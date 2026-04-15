આજે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ મહેસાણામાં ગજવશે જનસભા, આંતરિક વિખવાદ પર ઋષિકેશ પટેલે આપ્યો જવાબ; વિપક્ષ પર લગાવ્યો આરોપ

મહેસાણા જિલ્લામાં ભાજપ દ્વારા જોરશોરથી પ્રચાર અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ મહેસાણામાં જનસભા સંબોધશે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 15, 2026 at 7:52 AM IST

મહેસાણા: ગુજરાતમાં આગામી સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓને લઈને રાજકીય માહોલ ગરમાયો છે, ત્યારે મહેસાણા જિલ્લામાં ભાજપ દ્વારા જોરશોરથી પ્રચાર અભિયાન શરૂ કરી દેવામાં આવ્યું છે. મહેસાણા જિલ્લાના પ્રભારી અને રાજ્યના કેબિનેટ મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા મહેસાણાના વિકાસ અને આગામી ચૂંટણી લક્ષી વ્યૂહરચના અંગે મહત્વની વિગતો શેર કરી હતી.

નગરપાલિકાથી મહાનગરપાલિકા સુધીની સફર

મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, મહેસાણા માટે આ એક ઐતિહાસિક ક્ષણ છે. મહેસાણાને પ્રથમ વખત નગરપાલિકામાંથી મહાનગરપાલિકાનો દરજ્જો મળ્યો છે. આ નવા કલેવર સાથે મહેસાણા હવે વિકાસના નવા આયામો સર કરશે. મહાનગરપાલિકા બનવાથી શહેરના વિસ્તારમાં વધારો થયો છે અને તેની સાથે જ આધુનિક સુવિધાઓ, માળખાગત સુવિધાઓ અને મોટા પ્રોજેક્ટ્સ માટેના દ્વાર ખૂલ્યા છે. તેમણે ઉમેર્યું કે, સરકારના વિઝન સાથે મહેસાણા એક મોડેલ સિટી તરીકે ઉભરી આવશે.

ચૂંટણી પ્રચારને વેગ આપવા માટે આજે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ મહેસાણાની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે. મંત્રીએ કાર્યક્રમની વિગતો આપતા જણાવ્યું કે:

  • સાંજે 4:00 કલાકે: લીંચ મુકામે મુખ્યમંત્રી એક જંગી જાહેર સભાને સંબોધશે.
  • સાંજે 7:00 કલાકે: મહેસાણાના પ્રબુદ્ધ નાગરિકો સાથે સંવાદ કરી સરકારના વિઝનને રજૂ કરશે.
  • રાત્રે 8:00 કલાકે: શહેરના સમર્પણ ચોક, ધોબી ઘાટ ખાતે વિશાળ જનસભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

ચૂંટણીના આંકડા અને ભાજપનો આત્મવિશ્વાસ

મહેસાણા જિલ્લામાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં બેઠકોનું ગણિત રજૂ કરતા ઋષિકેશ પટેલે જણાવ્યું કે, જિલ્લા પંચાયતની 42 બેઠકો, તાલુકા પંચાયતની 212 બેઠકો અને નગરપાલિકાની 160 બેઠકો પર ભાજપ મજબૂતીથી લડી રહ્યું છે. ખાસ નોંધનીય બાબત એ છે કે, ચૂંટણીના પરિણામો આવે તે પહેલા જ ભાજપે 62 જેટલી બેઠકો પર બિનહરીફ વિજય મેળવી લીધો છે, જે ભાજપની લોકપ્રિયતા અને કાર્યકરોની મહેનતનો પુરાવો છે. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે 28મી તારીખે જ્યારે મતગણતરી થશે ત્યારે તમામ બેઠકો પર કમળ ખીલશે.

વિરોધ અને આંતરિક વિખવાદ પર પ્રહાર

પત્રકારો દ્વારા પૂછવામાં આવેલા આંતરિક વિખવાદ અને ખેડૂતોના વિરોધ અંગેના પ્રશ્નોના જવાબમાં મંત્રીએ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે ભાજપમાં કોઈ આંતરિક વિખવાદ નથી. ટિકિટ માંગવી એ સૌનો અધિકાર છે, પરંતુ અંતે તો સૌ 'ભારત માતા કી જય' ના નારા સાથે પક્ષ માટે જ કામ કરે છે. ખેડૂતો દ્વારા ચૂંટણી બહિષ્કારની વાતોને નકારતા તેમણે કહ્યું કે, ક્યાંક સ્થાનિક પ્રશ્નો હોઈ શકે છે જેની રજૂઆત થઈ હોય, પરંતુ ખેડૂતો કે જનતા ભાજપની વિરુદ્ધમાં નથી.

વિકાસનો મંત્ર: સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ

ઋષિકેશ પટેલે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના 'સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, સૌનો વિશ્વાસ અને સૌનો પ્રયાસ' ના મંત્રને દોહરાવતા કહ્યું કે, ભાજપ સરકાર 'ઈઝ ઓફ ડુઈંગ બિઝનેસ' અને 'ઈઝ ઓફ લિવિંગ' પર ભાર મૂકી રહી છે. મહેસાણામાં છેલ્લા વર્ષોમાં વિકાસના કામો માટે કરોડો રૂપિયાની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી છે, જેનાથી છેવાડાના ગામડાઓ સુધી સુવિધાઓ પહોંચી છે. આગામી સમયમાં મહાનગરપાલિકાના માધ્યમથી મહેસાણાને વધુ ગતિશીલ બનાવવાની નેમ તેમણે વ્યક્ત કરી હતી.

આમ, મહેસાણામાં મહાનગરપાલિકાની પ્રથમ ચૂંટણીને લઈને ભાજપ પૂરા જોશમાં છે અને મંત્રી ઋષિકેશ પટેલના નિવેદનથી સ્પષ્ટ થાય છે કે પક્ષ વિકાસના એજન્ડા પર આ ચૂંટણી જીતવા માટે મક્કમ છે.

