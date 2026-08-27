અમેરિકા-કેનેડાની યાત્રા પૂર્ણ કરી ગુજરાત પરત ફર્યા CM ભૂપેન્દ્ર પટેલ, કહ્યું "ગુજરાતમાં ઘણું સારું રોકાણ આવશે."
મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે, "અમે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના વૈશ્વિક સંબંધો અને જનતાના તેમના પરના વિશ્વાસના કારણે, રોકાણકારો વિવિધ ક્ષેત્રોમાં વધુ રોકાણ કરવા આતુર છે."
Published : August 27, 2026 at 10:17 AM IST
અમદાવાદ: મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અમેરિકા અને કેનેડાની સફળ મુલાકાત બાદ સ્વદેશ પરત ફર્યા છે. ત્યારે અમદાવાદ એરપોર્ટ પર તેમનું આગમન થતાં સીએમ ભુપેન્દ્ર પટેલનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી સહિત સરકારના અન્ય અધિકારીઓ પદાધિકારીઓ અને પાર્ટીના અન્ય નેતાઓ દ્વારા એરપોર્ટ પર મુખ્યમંત્રીનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું.
આ તકે, મીડિયા સાથે વાત કરતા, મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે જણાવ્યું કે રાજ્ય સરકારનો ધ્યેય ગુજરાતમાં વધુ વૈશ્વિક રોકાણ આકર્ષવાનો છે. મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે, "આ મુલાકાત દરમિયાન, અમે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના વૈશ્વિક સંબંધો અને જનતાના તેમના પરના વિશ્વાસની અસર જોઈ છે. જનતાના વડા પ્રધાનમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસને કારણે, રોકાણકારો વિવિધ ક્ષેત્રોમાં વધુ રોકાણ કરવા આતુર છે."
Landed in Ahmedabad after concluding a highly productive and successful official tour of the USA and Canada.— Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) August 27, 2026
Across San Francisco, Washington D.C., New York, and Toronto, witnessed tremendous global goodwill and unwavering confidence in the visionary leadership of Hon'ble Prime… pic.twitter.com/IHE4wm7uP0
તેમણે જણાવ્યું કે પ્રતિનિધિમંડળનો ધ્યેય એ સુનિશ્ચિત કરવાનો હતો કે ભારતમાં આવનારું રોકાણ ગુજરાતમાં આવે. સેમિકન્ડક્ટર, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, ડેટા સેન્ટર્સ અને મેન્યુફેક્ચરિંગ જેવા ક્ષેત્રોમાં મોટી કંપનીઓ અને રોકાણકારો તેમજ ગિફ્ટ સિટી માટે અગ્રણી નાણાકીય કંપનીઓ સાથેની બેઠકોને પ્રોત્સાહક પ્રતિસાદ મળ્યો.
મુખ્યમંત્રીએ વધુમાં કહ્યું, "ઘણી કંપનીઓ ગુજરાતમાં રોકાણ કરવા માટે ઉત્સાહિત છે." અમેરિકા અને કેનેડાની મુલાકાત ફાયદાકારક સાબિત થશે તેવો વિશ્વાસ વ્યક્ત કરતાં ભૂપેન્દ્ર પટેલે જણાવ્યું હતું કે, "ગુજરાતમાં ઘણું સારું રોકાણ આવશે."
મુલાકાત દરમિયાન, રોકાણ, સહયોગ અને ભાગીદારીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીની પ્રેરણા અને માર્ગદર્શન હેઠળ 10-12 જાન્યુઆરી, 2027 દરમિયાન યોજાનારી 11મી વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટમાં ભાગ લેવા માટે વૈશ્વિક રોકાણકારો અને ઇનોવેટર્સને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું.
પ્રધામંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના માર્ગદર્શન હેઠળ, મુખ્યમંત્રી અને મુખ્ય સચિવના નેતૃત્વમાં ગુજરાત સરકારના ઉચ્ચ સ્તરીય પ્રતિનિધિમંડળે આગામી વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ 2027ને પ્રોત્સાહન આપવા માટે અમેરિકા અને કેનેડાની મુલાકાત સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરી. મુલાકાત દરમિયાન, પ્રતિનિધિમંડળે સાન ફ્રાન્સિસ્કો, વોશિંગ્ટન, ડી.સી. અને ન્યુ યોર્કમાં રોકાણકારો, ટેકનોલોજી નેતાઓ, યુવા ઉદ્યોગસાહસિકો, ઇનોવેટર્સ અને ગુજરાતી સમુદાયના સભ્યો સાથે બેઠકો યોજી હતી.
પ્રતિનિધિમંડળમાં મુખ્ય સચિવ એમ.કે. દાસ, શ્રી ટી. નટરાજન, અધિક મુખ્ય સચિવ, નાણાં વિભાગ; ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગના અધિક મુખ્ય સચિવ મમતા વર્મા, મુખ્યમંત્રીના અગ્ર સચિવ સંજીવ કુમાર અને મુખ્યમંત્રીના અગ્ર મુખ્ય સચિવ ડૉ.વિક્રાંત પાંડે. આ વિદેશ પ્રવાસમાં ગુજરાતના ઔદ્યોગિક અને વ્યાપારી સમુદાયનું પ્રતિનિધિત્વ કરતું એક પ્રતિનિધિમંડળ પણ મુખ્યમંત્રી સાથે હતું.
પ્રતિનિધિમંડળના ગુજરાત સફળ પરત ફર્યા બાદ, અમદાવાદ એરપોર્ટ પર વરિષ્ઠ અધિકારીઓએ મુખ્યમંત્રી, મુખ્ય સચિવ અને પ્રતિનિધિમંડળના અન્ય સભ્યોનું સ્વાગત કર્યું અને તેમને સફળ પ્રવાસ માટે અભિનંદન પાઠવ્યા.
ઉપસ્થિત લોકોમાં INDEX-B ના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર કે.સી.સંપથ, ઉદ્યોગ વિભાગના અધિક કમિશનર અમિત પ્રકાશ યાદવ, અમદાવાદ શહેર પોલીસ કમિશનર અનૂપ સિંહ ગેહલોત અને અમદાવાદના જિલ્લા કલેક્ટર ભવ્ય વર્મા, સહિત અન્ય અધિકારીઓનો સમાવેશ થાય છે.
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