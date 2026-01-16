ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના 156.01 કરોડના કામોનું CMના હસ્તે લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત: દિવ્યાંગોને સહાય કાર્યક્રમ પણ યોજાશે
ભાવનગર શહેરમાં રાજ્યના મુખ્યપ્રધાન ભુપેન્દ્રભાઈ પટેલના હસ્તે કેટલાક કામોનું ખાતમુહૂર્ત અને લોકાર્પણ કરવામાં આવનાર છે.
Published : January 16, 2026 at 10:25 AM IST
ભાવનગર: ભાવનગર શહેરમાં બપોરના સમયે રાજ્યના મુખ્યપ્રધાન ભાવનગરમાં હાજર રહેવાના છે. મહાનગરપાલિકાના કરોડોના કામોના લોકાર્પણ અને ખાતમુહુર્ત મુખ્યપ્રધાનના હસ્તે થશે. 1 હજાર કરતા વધુ દિવ્યાંગોને સાધન સહાય આપવામાં આવશે.
ભાવનગર શહેરમાં રાજ્યના મુખ્યપ્રધાન ભુપેન્દ્રભાઈ પટેલના હસ્તે કેટલાક કામોનું ખાતમુહૂર્ત અને લોકાર્પણ કરવામાં આવનાર છે. શહેરમાં બપોરના સમયે ઝવેરચંદ મેઘાણી ઓડિટોરિયમ હોલમાં મહાનગરપાલિકાના કાર્યક્રમો અને ત્યારબાદ જવાહર મેદાનમાં દિવ્યાંગોને સાધન સહાય કાર્યક્રમનું આયોજન કરાયું છે. આમ આજે રાજ્યના મુખ્યપ્રધાન ભાવનગર મેહમાન પદે રહેશે.
દિવ્યાંગોને સાધન સહાય કાર્યક્રમનું આયોજન:
ભાવનગર શહેરના જવાહર મેદાન ખાતે સામાજિક અધિકારીતા શિબિર ભારત સરકારની એડીપ યોજના તેમજ જેટકો અને પીજીવીસીએલના કાર્યક્રમ અંતર્ગત નિશુલ્ક દિવ્યાંગ સાધન સહાય વિતરણ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે રાજ્યના મુખ્યપ્રધાન ભુપેન્દ્રભાઈ પટેલ ઉપસ્થિત રહેનાર છે. જેમાં આશરે 1000 થી વધારે દિવ્યાંગોને સાધન સહાય આપવામાં આવશે.
મહાનગરપાલિકાના 156.01 કરોડના કામો:
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના 156.01 કરોડના ખાતમુહર્ત અને લોકાર્પણ કાર્યક્રમોનું આયોજન ઝવેરચંદ મેઘાણી ઓડિટોરિયમ હોલમાં કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં બપોરના 2.30 કલાકે રાજ્યના મુખ્યપ્રધાન ભુપેન્દ્રભાઈ પટેલ ઉપસ્થિત રહેશે. આ કાર્યક્રમમાં ત્રણ લોકાર્પણના કામો અને 20 ખાતમુહૂર્તના કામોનો સમાવેશ કરાયેલો છે. જેમાં પીવાના પાણીની સુવિધામાં સુધારા માટે નવા ESR અને સંપ 9.7 કરોડના ખર્ચે તેમજ પાણીના નેટવર્કના 2.53 કરોડના કામનો સમાવેશ કરાયો છે.
ટ્રાફિક પરિવહન સુવિધાના કામો:
રાજ્યના મુખ્યપ્રધાનના હસ્તે ટ્રાફિક અને પરિવહન સુવિધાને પગલે ફોરલેન પેવર રોડ સહિતના 7.49 કરોડના કામ, રેલવે અંડર બ્રિજ કુંભારવાડા સર્કલથી આરટીઓ તરફ આવવાના માર્ગ ઉપર રેલવે ફાટક પાસેનો 22.74 કરોડના ખર્ચે તેમજ 18 મીટર PQC રોડ 22.15 કરોડના ખર્ચે, રોડ રીકાર્પેટીંગના કાળાનાળાથી નિલમબાગ સુધીના 2.26 કરોડનું કામ તેમજ પર્યાવરણ અને સ્વચ્છતા માટે વેસ્ટ પ્રોસેસિંગ પ્લાન્ટ 50 ટીપીડી કેપેસિટીનો 18.36 કરોડનો. આ સાથે ભાવનગરમાં ભાવનગર ક્લબ કોમ્યુનિટી હોલ તથા ફૂડ પાર્ક, ફલાય ઓવર નીચે કડિયા નાકુ અને સ્પોર્ટ્સ એરીયા બનાવવાના કામોનો સમાવેશ કરાયો છે. આમ 156.01 કરોડના કામોનો સમાવેશ કરાયો છે.
