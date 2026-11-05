અમદાવાદમાં CNGના ભાવ 100ને પાર, અદાણી ગેસે 13 દિવસમાં બીજી વખત ભાવ વધાર્યા
અદાણી ગેસ દ્વારા CNGના ભાવમાં ફરી એકવાર વધારો કરવામાં આવ્યો છે.
Published : November 5, 2026 at 8:54 AM IST
અમદાવાદ: પેટ્રોલ બાદ અમદાવાદમાં CNG ગેસના ભાવે પણ સેન્ચુરી મારી છે. દિવાળીના તહેવાર પહેલા અમદાવાદીઓને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. અદાણી ગેસ દ્વારા CNGના ભાવમાં ફરી એકવાર વધારો કરવામાં આવ્યો છે. નવા ભાવ વધારા બાદ અમદાવાદમાં CNG ગેસના ભાવ 100 રૂપિયાને પાર પહોંચી ગયા છે. ગુરુવારે સવારે જ અદાણી ગેસ દ્વારા CNGમાં 2.30 રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. જે બાદ ભાવ 98.47 રૂપિયાથી વધીને 100.77 રૂપિયા પ્રતિ કિલો થઈ ગયો છે. અમદાવાદ પેટ્રોલ પંપ ઓનર્સ એસોસિએશનના પ્રમુખ અરવિંદ ઠક્કરે આ ભાવ વધારા અંગે પુષ્ટિ કરી હતી.
અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધની અસરના પરિણામે વૈશ્વિક ધોરણે સપ્લાય ચેનને મોટી અસર થઈ છે. જેના પરિણામ પહેલાથી જ મોંઘા ક્રૂડના કારણે પેટ્રોલના ભાવ અમદાવાદમાં 100 રૂપિયાને પાર થઈ ગયા છે. ત્યારે હવે CNG ગેસની કિંમત પણ વધી છે. છેલ્લા 6 મહિનામાં અદાણી ગેસ દ્વારા CNGના કિંમતોમાં આ ચોથી વખત ભાવ વધારો કરવામાં આવ્યો છે. તો ગુજરાત ગેસ અને વડોદરા ગેસ લિમિટેડ દ્વારા પણ આ પહેલા CNGના ભાવમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. ખાસ છે કે, CNG ગેસના ભાવ વધતા અમદાવાદમાં રીક્ષાના ભાડામાં વધારો થઈ શકે છે, જેની અસર હજારો મુસાફરોને થશે.
છેલ્લા 6 મહિનામાં અદાણી CNGના ભાવમાં કેટલો વધારો કરાયો
- 5 નવેમ્બર 2026: પ્રતિ કિલો ₹2.30નો વધારો
- 23 ઓક્ટોબર 2026: પ્રતિ કિલો ₹4.45નો વધારો
- 1 ઓગસ્ટ 2026: પ્રતિ કિલો ₹4નો વધારો
- 19 જુલાઈ 2026: પ્રતિ કિલો ₹2નો વધારો