાના કારણે તાપમાનમાં ઘટાડો થઈ શકે છે.
આગામી 30 નવેમ્બર સુધી બંગાળના ઉપસાગરમાં હવામાનની હલચલ જોવા મળી શકે છે. જ્યારે 3થી 4 ડિસેમ્બર દરમિયાન બંગાળના ઉપસાગરમાં નવી સિસ્ટમ સર્જાવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. આ સિસ્ટમની અસર 13 ડિસેમ્બર સુધી જોવા મળી શકે છે. તેના કારણે ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત, કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારોમાં ઠંડા પવનો ફૂંકાઈ શકે છે. પરિણામે રાજ્યમાં ઠંડીનું જોર વધવાની સંભાવના છે.
આ ઉપરાંત, 21થી 22 ડિસેમ્બર દરમિયાન સમગ્ર ભારતમાં હવામાનમાં પલટો આવવાની શક્યતા છે. જેના કારણે કેટલાક વિસ્તારોમાં ધુમ્મસભર્યું વાતાવરણ જોવા મળી શકે છે. હિમાલયના ઊંચાઈવાળા વિસ્તારોમાં બરફની સફેદ ચાદર પથરાવાની પણ શક્યતા છે. અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ, 27 ડિસેમ્બર સુધી હિમાલયના વિસ્તારોમાં ભારે હિમવર્ષા થઈ શકે છે. સાથે જ કેટલાક વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદની સ્થિતિ પણ સર્જાઈ શકે છે.
હિમાલયના પર્વતીય વિસ્તારોમાં થનારી ભારે હિમવર્ષાની સીધી અસર ગુજરાતના વાતાવરણ પર પણ પડી શકે છે. બરફવર્ષાના કારણે ઉત્તર ભારત તરફથી ઠંડા પવનો ફૂંકાતા રાજ્યમાં ઠંડીનું પ્રમાણ નોંધપાત્ર રીતે વધી શકે છે. ખાસ કરીને 28 અને 29 ડિસેમ્બર દરમિયાન ગુજરાતમાં હાડ થીજવતી ઠંડી પડવાની શક્યતા છે. જ્યારે જાન્યુઆરી મહિનાની શરૂઆતમાં ગાત્રો થીજવી દે તેવી કડકડતી ઠંડીનો અનુભવ થઈ શકે છે.
આમ, નવેમ્બર મહિનાના અંતથી શરૂ થનારા હવામાનના ફેરફારોને પગલે ડિસેમ્બર અને જાન્યુઆરીમાં ગુજરાતમાં ઠંડીનો પ્રકોપ વધવાની શક્યતા છે. જોકે, આ તમામ આગાહીઓ સંભવિત હવામાન પરિસ્થિતિઓ પર આધારિત છે અને આગામી દિવસોમાં હવામાન વિભાગની સત્તાવાર આગાહી પર પણ નજર રહેશે.
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