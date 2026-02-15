ETV Bharat / state

મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે મહાશિવરાત્રિએ સોમનાથ દાદાની પૂજા કરીને શીશ ઝુકાવ્યું

સૌપ્રથમ સોમનાથ મંદિરના પંડિતોએ વૈદિક મંત્રોચ્ચાર સાથે મુખ્યમંત્રીનું મંદિર પ્રાંગણમાં આગમન વખતે સ્વાગત કર્યું હતું.

મુખ્યમંત્રીએ સોમનાથ દાદાના દર્શન કર્યા
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 15, 2026 at 10:43 PM IST

ગીર સોમનાથ: મહાશિવરાત્રિના પાવન અવસરે બારમા જ્યોતિર્લિંગમાંના પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથ મહાદેવના ચરણોમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ભક્તિભાવપૂર્વક શીશ ઝૂકાવી પૂજન-અર્ચન કર્યા. ભક્તિ, ભવ્યતા અને દિવ્યતાના અનોખા માહોલ વચ્ચે મુખ્યમંત્રી એ ભગવાન સોમનાથના દર્શન કરી રાજ્ય અને દેશની સુખાકારી માટે પ્રાર્થના અર્પી.

મુખ્યમંત્રીએ સોમનાથ દાદાના દર્શન કર્યા

સૌપ્રથમ સોમનાથ મંદિરના પંડિતોએ વૈદિક મંત્રોચ્ચાર સાથે મુખ્યમંત્રીનું મંદિર પ્રાંગણમાં આગમન વખતે સ્વાગત કર્યું હતું. મંત્રોના ગુંજારવ વચ્ચે મુખ્યમંત્રી એ દેવાધિદેવ મહાદેવ સમક્ષ ગંગાજળથી જળાભિષેક કરી વિધિવત પૂજા-અર્ચના કરી હતી. મંદિર પરિસરમાં ભક્તિમય વાતાવરણ છવાયું હતું અને હર હર મહાદેવના નાદ સાથે સમગ્ર ધામ ગુંજી ઉઠ્યું.

મુખ્યમંત્રીએ સોમનાથ દાદાના દર્શન કર્યા

મુખ્યમંત્રી એ ભગવાન ભોળાનાથ સમક્ષ પ્રાર્થના કરતાં રાજ્યના તમામ નાગરિકોના આરોગ્ય, સુખ-સમૃદ્ધિ અને કલ્યાણ માટે આશીર્વાદ માગ્યા. મહાશિવરાત્રિના પર્વે સોમનાથ ધામે મોટી સંખ્યામાં ઉમટેલા શ્રદ્ધાળુઓ વચ્ચે મુખ્યમંત્રી ની ઉપસ્થિતિએ વિશેષ આકર્ષણ સર્જ્યું.

મુખ્યમંત્રીએ સોમનાથ દાદાના દર્શન કર્યા

મંદિર પરિસરમાં સોમનાથ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીગણ દ્વારા મુખ્યમંત્રીનું બૂકે અર્પણ કરીને સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે વેરાવળ-પાટણ સંયુક્ત નગરપાલિકા પ્રમુખ પલ્લવીબહેન જાની, કલેક્ટર એન.વી. ઉપાધ્યાય, જિલ્લા વિકાસ અધિકારી સ્નેહલ ભાપકર, જિલ્લા પોલીસ વડા જયદીપસિંહ જાડેજા, સોમનાથ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટી જે.ડી. પરમાર સહિત ગીર-સોમનાથ જિલ્લાના વહીવટી તંત્રના અધિકારીઓ અને ટ્રસ્ટના આગેવાનો હાજર રહ્યા હતા.

