CM ભૂપેન્દ્ર પટેલ પાક નુકસાનીથી અસરગ્રસ્ત વિસ્તારમાં પહોંચ્યા, ખેડૂતોને મળીને આપી સાંત્વના
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ ગીર સોમનાથ તથા જૂનાગઢ જિલ્લાના ગામોમાં જઈને ખેડૂતો સાથે મુલાકાત કરી હતી.
Published : November 3, 2025 at 7:52 PM IST|
Updated : November 3, 2025 at 10:05 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતમાં દિવાળી બાદ થયેલા કમોસમી વરસાદથી ખેતરમાં તૈયાર પાકોને વ્યાપક નુકસાની થઈ છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા પાક નુકસાનીનો સર્વે કરવામાં આવી રહ્યો છે, જે બાદ ખેડૂતો માટે રાહત પેકેજની જાહેરાત કરવામાં આવનાર છે. આ વચ્ચે આજે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ ગીર સોમનાથ તથા જૂનાગઢ જિલ્લાના ગામોમાં જઈને ખેડૂતો સાથે મુલાકાત કરી હતી.
પાછલા કેટલાક દિવસોમાં થયેલ કમોસમી વરસાદથી કૃષિ પાકને થયેલા વ્યાપક નુકસાનની સ્થિતિના સંદર્ભે CM ભૂપેન્દ્ર પટેલે આજે ગીર-સોમનાથ જિલ્લાના કડવાસણ તથા જુનાગઢ જિલ્લાના પાણીદ્રા ગામની મુલાકાત લીધી હતી. મુખ્યમંત્રી સાથે મંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયા, ડૉ. પ્રદ્યુમન વાજા અને રાજ્યમંત્રી કૌશિક વેકરીયાએ સ્થળ નિરીક્ષણ કર્યું હતું.
દીવથી કારના કાફલા સાથે CM ગીર સોમનાથ પહોંચ્યા
કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દીવ એરપોર્ટ ખાતે આજ રોજ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલનું આગમન થયું હતું. ગીર સોમનાથ જિલ્લાને અડીને આવેલ કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ દીવ ખાતે મુખ્ય મંત્રી આવ્યા હતા અને ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં ભારે કમોસમી વરસાદ નોંધાયો છે, જેનો તાગ મેળવવા મુખ્ય મંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, મંત્રીઓ દિવ એરપોર્ટ પરથી કારના કાફલા સાથે કોડીનાર કડવાસણ ગામની મુલાકાત લીધી હતી અને ખેડૂતો સાથે સંવાદ કર્યો હતો.
મુખ્યમંત્રીએ ધરતીપુત્રોને સધિયારો આપતા કહ્યું કે, સમગ્ર સરકાર તેમની સાથે પુરી સંવેદનાથી ઉભી છે અને ખેડૂતોને નુકસાનીમાંથી ઝડપભેર પૂર્વવત કરવાની પ્રતિબદ્ધતા સાથે કાર્યરત છે. મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે, રાજ્ય સરકારે આ નુકસાનીનો સર્વે પૂર્ણ થતાવેત જ ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં ઉદારતમ રાહત સહાય પેકેજ જાહેર કરવાની દિશામાં પણ કામગીરી ખડેપગે રહીને ઉપાડી છે.
તાજેતરના આ કમોસમી વરસાદમાં પ્રાથમિક અંદાજ મુજબ રાજ્યમાં 249 તાલુકાના 16000થી વધુ ગામોના ખેતી પાકોમાં નુકસાન જોવા મળ્યું છે. આ નુકસાનની સામે હાલની સ્થિતિએ 70 ટકા અસરગ્રસ્ત વિસ્તારમાં સર્વેની કામગીરી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. જ્યારે, બાકીના વિસ્તારોની કામગીરી પણ સત્વરે પૂર્ણ કરવામાં આવશે તેમ તેમણે જણાવ્યું હતુ.
આવતી કાલ સુધીમાં સહાય પેકેજ જાહેર થાય તેવી શક્યતા
રાજ્યના મુખ્યપ્રધાન ભુપેન્દ્ર પટેલે પાણીધ્રા અને જુથળ ગામના ખેતર અને ખેડૂતો સાથે કરેલી મુલાકાત બાદ પાણીદ્રા ગામ ખાતે સરકારી પ્રાથમિક શાળામાં ખેડૂતો અને ઉપસ્થિત ગામ લોકોને સંબોધન પણ કર્યું હતું. જેમાં પણ મુખ્ય પ્રધાને ખેડૂતો અને ગામ લોકોની સામે માવઠાના વરસાદથી ચોક્કસ નુકસાન થયું છે સરકાર ખેડૂતોની સાથે છે, ખેડૂતોના હિતમાં ખૂબ જ ઓછા દિવસોમાં ખેતીના ચોમાસુ પાકોમાં નુકસાન થયું છે. તેનું વળતર ચૂકવવા માટે રાજ્યની સરકાર કટિબદ્ધ છે તેવું આશ્વાસન અને ભરોસો મુખ્યપ્રધાને પાણીધ્રા ગામમાં આયોજિત સભામાં ઉપસ્થિત સૌ ખેડૂતો અને ગામ લોકોને આપ્યો હતો.
ઉલ્લેખનીય છે કે, મુખ્યમંત્રીએ કમોસમી વરસાદની અણધારી આફતના સમયે સંપૂર્ણ સંવેદના સાથે રાજ્યના ખેડૂતોની પડખે ઉભા રહીને નુકસાનીના સર્વેની કામગીરી યુદ્ધના ધોરણે શરૂ કરાવી છે. આ સંદર્ભમાં તાત્કાલિક ધોરણે નુકસાનગ્રસ્ત વિસ્તારનો સર્વે શરૂ થઈ ગયો છે અને અત્યાર સુધીમાં આશરે 70 ટકા અસરગ્રસ્ત વિસ્તારમાં સર્વેની કામગીરી પૂર્ણ કરી છે, બાકીના વિસ્તારોમાં પણ સર્વે કામગીરી સત્વરે પૂર્ણ કરવા કૃષિ વિભાગ સહિતના સંબંધિત વિભાગો 24x7 કાર્યરત છે. આ કમોસમી વરસાદના કારણે ખેતી પાકમાં થયેલા નુકસાન સામે ખેડૂતોને વધુમાં વધુ ઝડપથી સહાય મળી શકે તે માટે અસરગ્રસ્ત જિલ્લાઓમાં કુલ 4800થી વધુ ટીમો દ્વારા યુદ્ધના ધોરણે સર્વેની કામગીરી કરવામાં આવી છે.
