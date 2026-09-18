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'એક સમય હતો જ્યારે અમદાવાદની પહેલા ફિલ્મ નડિયાદમાં આવી જતી', CM ભૂપેન્દ્ર પટેલે વિદ્યાર્થી જીવનકાળને યાદ કર્યો

મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસ સાથે સરકારની વિવિધ યોજનાઓની જાણકારી મેળવી તેનો લાભ લેવા અને દેશ-રાજ્યના વિકાસમાં સક્રિય ભાગીદાર બનવા આહવાન કર્યું હતું.

CM ભૂપેન્દ્ર પટેલે વિદ્યાર્થી જીવનકાળને યાદ કર્યો
CM ભૂપેન્દ્ર પટેલે વિદ્યાર્થી જીવનકાળને યાદ કર્યો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 18, 2026 at 1:00 PM IST

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ગાંધીનગર: મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસ સાથે સરકારની વિવિધ યોજનાઓની જાણકારી મેળવી તેનો લાભ લેવા અને દેશ-રાજ્યના વિકાસમાં સક્રિય ભાગીદાર બનવા આહવાન કર્યું હતું. ક્વિઝ સ્પર્ધા અને હેકાથોન જેવા કાર્યક્રમોમાં વધુમાં વધુ વિદ્યાર્થીઓ જોડાય તેવી અપીલ પણ તેમણે કરી હતી.

વિદ્યાર્થી જીવન મજાનું જીવન-CM ભૂપેન્દ્ર પટેલ

વિદ્યાર્થી જીવનને યાદ કરતાં મુખ્યમંત્રીએ હળવા અંદાજમાં કહ્યું હતું કે, “વિદ્યાર્થી જીવન મજાનું જીવન છે. ન ઘરની ચિંતા કે ન બહારની ચિંતા.” પોતાના વિદ્યાર્થીકાળનો પ્રસંગ યાદ કરતાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, તેમના સમયમાં ફિલ્મ જોવા જવાનું એક અલગ જ આયોજન રહેતું. અમદાવાદ કરતાં પહેલાં નડિયાદમાં ફિલ્મો આવતી હોવાથી ઘરે બહાનું કાઢીને ફિલ્મ જોવા જતા અને કોલેજના સમય પ્રમાણે નડિયાદથી પરત પણ આવી જતા હતા.

મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, સરકાર વિદ્યાર્થીઓને આર્થિક રીતે મદદરૂપ થાય તે માટે વિવિધ આયોજન કરી રહી છે. ક્વિઝ સ્પર્ધામાં ભાગ લઈને વિજેતા બનનારા વિદ્યાર્થીઓને મળતી રકમથી તેમના વાર્ષિક ખર્ચમાં પણ મદદ મળી શકે છે. તેથી વિદ્યાર્થીઓએ આવી ક્વિઝ સ્પર્ધાઓમાં માત્ર સ્પર્ધા તરીકે નહીં પરંતુ જ્ઞાન અને તક તરીકે ભાગ લેવો જોઈએ. અગાઉની બે ક્વિઝમાં કેટલાક વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો ન હોવાનું જણાવી તેમણે આગામી ક્વિઝમાં તમામ વિદ્યાર્થીઓને જોડાવા અપીલ કરી હતી.

CM ભૂપેન્દ્ર પટેલે વિદ્યાર્થી જીવનકાળને યાદ કર્યો (ETV Bharat Gujarat)

છેવાડાના માનવી સુધી સરકારી યોજનાનો લાભ પહોંચવો જરૂરી- મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ

સરકારી યોજનાઓનો લાભ છેવાડાના માનવી સુધી પહોંચે તે જરૂરી હોવાનું જણાવતાં મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે, સરકાર વારંવાર વિવિધ યોજનાઓની માહિતી આપે છે, તેમ છતાં કેટલાક લોકો તેનો લાભ લેતા નથી. તેમણે આયુષ્માન કાર્ડનું ઉદાહરણ આપતાં જણાવ્યું હતું કે, વ્યક્તિએ સમયસર કાર્ડ કઢાવ્યું ન હોય અને અચાનક બીમારીમાં બે લાખ રૂપિયાનો ખર્ચ આવે તો પરિવાર ચિંતામાં મુકાઈ જાય છે. સરકારની યોજનાનો લાભ ન લેવાને કારણે બાદમાં દેવું ચૂકવવાની સ્થિતિ ઊભી થાય છે. વિદ્યાર્થીઓએ પોતાના પરિવાર અને આસપાસના લોકોને પણ સરકારી યોજનાઓ અંગે માહિતી આપવી જોઈએ.

મુખ્યમંત્રીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જાહેર જીવનના 25 વર્ષ પૂર્ણ થવાના અવસરે 7 ઓક્ટોબરથી ‘સેવા સંકલ્પ અભિયાન’ શરૂ કરવામાં આવશે, જે એક મહિના સુધી ચાલશે. વિદ્યાર્થીઓને આ અભિયાનમાં વિવિધ રીતે જોડાવા તેમણે અનુરોધ કર્યો હતો.

તેમણે કહ્યું કે, માત્ર અમદાવાદ કે મોટા શહેરોનો વિકાસ પૂરતો નથી, પરંતુ સમગ્ર રાજ્યનો સમતોલ વિકાસ જરૂરી છે. શહેરોની સાથે ગામડાઓ પણ વિકસિત બને તે માટે સૌએ સાથે મળીને કામ કરવું પડશે. દેશમાંથી 25 કરોડ લોકો ગરીબી રેખામાંથી બહાર આવ્યા હોવાનો ઉલ્લેખ કરતાં તેમણે વિકાસના લાભને વધુ લોકો સુધી પહોંચાડવાની જરૂરિયાત વ્યક્ત કરી હતી.

હેકાથોન અંગે તેમણે વિદ્યાર્થીઓને રાજ્ય સામેના વિવિધ પડકારો અને મુશ્કેલીઓના ટેક્નોલોજી આધારિત ઉકેલો શોધવા પ્રોત્સાહિત કર્યા હતા. 2047ના વિકસિત ભારતનો લાભ આજના વિદ્યાર્થીઓને મળવાનો છે, તેમ જણાવતાં મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે, “આ વિકાસયાત્રામાં આપણા સૌની ભૂમિકા મહત્વની છે.”

જ્ઞાનની નવી જયોત

વિકસિત ભારત અને સરકારની લોકાભિમુખ યોજનાઓ સાથે જોડાવાની તક

3 સ્તરની ક્વિઝ

તાલુકા/મહાનગરપાલિકા, જિલ્લાકક્ષાએ ક્વિઝ અને રાજ્યકક્ષાએ ગ્રાન્ડ ફાઈનલ

8 અઠવાડિયાની ક્વિઝ

દર રવિવારથી શુક્રવાર સવારે 8 થી રાત્રે 10 વાગ્યા સુધી

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કોણ ભાગ લઈ શકે?

શાળાના ધો. 9 થી 12ના વિદ્યાર્થીઓ, કૉલેજના વિદ્યાર્થીઓ તથા રાજ્યના નાગરિકો

₹11 કરોડથી વધુના રોકડ પુરસ્કાર તાલુકા, મહાનગરપાલિકા, જિલ્લા અને

રાજ્યકક્ષાએ હજારો વિજેતાઓને

ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર (DBT) દ્વારા પુરસ્કાર

વિશેષ રાજ્ય કક્ષાના પુરસ્કાર

શાળાકક્ષાના પ્રથમ વિજેતા: ₹1 લાખ

કૉલેજકક્ષાના પ્રથમ વિજેતા: ₹3 લાખ

રજિસ્ટ્રેશન 18 સપ્ટેમ્બર 2026 અને ક્વિઝ 20 સપ્ટેમ્બર 2026થી શરૂ થશે

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