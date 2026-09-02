દિલ્હી-મુંબઈ એક્સપ્રેસ હાઈવે પર દોડતી કોલસા ભરેલી ટ્રક બની આગનો ગોળો!
સદનસીબે સમગ્ર ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ નહીં. ટ્રકના ચાલકે સમયસૂચકતા દાખવીને ટ્રકમાંથી બહાર નીકળી જતા તેનો આબાદ બચાવ થયો હતો
Published : September 2, 2026 at 4:22 PM IST
વડોદરા: દિલ્હી-મુંબઈ એક્સપ્રેસ હાઈવે પર કોલસા ભરેલી ટ્રકમાં આગ લાગવાની ઘટના સામે આવી છે. ભરૂચથી વડોદરા તરફ આવી રહેલી એક ટ્રક અચાનક આગની ઝપેટમાં આવી જતા હાઈવે પર અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. ટ્રકમાં આગ લાગતા જ થોડા સમયમાં આગે વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું હતું. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ ટ્રકમાં કોલસાનો જથ્થો ભરેલો હતો. ટ્રક ભરૂચ તરફથી વડોદરા તરફ આવી રહી હતી તે દરમિયાન અચાનક આગ લાગી હતી.
આગની જ્વાળાઓ ટ્રકના ભાગોમાં પ્રસરી જતા ટ્રક ધગધગી
ઘટનાની જાણ થતાં જ કરજણ ફાયર વિભાગની ટીમને જાણ કરવામાં આવી હતી. માહિતી મળતા ફાયર વિભાગના જવાનો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા. ફાયર વિભાગની ટીમે પરિસ્થિતિનું નિરીક્ષણ કર્યા બાદ આગ પર કાબૂ મેળવવા માટે પાણીનો મારો શરૂ કર્યો હતો. કોલસાના જથ્થાને કારણે આગ વધુ ભભૂકી હોવાની શક્યતા વચ્ચે ફાયર જવાનોએ સતત પાણીનો મારો ચલાવ્યો હતો. ભારે જહેમત બાદ આગને કાબૂમાં લેવામાં સફળતા મળી હતી. આગને અન્ય વાહનો અથવા આસપાસના વિસ્તારમાં ફેલાતી અટકાવવા માટે પણ તકેદારી રાખવામાં આવી હતી. આગની ઘટનાને પગલે થોડા સમય માટે હાઈવે પર વાહનચાલકોમાં પણ ચિંતા જોવા મળી હતી. દોડતી ટ્રકમાં આગ લાગતા આગના ધુમાડા અને જ્વાળાઓ દૂરથી પણ નજરે પડતા હતા.
સદનસીબે સમગ્ર ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી. ટ્રકના ચાલકે સમયસૂચકતા દાખવીને ટ્રકમાંથી બહાર નીકળી જતા તેનો આબાદ બચાવ થયો હતો. જો આગ લાગ્યા બાદ ડ્રાઈવર સમયસર બહાર ન નીકળ્યો હોત તો પરિસ્થિતિ વધુ ગંભીર બની શકતી હતી. ફાયર વિભાગના જવાનોએ ભારે મહેનત બાદ આગ પર સંપૂર્ણ નિયંત્રણ મેળવ્યું હતું. જોકે આગ એટલી વિકરાળ હતી કે ટ્રકનો મોટો ભાગ બળીને ખાખ થઈ ગયો હતો. ટ્રકમાં ભરેલા કોલસાના જથ્થાને પણ આગની અસર થઈ હતી.
હાલ આગ લાગવાનું ચોક્કસ કારણ સામે આવ્યું નથી. આગ શોર્ટ સર્કિટ, ટેકનિકલ ખામી અથવા અન્ય કોઈ કારણસર લાગી હતી કે કેમ તે અંગે તપાસ બાદ જ સ્પષ્ટતા થઈ શકે છે.
આ ઘટનાની જાણ થતાં સંબંધિત તંત્ર દ્વારા પણ જરૂરી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. હાઈવે પર ભારે વાહનોની અવરજવર વચ્ચે આવી ઘટના સર્જાતા ફાયર વિભાગે ઝડપથી કામગીરી હાથ ધરી હતી, જેના કારણે આગને વધુ ફેલાતી અટકાવી શકાયી હતી. ઘટનામાં ટ્રક સંપૂર્ણપણે બળીને ખાખ થઈ જતા માલિકને મોટું આર્થિક નુકસાન થયું હોવાની શક્યતા છે. જોકે નુકસાનની ચોક્કસ કિંમત અંગે હાલ કોઈ સત્તાવાર માહિતી સામે આવી નથી.
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