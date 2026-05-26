CNGના ભાવમાં 2રૂ.નો વધારો: સુરેન્દ્રનગરના 10 હજારથી વધુ રીક્ષા ચાલકોને અસર, મુસાફરી-સ્કૂલ વર્ધીના ભાડાં વધવાનો સ્થાનિકોને ડર

CNGમાં ભાવ વધારાથી સુરેન્દ્રનગરના 10 હજારથી વધુ રિક્ષા ચાલકોને અસર
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 26, 2026 at 10:23 PM IST

સુરેન્દ્રનગર: ગુજરાત સહિત સમગ્ર દેશમાં ઇંધણના ભાવોમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. પહેલા પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ વધ્યા અને હવે સીએનજી ગેસના ભાવમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. આમ તો છેલ્લા બાર દિવસમાં ચાર વખત ભાવ વધારો કરવામાં આવ્યો છે અને હવે CNGમાં એક સાથે 2.75 સુધીનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે, જેને લઇને હવે રીક્ષા ચાલકોને તેની સીધી અસર પડી રહી છે. ત્યારે હાલ સીએનજી ગેસનો ભાવ 83 રૂપિયે પહોંચી ગયો છે.

સુરેન્દ્રનગર શહેરી વિસ્તારોમાં 10 હજારથી વધુ લોકો રીક્ષા ચલાવી પોતાનું અને પોતાના પરિવારજનોનું જીવન ધોરણ ચલાવી રહ્યા છે. જેમાં ખાસ કરી વઢવાણ-સુરેન્દ્રનગર વચ્ચે સાતથી આઠ કિલોમીટરનું અંતર છે. ત્યાં રીક્ષા ચાલકો ફેરી મારીને પોતાનું જીવન ધોરણ ચલાવતા હોય છે. ત્યારે હવે બીજી તરફ ગેસના ભાવમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે પણ રિક્ષા ભાડું યથાવત રહેવા પામ્યું છે.

સુરેન્દ્રનગરથી વઢવાણનું ભાડું ₹20 લેવામાં આવી રહ્યું છે. પરંતુ હવે તે ભાડામાં વધારો કરવા અંગેની બેઠક પરીક્ષા એસોસિયેશન દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી છે. કારણ કે છેલ્લા 12 દિવસના સમયગાળામાં ગેસના ભાવમાં ચાર વખત વધારો થયો છે. જેને લઈને પ્રત્યેક રિક્ષાચાલક ઉપર દૈનિક આર્થિક બોજ વધ્યો છે. દૈનિક ₹50નો બોજ વધ્યો હોવાનું કારણ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહ્યું છે. એવામાં હવે મોંઘવારીની અસર ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઉપર પણ વધી રહી છે. ખાસ કરીને હવે વઢવાણ-સુરેન્દ્રનગર વચ્ચે અપડાઉન કરતા લોકોને પણ વધુ પડતું ભાડું ચૂકવવું પડશે. આ અંગે હવે બેઠકો શરૂ કરવામાં આવી છે.

ગેસના ભાવમાં વધારાના બહાને હવે વિદ્યાર્થીઓને સ્કૂલ વર્ધીના ભાડાઓમાં પણ વધશે - ઘનશ્યામ પરમાર, શહેરીજન

આ અંગે સુરેન્દ્રનગરના શહેરીજન ઘનશ્યામ પરમારે જણાવ્યું કે, શાળાઓમાં હાલ વેકેશન ચાલી રહ્યું છે અને નવું શૈક્ષણિક સત્ર હજુ શરૂ થયું નથી. ત્યારે પેટ્રોલ-ડીઝલ અને હવે સીએનજી ગેસના ભાવમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. સુરેન્દ્રનગરમાં હવે સીએનજી ગેસ 83 રૂપિયે પહોંચી ગયો છે. મોટાભાગના સ્કૂલ વર્ધીમાં ચાલતા વાહનો સીએનજી હોય છે. જેમાં ઇકો કાર, રીક્ષા અને અન્ય જે વાહનો હોય છે તે સીએનજી હોય છે. હવે સીએનજીના ભાવમાં વધારાના બહાને હવે સ્કૂલ વર્ધીના વાહનો ચલાવતા વાહનચાલકો પણ વિદ્યાર્થીઓના વાલીઓ પાસેથી વધુ પૈસાની વસુલાત કરશે. જેમાં 150 થી 200 રૂપિયા સુધીનો ભાડું વધારે ચૂકવવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.

ત્યારે સીએનજી ગેસના ભાવ વધારાના કારણે સ્કૂલ વાહનોના ભાડા પણ વધવાની હાલ પૂરી શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.

