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ગુજરાતની જીવાદોરી સમાન સરદાર સરોવર ડેમ છલકાયો, CM ભૂપેન્દ્ર પટેલે કર્યા નીરના વધામણાં

મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે કેવડિયા ખાતે વૈદિક મંત્રોચ્ચાર સાથે સરદાર સરોવર ડેમમાં નીરના વધામણાં કર્યા હતા.

મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે કેવડિયા ખાતે વૈદિક મંત્રોચ્ચાર સાથે સરદાર સરોવર ડેમમાં નીરના વધામણાં કર્યા હતા.
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે કેવડિયા ખાતે વૈદિક મંત્રોચ્ચાર સાથે સરદાર સરોવર ડેમમાં નીરના વધામણાં કર્યા હતા. (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 30, 2026 at 8:08 PM IST

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નર્મદાઃ ગુજરાતની જીવાદોરી સમાન સરદાર સરોવર ડેમ તેની મહત્તમ સપાટી 138.68 મીટર પર પહોંચી ગયો છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે એકતાનગર ખાતે ડેમ સાઈટની મુલાકાત લીધી હતી. સરદાર સરોવર ડેમ જ્યારે તેની સંપૂર્ણ સપાટીએ પહોંચ્યો, ત્યારે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે જળની પૂજા કરી હતી. મુખ્યમંત્રીએ વૈદિક મંત્રોચ્ચાર અને શાસ્ત્રોક્ત વિધિ અનુસાર નર્મદાના પવિત્ર જળના વધામણાં કર્યા હતા.

4 કરોડથી વધુ લોકોને મળશે પીવાનું પાણી

સરદાર સરોવર નર્મદા ડેમ પ્રોજેક્ટ ગુજરાતના 10 હજારથી વધુ ગામ, 191 શહેર અને 7 મહાનગરપાલિકાના 4 કરોડથી વધુ લોકોને પીવાનું પાણી પૂરું પાડે છે. 17 સપ્ટેમ્બર, 2017ના રોજ વડાપ્રધાન મોદીએ સરદાર સરોવર ડેમ રાષ્ટ્રને સમર્પિત કર્યો હતો. ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધીમાં આ ડેમ સાત વખત તેની મહત્તમ સપાટી 138.68 મીટર સુધી પહોંચ્યો છે. આ સપાટીએ નર્મદા ડેમની કુલ જળસંગ્રહ ક્ષમતા 9460 મિલિયન ક્યુબિક મીટર છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, વડાપ્રધાન બન્યાના માત્ર ૧૭ દિવસમાં જ PM મોદીએ નર્મદા ડેમના બાકી રહેલા કામો પૂર્ણ કરવા અને તેના દરવાજા બેસાડવાની મંજૂરી આપી દીધી હતી.

CM ભૂપેન્દ્ર પટેલે અધિકારીઓ પાસેથી જાણ્યો ડેમની સ્થિતિનો તાગ
CM ભૂપેન્દ્ર પટેલે અધિકારીઓ પાસેથી જાણ્યો ડેમની સ્થિતિનો તાગ (Etv Bharat Gujarat)

સૌની યોજના હેઠળ 288 MCM પાણી પૂરું પાડવામાં આવ્યું છે, જેનાથી 167 તળાવો, 1014 ચેક ડેમ અને 45 ડેમ ભરાયા છે. આમ ઉત્તર ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છની જરૂરિયાતોને આધારે તળાવો, ચેક ડેમ, જળાશયો અને અન્ય જળસ્ત્રોતો ભરવા માટે પાણી પૂરું પાડવામાં આવ્યું છે. સળંગ ત્રીજા વર્ષે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે સરદાર સરોવર નર્મદા ડેમ ખાતે જળ પૂજન કર્યું હતું અને ડેમમાં તેની મહત્તમ સપાટી સુધી ભરાયેલી જળરાશિ માટે પ્રાર્થના કરી હતી.

CMએ વૈદિક મંત્રોચ્ચાર સાથે સરદાર સરોવર ડેમમાં નીરના વધામણાં કર્યા
CMએ વૈદિક મંત્રોચ્ચાર સાથે સરદાર સરોવર ડેમમાં નીરના વધામણાં કર્યા (Etv Bharat Gujarat)

નર્મદાના નીરના વધામણાં કરતા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે જણાવ્યું કે, ચાલુ વર્ષ દરમિયાન નર્મદા બેસિનમાં પ્રાપ્ત થયેલા કુલ જળના આધારે, સામાન્ય વર્ષોમાં રાજ્યને ફાળવવામાં આવતા 9 મિલિયન એકર-ફીટ પાણીની સામે હાલમાં ગુજરાત પાસે લગભગ 7.9 મિલિયન એકર-ફીટ (MAF) પાણી ઉપલબ્ધ છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, ઉપલબ્ધ પાણીનો સમજદારીપૂર્વક, કરકસરયુક્ત અને આયોજનબદ્ધ રીતે ઉપયોગ કરવો તથા પાણીના દરેક ટીપાનો શક્ય તેટલો મહત્તમ ઉપયોગ સુનિશ્ચિત કરવો એ સૌની સામૂહિક જવાબદારી છે.

કેવડિયા ખાતે આવેલા પ્રવાસીઓ સાથે પણ CM ભૂપેન્દ્ર પટેલે સંવાદ કર્યો
કેવડિયા ખાતે આવેલા પ્રવાસીઓ સાથે પણ CM ભૂપેન્દ્ર પટેલે સંવાદ કર્યો (Etv Bharat Gujarat)

CM ભૂપેન્દ્ર પટેલે પ્રવાસીઓ સાથે કર્યો સંવાદ

સરદાર સરોવર ડેમ ખાતે નર્મદાના નીરના વધામણાં કર્યા બાદ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે 'ડેમ વ્યૂ પોઈન્ટ-1'ની મુલાકાત લીધી હતી. આ પ્રસંગે મુખ્યમંત્રીએ 'સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી' જોવા માટે આવેલા બનાસકાંઠાના દાંતા તાલુકાના પ્રવાસીઓ સાથે આત્મીયતાપૂર્ણ સંવાદ કર્યો હતો. તેમણે પ્રવાસીઓ સાથે તેમની યાત્રા તેમજ એકતા નગર અને 'સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી' ખાતેના તેમના અનુભવો વિશે વાતચીત કરી હતી.

નર્મદાના નીરના વધામણાંના આ પ્રસંગે જળ પુરવઠા રાજ્યમંત્રી ઈશ્વરસિંહ પટેલ, મુખ્ય સચિવ એમ.કે. દાસ, CMના અગ્ર સચિવ સંજીવ કુમાર, સાંસદ મનસુખ વસાવા સહિત સ્થાનિક રાજકીય આગેવાન અને વહીવહી તંત્રના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

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TAGGED:

SARDAR SAROVAR NARMADA DAM
CM BHUPENDRA PATEL
સરદાર સરોવર ડેમમાં નીરના વધામણાં
નર્મદા ડેમ છલકાયો
CM WELCOMES NARMADA WATERS

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