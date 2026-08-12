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વાઇબ્રન્ટ સમિટને લઈ મુખ્યમંત્રીનું પ્રતિનિધિમંડળ અમેરિકા-કેનેડા જશે, કેબિનેટમાં અન્ય મહત્વના નિર્ણયો

રાજ્યભરમાં ૭૭મા વન મહોત્સવની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવશે.

મંત્રી જીતુભાઈ વાઘાણી
મંત્રી જીતુભાઈ વાઘાણી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 12, 2026 at 7:23 PM IST

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ગાંધીનગર: ગુજરાત રાજ્યમાં આગામી સમયમાં વાઇબ્રન્ટ સમિટનું આયોજન કરવામાં આવશે. આને લઈને મુખ્યમંત્રી સહિતનું ડેલીગેશન અમેરિકા અને કેનેડા જશે. કેબિનેટ બેઠકમાં થયેલી ચર્ચા અંગે સરકારના મંત્રી જીતુભાઈ વાઘાણીએ જણાવ્યું હતું કે, આ બાબતને કેબિનેટ બેઠકમાં રજૂ કરવામાં આવી હતી ત્યારે તમામ મંત્રીઓએ અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ-૨૦૨૭ માટે વૈશ્વિક ઉદ્યોગકારો, રોકાણકારો અને ટેકનોલોજી લીડર્સને આવકારવામાં આવશે. આગામી ૧૭થી ૨૪ ઓગસ્ટ દરમિયાન મુખ્યમંત્રીના નેતૃત્વ હેઠળ ઉચ્ચસ્તરીય પ્રતિનિધિમંડળ અમેરિકા અને કેનેડાની મુલાકાતે જશે.

રાજ્યભરમાં ૭૭મા વન મહોત્સવની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવશે. ઉજવણીના પ્રથમ ચરણ અંતર્ગત આગામી ૧૫થી ૩૧ ઓગસ્ટ-૨૦૨૬ દરમિયાન જિલ્લા અને મહાનગરપાલિકા કક્ષાએ કુલ ૫૧ સ્થળો પર વન મહોત્સવ યોજાશે, જેમાં મંત્રીમંડળના સભ્યો અને જનપ્રતિનિધિઓ ઉપસ્થિત રહેશે.

રાજ્યના જળાશયોમાં પાણીના સંગ્રહ અને સ્થિતિ અંગે કેબિનેટમાં સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી. સરદાર સરોવર - નર્મદા ડેમ હાલ ૮૪% ભરાયેલો છે અને તેમાં ૨.૮૦ લાખ MCFT પાણીનો સંગ્રહ થયો છે. જ્યારે રાજ્યના અન્ય ૨૦૬ જળાશયો ૬૪% ભરાયેલા છે, જેમાં ૩.૫૭ લાખ MCFT પાણીનો સંગ્રહ થયો છે. રાજ્યના ૨૬ ડેમ ૧૦૦% અને ૩૧ ડેમ ૭૦%થી ૧૦૦% ભરાયેલા હોવાથી પીવાના અને સિંચાઈના પાણીની સ્થિતિ સુદૃઢ છે તેમજ પૂર નિયંત્રણ માટે સતત મોનિટરિંગ ચાલુ છે.

અંગદાન ક્ષેત્રે ગુજરાતને મળેલા ત્રણ પ્રતિષ્ઠિત રાષ્ટ્રીય એવોર્ડ બદલ આરોગ્ય વિભાગને અભિનંદન આપવામાં આવ્યા છે. ૧૬મા ‘ઇન્ડિયન નેશનલ ઓર્ગન ડોનેશન ડે’ સમારોહમાં નવી દિલ્હી ખાતે ગુજરાતની IKDRC તથા અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલ અને નવી સિવિલ હોસ્પિટલ (સુરત)ને અંગદાન અને પ્રત્યારોપણ ક્ષેત્રે શ્રેષ્ઠ કામગીરી કરવા બદલ રાષ્ટ્રીય સ્તરના એવોર્ડ્સ પ્રાપ્ત થયા છે.

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