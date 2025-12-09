ગુરુવારે બનાસકાંઠાની મુલાકાતે CM પટેલ, રૂ. 1000 કરોડથી વધુના વિકાસકાર્યોની ભેટ આપશે
આગામી 11 ડિસેમ્બરના રોજ CM ભુપેન્દ્ર પટેલ બનાસકાંઠામાં 22 થી વધુ વિકાસકાર્યનું ખાતમુહૂર્ત તેમજ લોકાર્પણ કરશે.
Published : December 9, 2025 at 10:44 AM IST
બનાસકાંઠા : મુખ્યમંત્રી પટેલ બનાસકાંઠા જિલ્લાને રૂ. 1000 કરોડથી વધુના વિકાસ કાર્યોની ભેટ આપશે. આગામી 11 ડિસેમ્બરના રોજ મુખ્યમંત્રી બનાસકાંઠાની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે, તેઓ 22 થી વધુ વિકાસકાર્યનું ખાતમુહૂર્ત તેમજ લોકાર્પણ કરશે. જે બાદ એરોમા સર્કલ પાલનપુર ખાતે થતી ટ્રાફિકની સમસ્યા હવે ભૂતકાળ બનશે.
બનાસકાંઠાની મુલાકાતે CM પટેલ : મુખ્યમંત્રીના સમગ્ર કાર્યક્રમના સુચારુ આયોજનને લઈને જિલ્લા કલેકટર મિહિર પટેલના અધ્યક્ષસ્થાને બેઠક યોજાઈ હતી. મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્રભાઈ પટેલ આગામી 11 ડિસેમ્બર ૨૦૨૫ના રોજ બનાસકાંઠા જિલ્લાને રૂ. 1000 કરોડથી વધુની રકમના વિવિધ વિકાસકાર્યોની ભેટ આપનાર છે. મુખ્યમંત્રી બનાસકાંઠાના સાતથી વધુ વિકાસકાર્યોનું લોકાર્પણ તેમજ પંદરથી વધુ વિકાસ કામોનું ખાતમુહૂર્ત કરશે.
સરકારી કુમાર છાત્રાલયનું લોકાર્પણ : મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્રભાઈ પટેલના હસ્તે ઉમરદશી નદી ઉપર છ માર્ગીય રસ્તાને અનુરૂપ નવીન ચાર માર્ગીય પુલનું, ગઠામણ જંકશન ઉપર વીયુપીના કામનું, PHC મડાણા (ગઢ), PHC વેડંચા, પાલનપુર ખાતે અનુસૂચિત જાતિના વિદ્યાર્થીઓ માટે આધુનિક સુવિધાસભર સરકારી કુમાર છાત્રાલયનું, કીડોતર પ્રાથમિક શાળા અને સેજલપુરા પ્રાથમિક શાળાના 22 નવીન વર્ગખંડોનું લોકાર્પણ કરાશે.
ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના મહત્વપૂર્ણ કાર્યોનું ખાતમુહૂર્ત
ખાસ કરીને ટ્રાફિક સમસ્યાના નિવારણ માટે મુખ્યમંત્રીના હસ્તે પાલનપુર બાયપાસ રોડ, બાયપાસ ઓન પાલનપુર સીટી ફોર અમદાવાદ ટુ ડીસા એન્ડ ડીસા ટુ આબુરોડ (ફોર લેન) રસ્તાને અનુરૂપ નવિન ચાર માર્ગીય પુલનું કામ, પાટણ-ડીસા માર્ગનો વિસ્તરણ તથા મજબૂતીકરણ, રેલવે લાઇન પર R.O.B.નું નિર્માણ, પાલનપુર નજીક ઉમરદશી નદી પર 4-લેન પુલનું બાંધકામ અને DFCC રૂટ પર નવા R.O.Bનું નિર્માણ સહિતના ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના મહત્વપૂર્ણ કાર્યોના ખાતમુહૂર્ત થશે.
આ સાથે ડીસામાં વિવિધ સરકારી કચેરીઓના કેમ્પસ ડેવલપમેન્ટ, વિરુણા બસ સ્ટેશનથી દેવપુરી બાઈ મંદિર રોડ, તેમજ એટા થી ગોલા રોડના વિકાસ કાર્યો, પાલનપુરમાં જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવનનું નવું બિલ્ડિંગ, કન્યાઓ માટે 250 ક્ષમતા ધરાવતી આદર્શ નિવાસી શાળા-છાત્રાલય, સમૌ મોટા, રામપુરા મોટા અને જૂના ડીસા ખાતે PHC ના નવા બાંધકામ તેમજ પાલનપુર સ્ટ્રોમ વોટર પ્રોજેક્ટ કાર્યોના ખાતમુહૂર્ત કરશે.
પાલનપુર ગ્રીનફીલ્ડ બાયપાસનું ખાતમુર્હુત
પાલનપુર એરોમા સર્કલ ખાતે થતી ટ્રાફિક સમસ્યા હવે ભૂતકાળ બનશે તો નવાઈ નહીં. કારણ કે મુખ્યમંત્રીના હસ્તે પાલનપુર ગ્રીનફીલ્ડ બાયપાસનું ખાતમુર્હુત થયા બાદ બાયપાસ રોડ બનાવવાની કામગીરી ટૂંક સમયમાં શરૂ થનાર છે. સરકાર દ્વારા કુલ 562 કરોડના ખર્ચે ત્રણ ભાગમાં આ ગ્રીનફીલ્ડ બાયપાસ બનાવવાની કામગીરી કરવામાં આવનાર છે. બનાસકાંઠાના નાગરિકોની વર્ષો જૂની ટ્રાફિક સમસ્યાની રજૂઆતને પગલે મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલે કામગીરી ઝડપથી પૂર્ણ કરવા દિશા નિર્દેશ આપ્યા હતા. જેના પગલે જમીન સંપાદન થયા બાદ હવે ખાતમુહૂર્ત કરાશે.
એરોમા સર્કલની ટ્રાફિક સમસ્યા ભૂતકાળ બનશે
વર્તમાન પાલનપુર શહેરમાંથી અમદાવાદ, દિલ્હી, રાજસ્થાન, કંડલા તરફ જતા વાહન વ્યવહાર શહેરના એરોમા સર્કલથી પસાર થાય છે. દિન પ્રતિદિન વધી રહેલા વાહન વ્યવહારના લીધે પાલનપુર શહેરના એરોમા સર્કલ પર ભારે ટ્રાફિક સમસ્યા સર્જાય છે. હાલમાં પાલનપુર શહેરના એરોમા સર્કલથી અંદાજીત 6600 જેટલા મોટા વાહનો સાથે કુલ 29,500 જેટલા વાહનો પસાર થાય છે.
જમીન સંપાદનની કામગીરી પૂર્ણ : પાલનપુર બાયપાસની કામગીરી માટે કુલ 14 ગામની 157.81 હે.જમીન સંપાદનની કામગીરી પૂર્ણ કરાઈ છે. આ ગ્રીનફીલ્ડ બાયપાસ રોડ આબુ રોડ પર આવેલ સોનગઢ ગામથી શરૂ થઈ ચડોતર ગામ પાસેથી પસાર થઈ જગાણા ગામ પાસે અમદાવાદ હાઈવે સાથે કનેક્ટ કરાશે. સદર ગ્રીનફીલ્ડ બાયપાસ રોડની કામગીરી કુલ ત્રણ ભાગમાં કરાશે જેની કુલ લંબાઈ 24.5 કિલોમીટર રહેશે.
મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ પાલનપુર રામલીલા મેદાન સ્થિત સશક્ત નારી મેળાની મુલાકાત લેશે, અને પાલનપુર ટાઉનહોલ ખાતે તેમની અધ્યક્ષતામાં કાર્યક્રમ યોજાશે. મુખ્યમંત્રીના સમગ્ર કાર્યક્રમના સુચારુ આયોજનને લઈને જિલ્લા કલેકટર મિહિર પટેલના અધ્યક્ષસ્થાને કલેકટર કચેરી પાલનપુર ખાતે સંબંધિત અધિકારીઓ સાથે બેઠક યોજાઈ હતી.
