CNGમાં ભાવ વધારો, જાણો અમદાવાદ, વડોદરા, જુનાગઢ સહિતના મહાનગરોના વાહનચાલકોએ શું કહ્યું ?
CNGમાં 4 રૂપિયા અને 45 પૈસાના ભાવ વધારાને વાહન ચાલકોએ ગેર વ્યાજબી ગણાવ્યા છે, અને સરકાર તુરંત ભાવ ઘટાડે તેવી માંગ કરી છે.
Published : October 23, 2026 at 5:10 PM IST
અમદાવાદ, વડોદરા, જુનાગઢ, સુરેન્દ્રનગરઃ રાજ્યમાંમાં CNGના ભાવમાં ફરી એકવાર વધારો થતાં ઓટો રિક્ષા અને ઓલા-ઉબર સહિતના ડ્રાઇવરો ચિંતિત બન્યા છે.અગાઉ CNGનો ભાવ પ્રતિ કિલો ₹94.02 હતો, જે વધીને હવે ₹98.47 થયો છે. એટલે કે પ્રતિ કિલો ₹4.45નો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. પહેલેથી જ મોંઘવારી, ઓછા ભાડા અને ઘટતી આવકનો સામનો કરી રહેલા વાહનચાલકો અને ડ્રાઇવરો માટે આ ભાવવધારો વધુ એક મોટો આર્થિક ફટકો સાબિત થઈ રહ્યો છે.
દિવાળીના તહેવારો નજીક આવી રહ્યા છે, ત્યારે ડ્રાઇવરોને આશા હતી કે ધંધામાં વધારો થશે અને આવક સારી થશે. પરંતુ CNGના વધેલા ભાવને કારણે હવે ગાડી ચલાવવાનો ખર્ચ વધી ગયો છે. બીજી તરફ, મુસાફરો પાસેથી પૂરતું ભાડું મળતું ન હોવાની ફરિયાદ પણ ડ્રાઇવરો કરી રહ્યા છે. પરિણામે દિવસભર ગાડી ચલાવ્યા બાદ પણ ઘરખર્ચ, રિક્ષાનું ભાડું અને અન્ય ખર્ચ કાઢવા મુશ્કેલ બની રહ્યા છે.
આવક વધતી નથી, ખર્ચ વધી રહ્યો છે
ઓલા-ઉબર સાથે જોડાયેલા ડ્રાઇવરોનું કહેવું છે કે, પહેલાંથી જ તેમને પૂરતું ભાડું મળતું નથી. મુસાફરો ઓછા ભાડામાં મુસાફરી કરવા માગે છે, જ્યારે પેટ્રોલ-ડીઝલની સાથે CNGના ભાવમાં થતો વધારો તેમના નફાને અસર કરે છે. હવે ગેસના ભાવમાં ફરી વધારો થતાં પહેલાં જેટલી આવક મેળવવા માટે વધુ કલાકો સુધી ગાડી ચલાવવી પડશે.
એક ડ્રાઇવરે જણાવ્યું હતું કે આ વર્ષે અનેક વખત CNGના ભાવમાં વધારો થયો છે. ધંધો પહેલેથી જ નબળો છે અને હવે ખર્ચ વધી રહ્યો છે. ઘરનું ગુજરાન ચલાવવા તેમજ ગાડીનો ખર્ચ કાઢવા માટે પહેલાં કરતાં બે કલાક વધારે ગાડી ચલાવવી પડશે. ડ્રાઇવરો અગાઉ હડતાળ પર પણ ઊતર્યા હતા, પરંતુ તેનો કોઈ ખાસ ફાયદો થયો નથી. દરેક મુશ્કેલીનો સામનો ડ્રાઇવરોએ જ કરવો પડે છે.
30 વર્ષથી રિક્ષા ચલાવતા ડ્રાઇવરની વ્યથા
છેલ્લાં 30 વર્ષથી અમદાવાદમાં ઓટોરિક્ષા ચલાવતા એક ડ્રાઇવરે જણાવ્યું હતું કે, જ્યારે તેમણે રિક્ષા ચલાવવાની શરૂઆત કરી હતી, ત્યારે CNGનો ભાવ પ્રતિ કિલો આશરે ₹30 હતો. હવે આ ભાવ લગભગ ₹100 સુધી પહોંચી ગયો છે. તેમના જણાવ્યા પ્રમાણે, છેલ્લા બે-ત્રણ વર્ષમાં જ CNGના ભાવમાં આશરે ₹20થી ₹25 સુધીનો વધારો થયો છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે અમદાવાદમાં મોટી સંખ્યામાં ઓટોરિક્ષાઓ ચાલે છે અને લાખો ડ્રાઇવરોની રોજીરોટી આ વ્યવસાય પર નિર્ભર છે. ગેસના ભાવમાં સતત વધારો થતાં દરેક ડ્રાઇવરના ઘરખર્ચ પર તેની અસર પડશે. તેમણે એવો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે અમદાવાદમાં ગેસનો ભાવ વધુ હોવાની સરખામણીએ હાઇવે પર તેમને અગાઉ ઓછા ભાવે ગેસ મળ્યો હતો.
રિક્ષાનું ભાડું પણ ભરવાનું અને ઘર પણ ચલાવવાનું!
ભાડે રિક્ષા ચલાવતા ડ્રાઇવરોની મુશ્કેલી વધુ ગંભીર છે. તેમને દરરોજની કમાણીમાંથી રિક્ષાનું ભાડું ચૂકવવું પડે છે. ત્યાર બાદ ગેસનો ખર્ચ, જમવાનું અને પરિવારના અન્ય ખર્ચ કાઢવાના હોય છે. CNGના ભાવમાં વધારો થતાં તેમની પાસે બચતી રકમ વધુ ઘટી રહી છે.
એક રિક્ષાચાલકે જણાવ્યું હતું કે દિવાળી પહેલાં જ મોંઘવારીનો વધુ એક માર પડ્યો છે. તેઓ દરરોજ ગેસ ભરાવે છે અને હવે ગેસનો ખર્ચ વધી ગયો છે. ગયા મહિને ડ્રાઇવરો હડતાળ પર ઊતર્યા હતા, પરંતુ તેનાથી પણ કોઈ ખાસ પરિણામ આવ્યું નથી. હવે યુનિયન સાથે ચર્ચા કરીને ફરી હડતાળ કરવી કે નહીં તે અંગે નિર્ણય લેવામાં આવશે.
શટલ રિક્ષા ચાલકોની હાલત સૌથી કફોડી
શટલ રિક્ષા ચલાવતા ડ્રાઇવરો માટે પણ પરિસ્થિતિ મુશ્કેલ બની રહી છે. તેમની કમાણી અનેક મુસાફરોને બેસાડીને અને દરેક મુસાફર પાસેથી મર્યાદિત ભાડું મેળવીને થતી હોય છે. પરંતુ મુસાફરો સાથે ભાડાને લઈને વારંવાર રકઝક થતી હોવાની ફરિયાદ તેઓ કરે છે.
એક ડ્રાઇવરે જણાવ્યું હતું કે, મુસાફરો પૂરતું ભાડું આપવા તૈયાર થતા નથી. ક્યારેક ₹10થી ₹20 માટે પણ ઝઘડો કરવો પડે છે. ગરમીમાં આખો દિવસ વાહન ચલાવ્યા બાદ થાકેલા ઘરે પહોંચીએ ત્યારે પરિવારના ખર્ચને લઈને ચિંતા સતાવે છે. પત્ની અને પરિવારના સભ્યોને ઘરખર્ચ માટે પૂરતા પૈસા ન આપી શકીએ ત્યારે ઘરમાં પણ તણાવ ઊભો થાય છે. ગાડીનું ભાડું ક્યાંથી ભરવું અને પરિવારનું ગુજરાન કેવી રીતે ચલાવવું, તેવા સવાલો સતત સતાવે છે.
ભાવવધારાથી ડ્રાઇવરોની મુશ્કેલીમાં વધારો
CNGના ભાવમાં થયેલા વધારાની સીધી અસર ઓટો રિક્ષા અને કેબચાલકોની રોજિંદી આવક પર પડી રહી છે. એક તરફ ગેસનો ખર્ચ વધી રહ્યો છે, તો બીજી તરફ મુસાફરો પાસેથી પૂરતું ભાડું મળતું ન હોવાની ફરિયાદ છે. ડ્રાઇવરો વધુ કલાકો સુધી કામ કરવા મજબૂર બની રહ્યા છે, છતાં ઘરખર્ચ અને વાહનનો ખર્ચ સરભર કરવો મુશ્કેલ બની રહ્યો છે. દિવાળીના તહેવાર પહેલાં થયેલા આ ભાવવધારાને કારણે ડ્રાઇવરોમાં નારાજગી જોવા મળી રહી છે. હવે યુનિયન દ્વારા આગળ શું નિર્ણય લેવામાં આવે છે અને ડ્રાઇવરોની મુશ્કેલીઓ અંગે કોઈ ઉકેલ આવે છે કે નહીં, તેના પર સૌની નજર રહેશે.
વડોદરાના વાહનચાલકોની વ્યથા
CNGના ભાવમાં પ્રતિ કિલો ₹4.45નો વધારો થતાં વડોદરાના રિક્ષાચાલકોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. ગેસ પુરાવવા માટે CNG પંપ પર પહોંચેલા રિક્ષાચાલકોએ ભાવવધારા સામે નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. રિક્ષાચાલકોના જણાવ્યા મુજબ, પહેલેથી જ જીવનજરૂરી ચીજવસ્તુઓના વધતા ભાવ વચ્ચે CNG મોંઘો થતાં પરિવારનું ગુજરાન ચલાવવું મુશ્કેલ બની રહ્યું છે. ભાવવધારો પાછો નહીં ખેંચાય તો ગુજરાત રાજ્ય ઓટો રિક્ષા ફેડરેશન અને ગુજરાત સારથી સંઘ સાથે મળીને રાજ્યવ્યાપી વિરોધ પ્રદર્શન કરવાની ચીમકી પણ ઉચ્ચારવામાં આવી છે.
વડોદરા શહેરમાં દિવાળીના તહેવારો પહેલાં CNG ગેસના ભાવમાં પ્રતિ કિલો ₹4.45નો વધારો થતાં રિક્ષાચાલકોમાં ભારે નારાજગી જોવા મળી રહી છે. તહેવારોના સમયે જ ગેસના ભાવ વધતાં રિક્ષાચાલકોના ખર્ચમાં વધારો થયો છે. CNG પંપ પર ગેસ ભરાવવા પહોંચેલા રિક્ષાચાલકોએ ભાવવધારા સામે આક્રોશ વ્યક્ત કરતાં જણાવ્યું હતું કે, એક તરફ જીવનજરૂરી ચીજવસ્તુઓ મોંઘી થઈ રહી છે, ત્યારે બીજી તરફ વાહન ચલાવવાનો ખર્ચ પણ સતત વધી રહ્યો છે.
રિક્ષાચાલક બિલાલભાઈ સહિત અન્ય રિક્ષાચાલકોએ ભાવવધારા સામે નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી. તેમના જણાવ્યા મુજબ, રાત્રે સામાન્ય ભાવે ગેસ મળતો હોય છે, પરંતુ સવારે ઊઠતાં જ ભાવમાં વધારો થયાની જાણ થાય છે. રિક્ષાચાલકોએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે તહેવારોમાં લોકોને રાહત આપવાને બદલે મોંઘવારીનો વધુ બોજ નાખવામાં આવી રહ્યો છે.
રિક્ષાચાલકોના જણાવ્યા મુજબ, સ્કૂલ અને ટ્યુશનની ફી, દૂધ, તેલ તથા કરિયાણા સહિતની જીવનજરૂરી ચીજવસ્તુઓના ખર્ચમાં વધારો થતાં ઘરનું બજેટ પહેલેથી જ ખોરવાઈ રહ્યું છે. આવી સ્થિતિમાં CNGના ભાવમાં પ્રતિ કિલો ₹4.45નો વધારો થતાં રોજિંદી આવકમાંથી ખર્ચ કાઢવો વધુ મુશ્કેલ બનશે. રિક્ષા ચલાવીને પરિવારનું ગુજરાન ચલાવતા લોકો માટે ગેસના ભાવમાં થતો વધારો સીધી અસર કરતો હોવાની તેમણે વાત કરી હતી.
મુસાફરો પર પણ પડી શકે છે ભાવવધારાની અસર
વડોદરાના રિક્ષાચાલકોએ જણાવ્યું હતું કે CNGના ભાવમાં વારંવાર વધારો થવાથી રિક્ષા ચલાવવાનો ખર્ચ વધી રહ્યો છે. જો ગેસના ભાવમાં આ જ રીતે વધારો થતો રહેશે તો નાછૂટકે મુસાફરો પાસેથી વધુ ભાડું લેવાની સ્થિતિ ઊભી થઈ શકે છે. તેમના મતે, હાલ પણ મીટર પ્રમાણે રિક્ષામાં મુસાફરી કરવા અંગે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે અને અનેક લોકો શટલ રિક્ષાનો વિકલ્પ પસંદ કરે છે.
આવા સંજોગોમાં રિક્ષાભાડામાં વધારો થાય તો મુસાફરો અને રિક્ષાચાલકો વચ્ચે ઘર્ષણ થવાની શક્યતા પણ રિક્ષાચાલકોએ વ્યક્ત કરી છે. એક તરફ મુસાફરોને પોસાય તેવા ભાડાની અપેક્ષા હોય છે, તો બીજી તરફ રિક્ષાચાલકોને ગેસ સહિતના ખર્ચને પહોંચી વળવાનો પડકાર રહે છે. પરિણામે CNGના ભાવમાં વધારો માત્ર રિક્ષાચાલકો પૂરતો મર્યાદિત ન રહીને સામાન્ય મુસાફરોને પણ અસર કરી શકે છે.
ભાવવધારો પાછો નહીં ખેંચાય તો આંદોલનની ચીમકી
રિક્ષાચાલકોએ CNG ગેસની કિંમતોમાં વારંવાર થતા વધારા સામે આક્ષેપ કરતાં જણાવ્યું હતું કે, બે-ચાર દિવસના અંતરે ₹2, ₹3 કે ₹5 જેટલો વધારો કરવામાં આવતો હોવાની તેમની ફરિયાદ છે. તેમના મતે, આ રીતે ભાવ વધતા રહે તો રિક્ષાચાલકોની આવક અને ખર્ચ વચ્ચે સંતુલન જાળવવું મુશ્કેલ બનશે. રિક્ષા ચાલકોએ ચીમકી ઉચ્ચારી છે કે, જો હાલનો ભાવવધારો તાત્કાલિક પાછો ખેંચવામાં નહીં આવે તો ગુજરાત રાજ્ય ઓટો રિક્ષા ફેડરેશન અને ગુજરાત સારથી સંઘ સાથે મળીને સમગ્ર રાજ્યમાં વિરોધ પ્રદર્શન અને ઉગ્ર આંદોલન કરવામાં આવશે.
જુનાગઢના વાહનચાલકોનો પ્રતિભાવ
આ તરફ જુનાગઢમાં પણ CNGના વધેલા ભાવનો લઈને લોકો અને સીએનજ વાહનચાલકોમાં નારાજગી જોવા મળી રહી છે., ભાવમાં 4 રૂપિયા અને 45 પૈસા જેટલો મોટો વધારો કરી દેવામાં આવ્યો છે. જેને લઇને જૂનાગઢના વાહનચાલકોએ CNGના વધેલા ભાવોને ગેર વ્યાજબી અને મોંઘવારી વધારનારા હોવાનું જણાવીને વધેલા ભાવ તુરંત ઘટાડવામાં આવે તેવી માંગ કરી છે. CNGના ભાવ વધતા તમામ પ્રકારની મોંઘવારીમાં પણ ખૂબ જ વધારો થશે તેવી ચિંતા પણ વાહનચાલકો વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. CNGના ઉત્પાદકો દ્વારા ગેસના ભાવમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે, એટલું જ નહીં આ ભાવ તાત્કાલિક અમલી બને તે રીતે 4 રૂપિયા અને 45 પૈસાનો અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો ભાવ વધારો કરી દેવામાં આવ્યો છે, જેને લઇને જૂનાગઢના સ્થાનિક રિક્ષા ચાલકો અને બહાર થી આવેલા પ્રવાસીઓએ પણ વધેલા બજાર ભાવોને એકદમ ગેર વ્યાજબી અને લોકો સાથે વિશ્વાસઘાત સમાન ગણાવી રહ્યા છે.
તહેવારોના સમયમાં અને તે પણ જીવન જરૂરી એવા વાહન વ્યવહાર માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા CNGના ભાવોમાં વધારો થતા તહેવારના સમયમાં અને ત્યાર પછીના દિવસોમાં પણ વધેલા ભાવોને કારણે સોનાથી લઈને તમામ જીવન જરૂરી ચીજ વસ્તુઓ શાકભાજી કઠોળમાં પણ મોંઘવારી માજા મુકે તેવી ખૂબ જ ચિંતા પણ વાહનચાલકોએ વ્યક્ત કરી છે. સરકાર તુરંત વધેલા ભાવોને પરત ખેંચાવે તેવી વાહન ચાલકો માંગ કરી રહ્યા છે.
જુનાગઢના CNG વાહન ચાલકોની વ્યથા
મહારાષ્ટ્રથી જુનાગઢ પ્રવાસે આવેલા રોશન પાટીલ અને યોગેન્દ્ર પાટીલની સાથે જૂનાગઢમાં રિક્ષા ચલાવતા શકીલ શેખ, અશ્વિન ભાભેરા અને કાંતિભાઈ નામના રિક્ષા ચાલકોએ CNGના વધેલા ભાવોને લઈને ઈટીવી ભારત સાથે વાતચીત કરી હતી, જેમાં તેમણે CNGના વધેલા ભાવને લઈને ખૂબ જ ચિંતા અને આક્રોશ સાથે તેમનો પ્રતિભાવ આપતા જણાવ્યું હતું કે, જે રીતે સતત મોંઘવારી વધી રહી છે, જેને કારણે સામાન્ય લોકોનું જીવવું મુશ્કેલ બની ગયું છે, તેમાં પણ 4 રૂપિયા અને 45 પૈસા જેટલો CNGમાં થયેલો ભાવ વધારો કોઈપણ કારણે સ્વીકાર્ય હોઈ શકે નહીં સતત વધતી મોંઘવારી તેમાં હવે CNGમાં થયેલો વધારો દરેક ચીજ વસ્તુઓના ભાવોમાં અસામાન્ય વધારો કરાવશે. જેને કારણે સામાન્ય અને ગરીબ વર્ગના લોકોનું જીવન ખૂબ જ મુશ્કેલ બનશે. જેથી સરકાર તુરંત વધેલા ભાવોને કાબુમાં કરે અને મોંઘવારી ઘટાડે તેવી માંગ કરી છે.
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં પણ CNGના વધતા ભાવ સામે નારાજગી
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં પણ CNGના ભાવમાં થયેલા ભાવ વધારે વાહનચાલકોની ચિંતા વધારી દીધી છે. વઢવાણમાં અંદાજિત 10,000થી વધુ રિક્ષાઓ દોડી રહી છે, તેના ભાડાઓ વધવાની શક્યતાઓ પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે, ત્યારે વૈશ્વિક તણાવ અને સપ્લાય ચેનમાં વિક્ષેપ કારણે પીએનજી ગેસના ભાવ વધ્યા હોવાનું અનુમાન વ્યક્ત કરવામાં આવી રહ્યું છે. મિડલ ઇસ્ટમાં ચાલી રહેલી ભૌગોલિક અને રાજકીય તણાવ પૂર્ણ સ્થિતિને કારણે વૈશ્વિક સ્તરે ગેસ સપ્લાય ચેનની માટી અસર પહોંચવા પામી છે, જેને લઈને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં કુદરતી ગેસ મોંઘો બની રહ્યો છે. જેને લઈને હવે અદાણી દ્વારા પ્રથમ તબક્કામાં સીએનજીનો પ્રતિ કિલોના ભાવમાં 4.45 રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. જેના પગલે ટેક્સી, સીએનજી રીક્ષા સહિતના વાહનોમાં મોંઘો ગેસ ભરાવવા માટે વાહનચાલકો મજબૂર બની રહ્યા છે. એક બાજુ દિવાળીનો તહેવાર નજીક આવી રહ્યો છે, ત્યારે હવે તહેવાર ટાણે જ ગેસના ભાવ વધ્યા હોવાના કારણે વાહનચાલકો દ્વારા પણ આ અંગે રોષ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે.
સીએનજી પમ્પ ઉપર ગેસ પુરાવવા માટે આવેલા અરવિંદભાઈ નામના ટેક્સી ચાલકે જણાવ્યું હતું કે, આજથી સીએનજીનો પ્રતિ કિલોના ભાવમાં 4.45 રૂપિયાનો વધારો થયો છે, જેને લઈને મોંઘો ગેસ ભરાવવા માટે મજબુર બનવું પડી રહ્યું છે, ત્યારે સરકારે આ ભાવ વધારો કર્યો છે અને અદાણી ગેસ દ્વારા પ્રથમ તબક્કામાં ભાવ વધારો લાગુ કરવામાં આવ્યો છે, ત્યારે તેની સામે ભાડાઓ યથાવત રહે છે અને નુકસાન થવાનો સમય આવ્યો છે, તહેવાર સમય જ આ પ્રકારની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું હોવાના કારણે ખોટ ખાવાનો વારો આવી રહ્યો છે.
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