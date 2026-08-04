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CM ભૂપેન્દ્ર પટેલે અમદાવાદમાં સમરસતા યાત્રાને આવકારી, સંત રવિદાસના વિચારોને ગામેગામ પહોંચાડવાનો સંકલ્પ

સંત શિરોમણી શ્રી ગુરુ રવિદાસ મહારાજની 650મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે આયોજિત ભવ્ય કળશ યાત્રા અમદાવાદ પહોંચી હતી.

CM ભૂપેન્દ્ર પટેલે અમદાવાદમાં સમરસતા યાત્રાને આવકારી
CM ભૂપેન્દ્ર પટેલે અમદાવાદમાં સમરસતા યાત્રાને આવકારી (x.com/Bhupendrapbjp)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 4, 2026 at 1:07 PM IST

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અમદાવાદ: સંત શિરોમણી શ્રી ગુરુ રવિદાસ મહારાજની 650મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે આયોજિત ભવ્ય કળશ યાત્રા અમદાવાદ પહોંચી હતી. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે જગન્નાથજી મંદિર ખાતે સમરસતા યાત્રાને આસ્થાપૂર્વક આવકારી હતી. આ પ્રસંગે મુખ્યમંત્રીએ પવિત્ર કળશનું પૂજન અને સ્થાપન કરી, સાધુ-સંતોના આશીર્વચન મેળવ્યા હતા અને મહા આરતીમાં ભાગ લીધો હતો.

મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે જણાવ્યું હતું કે, ભારતીય જનતા પાર્ટીએ હંમેશા દેશના મહાપુરૂષોનું સન્માન કર્યું છે. સંત રવિદાસ મહારાજની 650મી જન્મજયંતિ સમગ્ર દેશમાં ઉજવાઇ રહી છે જે તેમના વિચારોને નવી પેઢી સુધી પહોંચાડવાનો અવસર છે.

CM ભૂપેન્દ્ર પટેલે અમદાવાદમાં સમરસતા યાત્રાને આવકારી (ETV Bharat Gujarat)

તેમણે કહ્યું કે, સંત રવિદાસે પોતાના સમગ્ર જીવન દરમિયાન જાતિભેદ, ઊંચ-નીચ અને સામાજિક કુરિવાજો સામે અવાજ ઉઠાવ્યો હતો. તેમણે સમાજમાં સમાનતા અને ભાઈચારાનો સંદેશ આપ્યો હતો. મુખ્યમંત્રીએ યાદ અપાવ્યું કે સંત રવિદાસ જૂનાગઢમાં પણ કેટલાક દિવસ રોકાયા હતા, જેના કારણે ગુજરાત સાથે તેમનો ઐતિહાસિક સંબંધ પણ રહ્યો છે.ભૂપેન્દ્ર પટેલે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે આજના સમયમાં પણ સમાજમાં જાતિભેદના પ્રશ્નો જોવા મળે છે અને તેને દૂર કરવું સમયની જરૂરિયાત છે. સંત રવિદાસના વિચારો સમાજમાં સમરસતા સ્થાપિત કરવા માટે આજે પણ એટલા જ પ્રાસંગિક છે.

ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માએ જણાવ્યું હતું કે, કાશીથી કર્ણાવતી સુધી નીકળેલી સમરસતા યાત્રા સમગ્ર દેશમાં સમાનતા અને એકતાનો સંદેશ આપી રહી છે. તો સાથે જ યાત્રાના કન્વીનર ગૌતમ ગેડીયાએ જણાવ્યું કે, ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રીના અધ્યક્ષસ્થાને કાશીમાં આ યાત્રાનો પ્રારંભ થયો હતો. હવે ગુજરાતના ગામે-ગામ અને જિલ્લાઓમાં કળશ યાત્રા તથા વિવિધ કાર્યક્રમો યોજાશે, જેથી સંત રવિદાસના જીવનદર્શન અને સમરસતાના વિચારો વધુમાં વધુ લોકો સુધી પહોંચે. દેશભરમાં સંત રવિદાસની 650મી જન્મજયંતિની ઉજવણી થઈ રહી છે અને આ યાત્રા તેના મહત્વના ભાગરૂપે યોજાઈ રહી છે.

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